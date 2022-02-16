Поразительные смертоносные представления в парижском театре «Гран-Гиньоль»

Афиша и жуткая сценка в «Гран-Гиньоль» - пожалуй, самый необычном театре Монмартра

«Гран-Гиньоль» - маленький парижский театр на 300 мест с особой атмосферой. | Фото: viralnova.com.

В «Гран-Гиньоле» можно было увидеть, как тихой ночью кого-то зверски убивают, постановка 1937 года. | Фото: commons.wikimedia.org.

«Веселый» плакат 1890-х годов. | Фото: commons.wikimedia.org.

Макабрическая сценка в стиле средневековых романов. | Фото: viralnova.com.

Убитые арлекины стали обычным зрелищем в театре «Гран-Гиньоль». Афиша 1920 года. | Фото: commons.wikimedia.org.

Реклама для одного из шоу, 1928 год. | Фото: commons.wikimedia.org.

Безумный доктор за работой. | Фото: viralnova.com.

Сумасшедшая женщина топит человека в кислоте. | Фото: viralnova.com.

Безумный доктор оживляет мертвую женщину. | Фото: theotherbridgeproject.wordpress.com.

Сцена убийства. | Фото: viralnova.com.

Сцена удушения в постановке театра «Гран-Гиньоль». | Фото: viralnova.com.

Ужасная парочка лишает девушку глаза. | Фото: viralnova.com.