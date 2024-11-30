С нами не соску...
20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

На Кубе не только потрясающий колорит, прекрасные люди, волшебные пляжи, но и самая вкусная в Карибском бассейне еда. От крокетов с расплавленным сыром и ветчиной до сладких плантанов — кубинская кухня предлагает вам богатые вкусы и потрясающие ароматы.

Известный как кубинский гамбургер, фритта — это котлета из приправленного говяжьего фарша (иногда вперемешку с чоризо), накрытая хрустящей картофельной соломкой, и все это — между двумя кубинскими булочками.

В некоторых заведениях даже добавляют яичницу.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Кукурузу на шпажке на Кубе готовят по-особому. Сначала ее обжаривают, потом обваливают в сыре котиха, щедро посыпают молотым чили и в конце добавляют лимонный сок, который придает этому блюду более богатый и пряный вкус.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Хотя традиционным местом приготовления паэльи является Испания, на Кубе вы найдете местную версию этого блюда — там ее делают из ветчины, курицы, моллюсков, чоризо, креветок и лобстера.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Нет ничего лучше, чем укусить теплые чуррос, посыпанные сахарной пудрой, слегка хрустящие снаружи, но мягкие внутри. Это уличная еда, которую вы обязательно должны попробовать, ведь смотреть, как готовят чуррос, — это уже половина удовольствия.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Возможно, вам эти шарики знакомы как крокеты, но на Кубе их называют крокетас — жареные шарики из расплавленного мягкого сыра с кусочками ветчины.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Хотя «ропа вьеха» звучит не очень аппетитно (буквально это название означает «старая одежда» на испанском), само блюдо просто потрясающе вкусное и состоит из рубленой говядины, тушенной в томатном соусе. Подают обычно с рисом или на тортильях.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Плантаны (плод семейства банановых, но более крахмалистый и содержит меньше сахара) — обязательный продукт кубинской кухни.
Платаны Мадурос — это карамелизированные платаны, слегка поджаренные до коричневого, липкого и сладкого состояния.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Хуэвос хабанерос — хорошо известное кубинское блюдо из яиц, состоящее, собственно, из яиц, приготовленных на софрито (соус из помидоров, чеснока, перца и лука).

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Чичарронес — это хрустящая жареная свиная корочка, которую готовят либо из свиной шкуры, либо из брюшной части.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Мясо и картофель, белый рис и черные бобы в кубинской кухне — это обычное блюдо, известное на испанском как «морос и кристианос».

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Тостонес, или чатинос, — это жареные плантаны, популярный пикантный гарнир на Кубе.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Родственник ропа вьеха — вака фритта — переводится как «жареная корова» и состоит из говядины, маринованной в лайме, чесноке и соли, а затем обжаренной до хрустящей корочки.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Флан — это один из традиционных десертов на Кубе; сладкий гладкий пирог, похожий на желе в глазури. Более твердая форма готовится из карамели, яиц и молока.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Самая большая разница между кубинскими и мексиканскими тамале заключается в том, что в кубинских мясо (обычно свинину) смешивают с тестом тамале, а не используют как фаршировку. Кубинцы также используют кукурузу для приготовления тамале — она не такая сладкая и более рассыпчатая, чем американская кукуруза.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Лехон асадо — это классическая жареная свинина, которую готовят довольно просто: жарят всю свинью до хрустящей корочки, а потом мясо подают с соусом мохо — пряным кубинским маринадом.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Медианоче («полночь» на испанском) похож на кубинский сэндвич и обычно подается в ночных клубах Гаваны (отсюда и название). В отличие от кубинского сэндвича, в медианоче нет майонеза — только ветчина, свинина, сыр и маринованные огурцы между слоями яичного хлеба.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Пульпета — это кубинский эквивалент мясного рулета, но его готовят не в духовке. Вместо этого смесь приправленного говяжьего фарша и ветчины готовят на плите, а внутрь добавляют сваренное вкрутую яйцо.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Любимое куриное блюдо на Кубе — арроз кон полло — похоже на паэлью, но без морепродуктов. В блюде присутствует рис и курица, а также традиционная основа из софрито.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

Костиллитас — это ребрышки с кубинской изюминкой: их маринуют и подают с соусом из кислого апельсинового сока, сока лайма, орегано, чеснока и оливкового масла.

20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

икадильо куа-куа — это кубинская версия яичницы. Обычно ее подают с рисом, а в блюде также присутствует рубленая говядина, яйца и плантаны.

