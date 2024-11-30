20 блюд, которые обязательно надо попробовать на Кубе

На Кубе не только потрясающий колорит, прекрасные люди, волшебные пляжи, но и самая вкусная в Карибском бассейне еда. От крокетов с расплавленным сыром и ветчиной до сладких плантанов — кубинская кухня предлагает вам богатые вкусы и потрясающие ароматы.











Известный как кубинский гамбургер, фритта — это котлета из приправленного говяжьего фарша (иногда вперемешку с чоризо), накрытая хрустящей картофельной соломкой, и все это — между двумя кубинскими булочками.

В некоторых заведениях даже добавляют яичницу.Кукурузу на шпажке на Кубе готовят по-особому. Сначала ее обжаривают , потом обваливают в сыре котиха, щедро посыпают молотым чили и в конце добавляют лимонный сок, который придает этому блюду более богатый и пряный вкус.Хотя традиционным местом приготовления паэльи является Испания, на Кубе вы найдете местную версию этого блюда — там ее делают из ветчины, курицы, моллюсков, чоризо, креветок и лобстера.Нет ничего лучше, чем укусить теплые чуррос, посыпанные сахарной пудрой, слегка хрустящие снаружи, но мягкие внутри. Это уличная еда, которую вы обязательно должны попробовать, ведь смотреть, как готовят чуррос, — это уже половина удовольствия.Возможно, вам эти шарики знакомы как крокеты, но на Кубе их называют крокетас — жареные шарики из расплавленного мягкого сыра с кусочками ветчины.Хотя «ропа вьеха» звучит не очень аппетитно (буквально это название означает «старая одежда» на испанском), само блюдо просто потрясающе вкусное и состоит из рубленой говядины, тушенной в томатном соусе. Подают обычно с рисом или на тортильях.Плантаны (плод семейства банановых, но более крахмалистый и содержит меньше сахара) — обязательный продукт кубинской кухни.Платаны Мадурос — это карамелизированные платаны, слегка поджаренные до коричневого, липкого и сладкого состояния.Хуэвос хабанерос — хорошо известное кубинское блюдо из яиц, состоящее, собственно, из яиц, приготовленных на софрито (соус из помидоров, чеснока, перца и лука).Чичарронес — это хрустящая жареная свиная корочка, которую готовят либо из свиной шкуры, либо из брюшной части.Мясо и картофель, белый рис и черные бобы в кубинской кухне — это обычное блюдо, известное на испанском как «морос и кристианос».Тостонес, или чатинос, — это жареные плантаны, популярный пикантный гарнир на Кубе Родственник ропа вьеха — вака фритта — переводится как «жареная корова» и состоит из говядины, маринованной в лайме, чесноке и соли, а затем обжаренной до хрустящей корочки.Флан — это один из традиционных десертов на Кубе; сладкий гладкий пирог, похожий на желе в глазури. Более твердая форма готовится из карамели, яиц и молока.Самая большая разница между кубинскими и мексиканскими тамале заключается в том, что в кубинских мясо (обычно свинину) смешивают с тестом тамале, а не используют как фаршировку. Кубинцы также используют кукурузу для приготовления тамале — она не такая сладкая и более рассыпчатая, чем американская кукуруза.Лехон асадо — это классическая жареная свинина, которую готовят довольно просто: жарят всю свинью до хрустящей корочки, а потом мясо подают с соусом мохо — пряным кубинским маринадом.Медианоче («полночь» на испанском) похож на кубинский сэндвич и обычно подается в ночных клубах Гаваны (отсюда и название). В отличие от кубинского сэндвича, в медианоче нет майонеза — только ветчина, свинина, сыр и маринованные огурцы между слоями яичного хлеба.Пульпета — это кубинский эквивалент мясного рулета, но его готовят не в духовке. Вместо этого смесь приправленного говяжьего фарша и ветчины готовят на плите, а внутрь добавляют сваренное вкрутую яйцо.Любимое куриное блюдо на Кубе — арроз кон полло — похоже на паэлью, но без морепродуктов. В блюде присутствует рис и курица, а также традиционная основа из софрито.Костиллитас — это ребрышки с кубинской изюминкой: их маринуют и подают с соусом из кислого апельсинового сока, сока лайма, орегано, чеснока и оливкового масла.икадильо куа-куа — это кубинская версия яичницы. Обычно ее подают с рисом, а в блюде также присутствует рубленая говядина, яйца и плантаны.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)