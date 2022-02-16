Поразительные смертоносные представления в парижском театре «Гран-Гиньоль»

Афиша и жуткая сценка в «Гран-Гиньоль» - пожалуй, самый необычном театре Монмартра
Театр «Гран-Гиньоль» (Le Théâtre du Grand-Guignol) в Париже был местом, где драматурги ставили ужасающие спектакли о насилии и мести в стенах бывшей часовни. В течение 65 лет работы «Гран-Гиньоля» было представлено более тысячи постановок, которые шокировали и восторгали аудиторию. Этот театр остался в истории как один из популяризаторов жанра ужасов для развлечения.
«Гран-Гиньоль» - маленький парижский театр на 300 мест с особой атмосферой. | Фото: viralnova.com.
В «Гран-Гиньоле» можно было увидеть, как тихой ночью кого-то зверски убивают, постановка 1937 года. | Фото: commons.wikimedia.org.
Название «Гран-Гиньоль» тесно связано с шокирующими кровавыми представлениями, являясь квинтэссенцией театрального ужаса, хотя первоначальная миссия театра была совершенно иной. «Гран-Гиньоль» был основан в 1895 году французским драматургом Оскаром Метенье (Oscar Méténier). Он купил старую часовню, расположенную в конце глухого переулка в Монмартре, и переоборудовал в театр, оставив готические религиозные украшения нетронутыми. Деревянные ангелы свисали с потолка и возвышались над оркестром. Решетчатые загородки для исповеди превратились в частные кабинки, а деревянные скамейки переместились на балкон. Всего лишь в 293 места, театр был самым маленьким в Париже, но его устрашающее готическое оформление сделало его единственным в своем роде, не говоря уже о необычных постановках.
«Веселый» плакат 1890-х годов. | Фото: commons.wikimedia.org.
Макабрическая сценка в стиле средневековых романов. | Фото: viralnova.com.
Метенье открыл «Гран-Гиньоль» как «натуралистический» театр. Натурализм был популярным течением в европейской драме XIX века, в котором традиционные сюжеты происходили в реалистичных условиях повседневного бытия. Однако, взгляды Метенье на натурализм больше склонялось к «низкой» стороне жизни. Во многих из его пьес изображались падшие женщины, преступники и уличные мальчишки - персонажи, к которым зритель относился с неодобрением. Одну из постановок о проститутке, «Мадемуазель Фифи», полиция даже временно запретила. Хотя пьесы Метенье были спорными в их описаниях низших слоев общества, они были далеки от мрачных и аморальных сюжетов, которые скоро пришли в стены «Гран-Гиньоля».
Убитые арлекины стали обычным зрелищем в театре «Гран-Гиньоль». Афиша 1920 года. | Фото: commons.wikimedia.org.
Реклама для одного из шоу, 1928 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
В 1897 году театр был передан Максу Мори (Max Maurey), который повел «Гран-Гиньоль» в направлении жанра ужасов. Под руководством Мори в театре было поставлено множество пьес, от комедий до драм. А когда театральный сезон закончился, начали ставить произведения наподобие «Сердце-обличитель» Эдгара Аллана По. В них затрагивались социальные и политические темы, а также жестокие истории убийства, мести, галлюцинаций и насилия.
Безумный доктор за работой. | Фото: viralnova.com.
Сумасшедшая женщина топит человека в кислоте. | Фото: viralnova.com.
В 1901 году поставили новые пьесы авторства Андре де Лорда (André de Lorde). Это были жуткие произведения. Де Лорде сочинял истории о няне, убивающей детей, о безумном докторе, который сделал лоботомию из мести, о ревнивой женщине, выколовшей ножницами глаза более красивой конкурентке.
За время своего пребывания в «Гран-Гиньоле» де Лорде написал 150 пьес, которые ознаменовали самую знаковую эпоху в жизни театра. Тихий библиотекарь днем, де Лорде получил прозвище «Принц насилия» за его сценарии ночью.
Безумный доктор оживляет мертвую женщину. | Фото: theotherbridgeproject.wordpress.com.
Сцена убийства. | Фото: viralnova.com.
В 1910-х гг. повышается реалистичность постановок. Пьесы о сексе и насилии сами по себе шокировали, но в «Гран-Гиньоль» добавили еще больше ужаса с помощью спецэффектов. Кровь хлестала из ран, а тела разрезали на куски. Вместе с театральным освещением и озвучкой ощущения были настолько шокирующим, что иногда вызывали панику. Зрители вызывали врачей или полицию прямо во время выступлений. Однажды в сцене с переливанием крови сразу 15 человек потеряли сознание.
Популярность театра продолжала расти, достигнув своего пика в период между двумя мировыми войнами. Театр стал туристической достопримечательностью и настоящим хитом. Как и во многих страшилках, в постановках «Гран-Гиньоль» жертвами чаще всего становились женщины. В это время его главной актрисой была актриса Паула Maxa (Paula Maxa). Она заработала сомнительный титул «самой убиваемой женщиной в мире». За ее карьеру с 1917 по 1930-е гг. ее «лишали жизни» более 10000 раз. Она получала удары ножом, в нее стреляли, душили, отравляли, и ее даже съедала пума. Вызывает беспокойство, что она подвергалась сексуальному насилию на сцене 3000 раз.
Сцена удушения в постановке театра «Гран-Гиньоль». | Фото: viralnova.com.
Ужасная парочка лишает девушку глаза. | Фото: viralnova.com.
Статья в журнале TIME описывает жуткую сцену одной из постановок: «Очередная жертва была с кляпом во рту, связана и избита. Затем кончики ее грудей обрезали садовыми ножницами, а ее глаза вынули с помощью столовой ложки и ножа».
Но все сопровождающееся тошнотой и садистскими развлечениями не могло продолжаться бесконечно. Когда началась Вторая мировая война, театр потерял былую популярность. Но даже после войны его посещали известные гости, среди которых Хо Ши Мин и король Румынии, у которого даже была комнатка в закулисье театра, где он спал со своей любовницей. В 1962 году известный театр закрыли. Его директор заявил, что «мы никогда не сможем сравниться с Бухенвальдом. До войны каждый считал, что происходящее на сцене невозможно в реальной жизни. Но теперь мы знаем, что эти вещи, и даже хуже, возможны».
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