Как удалить вмятины на автомобиле при помощи вантуза

Если случайно у вас на кузове образовалась большая вмятина которая не требует покраски, то выправить ее вполне реально и самому. Причем сделать это можно такими вещами, которые предназначены абсолютно для других целей.







Конкретный пример: боковая вмятина на двери. Отсутствуют сколы, царапины и трещины.

Выправление вмятины своими руками

Нужно только выправить.Думаю в автосервисе придется за это заплатить кругленькую сумму. Если конечно туда обращаться… Но можно все сделать и самому.Первое, что необходимо сделать, чтобы облегчить себе процес выправления, это облить вмятину кипятком. Берем вскипевший чайник и неторопясь поливаем вмятину и ее прилегания вокруг. Не беспокойтесь, заводская краска точно не слезет.Затем через пару секунд начинаем работать вантузом как присоской: присасываемся и тянем на себя.Рекомендуется сначала не втыкать вантуз прям в самую середину вмятины, а идти от ее боков.Итак, шаг за шагов выправляем вмятину почти в подчистую.В итоге дефект почти незаметен.Вот такой полезный лайфхак можете взять себе на заметку и пользоваться в дальнейшем.