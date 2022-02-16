9 невероятных мировых рекордов, установленных самыми обычными людьми

Самые необычные рекорды самых обычных людей.
Возможности человека воистину безграничны. Если ещё в этом кто-то сомневается, достаточно узнать про девять невероятных мировых рекордов, которые были поставлены в разное время самыми обычными на первый взгляд людьми. Причём, многие из них о рекордах и не мечтали. Они просто занимались тем, что им нравится.
1. Первая женщина, побывавшая во всех странах мира
Кассандра де Пекол - девушка, которая объехала весь мир.
Кассандра де Пекол — 27-летняя любительница путешествий, которая обладает целыми двумя мировыми рекордами. Она только что закончила свое турне, в ходе которого посетила 193 страны и 3 территории (Косово, Палестина, Тайвань). Это делает ее первой женщиной, посетившей все страны в мире. А второй рекорд — время, за которое ей удалось подобное. Кассандре понадобилось 18 месяцев и 26 дней.
2. Самое большое количество университетских степеней
Лучано Байетти - обладатель самого большого количества университетских степеней.
Секрет 70-летнего итальянца довольно прост — он каждый день вставал в 3 часа ночи и засаживался за учебу. Лучано Байетти, который живет недалеко от Рима, имеет 15 степеней бакалавра и магистра. Ему первым покорился мировой рекорд Гиннесса по количеству степеней в 2002 году, тогда их у упорного ученика было всего 8. Теперь же Байетти, который изучал философию, право, социологию и литературу, получает 16-е образование и учится на кулинара.
3. Самый молодой человек, покоривший «Семь вершин»
Джордан Ромеро - самый молодой покоритель Эвереста.
Джордан Ромеро в 2010 году попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самый молодой человек, взошедший на Эверест (ему тогда было 13 лет). В декабре 2011 года после восхождения на Массив Винсона в Антарктиде ему окончательно покорились знаменитые среди альпинистов «Семь вершин» (самые высокие горы мира на разных континентах). Джордану на тот момент было 15 лет, 5 месяцев и 12 дней.
4. Наибольшее число языков
Главный полиглот Эмиль Кребс
Полиглот - это человек , который понимает по меньшей мере шесть языков, а также может говорить на них. Людей, которые знают более 12 языков, называют гипер-полиглотами. Но кто же знает больше всех языков. Вначале специалисты из Книги Гиннесса приехали к Зияду Фазаху — ливанцу, который утверждал, что говорит на 58 языках. Тем не менее, во время интервью с ним оказалось, что Зияд не был в состоянии понять некоторые базовые вопросы на языках, которыми он якобы свободно владел. Наиболее вероятным кандидатом на рекорд является Эмиль Кребс, немецкий дипломат, который умер в 1930 году. Ему приписывают знание 65 языков, а также он изучал более 120 языков.
5. Девочка с самым высоким IQ
Кашмеа Вахи - самая умная девочка в мире.
Естественно, IQ тест является неточной мерой интеллекта; Тем не менее, получить высокий балл крайне сложно. В 2016 году 11-летняя британская школьница Кашмеа Вахи во время прохождения теста в школе показала результат 162, теоретически сравнявшись с Альбертом Эйнштейном и Стивеном Хокингом.
6. Наибольшее число рекордов Гиннеса
Ашрита Фурман - рекордсмен по количеству рекордов Гннеса.
Ашрита Фурман - житель Нью-Йорка, который поставил перед собой цель побить как можно больше мировых рекордов Гиннесса. С 1979 года он сумел установить 259 рекордов, подавляющее большинство из которых являются несколько странными. К примеру, наибольшее количество приседаний на Эйфелевой башне, количество подбрасываний мячика ракеткой и т.д.
7. Самый быстрый читатель в мире
Ким Пик - человек, который читал быстрее всех.
Скорочтение - трюк, который освоило много людей, но все рекорды в этом бил инвалид с необычными навыками. Ким Пик, который умер в 2009 году, умел очень быстро читать книги и помнить почти все прочитанное. На книжный разворот у него уходило 8-10 секунд, причем читал он страницы разными глазами по отдельности. При испытаниях он мог воспроизводить в точности около 98% текста. Никто так и не смог объяснить, как он это делал.
8. Кругосветное плавание в одиночку
Моряк-пенсионер, совершивший кругосветку.
Джошуа Слокам всю жизнь был обычным моряком, но после ухода на пенсию он сумел прославиться на весь мир. 24 апреля 1895 года 51-летний Слокам решил впервые в истории совершить кругосветное путешествие в одиночку. Вернулся он 27 июня 1898 года, проплыв 74 000 километров.
9. Кругосветный перелет в одиночку
Известный лётчик, который совершил кругосветку.
Уайли Пост был известным летчиком в 1930-е годы, который сумел побить множество рекордов, связанных с авиацией. Одно из его самых известных достижений — кругосветный перелет в одиночку, на который Посту понадобилось 7 дней, 18 часов и 49 минут.
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