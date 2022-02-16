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Оригинальный метод посадки герани

Только представьте, что посаженная черенками герань всего через 3 месяца способна не только нарастить пышную зелень, но и зацвести. Не верится? А зря! Убедиться на собственном опыте в том, что все именно так может каждый.
Для этого нужно всего лишь пожертвовать одним единственным бананом, запастись пустым горшком, землесмесью и раздобыть несколько черенков.
Оригинальный метод посадки герани
Обрезаем с черенков нижние листья, оставляя нетронутой область крепления листа к стволу, чтобы случайно не потревожить точки роста. Снизу делаем косой срез, чтобы черенок, временно оставшийся без корней, имел возможность получать как можно больше питания извне.
Оригинальный метод посадки герани
Нарезаем банан на секции 1,5-2 см толщиной, а затем вставляем в мякоть черенки. Именно банан, являющийся естественным биостимулятором, станет питательной средой для герани. Все это станет толчком для быстрого наращивания корневой системы, интенсивного роста и закладки бутонов.
Оригинальный метод посадки герани
Перемещаем отростки в горшок. Для каждого делаем отдельное отверстие с учетом того, чтобы в нем смог разместиться банановый круг. Выдерживаем расстояние между черенками около 10 см, с учетом того, что отходов не будет.
Оригинальный метод посадки герани
Аккуратно заглубляем банановую подложку, а затем присыпаем посадку небольшим количеством земли.

Банан должен быть покрыт грунтом на несколько миллиметров. После чего аккуратно обрезаем большие листья, оставив только верхушки.
Оригинальный метод посадки герани
Помещаем черенки под купол без дополнительного полива. Влаги в мякоти банана будет достаточно для закладки и развития мощной корневой системы. После того как листья массово пойдут в рост, от купола можно отказаться.

Оригинальный метод посадки герани
Уже через 3 месяца герань разрастется и даже начнет цвести. Все до единого черенка принялись, кустики получились пышными, на каждом из них заложено по несколько соцветий-зонтиков.
Оригинальный метод посадки герани
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