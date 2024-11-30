С нами не соску...
Как удалить вмятины на автомобиле при помощи вантуза

Если случайно у вас на кузове образовалась большая вмятина которая не требует покраски, то выправить ее вполне реально и самому. Причем сделать это можно такими вещами, которые предназначены абсолютно для других целей.



Конкретный пример: боковая вмятина на двери. Отсутствуют сколы, царапины и трещины.

Нужно только выправить.



Думаю в автосервисе придется за это заплатить кругленькую сумму. Если конечно туда обращаться… Но можно все сделать и самому.

Выправление вмятины своими руками



Первое, что необходимо сделать, чтобы облегчить себе процес выправления, это облить вмятину кипятком. Берем вскипевший чайник и неторопясь поливаем вмятину и ее прилегания вокруг. Не беспокойтесь, заводская краска точно не слезет.



Затем через пару секунд начинаем работать вантузом как присоской: присасываемся и тянем на себя.



Рекомендуется сначала не втыкать вантуз прям в самую середину вмятины, а идти от ее боков.



Итак, шаг за шагов выправляем вмятину почти в подчистую.



В итоге дефект почти незаметен.



Вот такой полезный лайфхак можете взять себе на заметку и пользоваться в дальнейшем.
