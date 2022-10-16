Всему есть своя причина: узнай, почему у тебя что-то болит

Узнай, почему тот или иной орган тебя беспокоит, и разберись в себе. Человеческий организм — удивительная система, в которой всё связано.
1. Головная боль
Если ты постоянно находишься в стрессе и испытываешь серьезные перегрузки — не удивляйся, что у тебя болит голова. Лучший способ победить головную боль — заниматься расслабляющими практиками, к примеру, медитацией или йогой. Доктор Кристиан Петерсон настаивает на том, что нужно следить за гармонией эмоционального состояния, и головная боль отступит.
2. Шея
Человек, который не может себя простить за что-то, жалуется на боль в области шеи. Груз вины парализует это место, от самоедства и угрызений совести нужно избавляться в срочном порядке. Чтобы боль в шее прошла, нужно учиться принимать мир таким, какой он есть, во всех проявлениях. Лори Д’Аскензо, врач-хиропрактик-кинезиолог, рекомендует прощать себя и окружающих — это пойдет на пользу твоему самочувствию.
3. Плечи
Хиропрактик Рос Китсон объясняет, что плечи — зона, куда ложится вся ответственность и заботы, сопровождающие человека. Лучшее средство против боли в плечах — разделить груз забот с близкими, перестать всё тянуть на себе.
4. Боль в верхнем отделе спины
Эта зона отвечает за любовь, ее получение или отдачу. Ронда Дегаст, тренер и практик в саморазвитии, считает, что при болях в этом месте пора заняться своими отношениями с людьми, постараться привести в баланс процесс обмена энергиями. Получать любовь и отдавать ее нужно равномерно.
5. Поясница
Нижняя часть спины отвечает за финансовые дела, так что если ты недоволен своим материальным положением, не удивляйся, что поясница частенько болит. Доктор Марк В. Тонг предупреждает: если деньги не дают тебе покоя ни днем ни ночью, ты мало зарабатываешь или очень много тратишь, это чревато серьезными проблемами со здоровьем. Постарайся разумно наладить свои отношения с деньгами.
6. Локти
Алан Фогел в журнале «Психология сегодня» заявляет, что локти — отражение того, насколько ты жесток со внешним миром. Будь добрее, иди на компромиссы, и эта область не будет у тебя болеть.
7. Руки
Через руки происходит большинство взаимодействий с внешним миром. Лори Д’Аскензо утверждает, что боль в руках свидетельствует о недостатке общения с людьми или его переизбытке. Всего должно быть в меру, помни об этом.
8. Бедра
Бедра отвечают за движение вперед, в будущее, уверена хиропрактик Барбара Кларк. Не бойся перемен, посмотри в глаза тем событиям, что тебя ждут, и боль в бедрах не будет тебя волновать. Быть гибким и открытым для всего нового — залог крепкого психического и физического здоровья.
9. Колени
Колени отображают проблемы с самооценкой. Если человек незаслуженно принижает себя или возвышает свое эго над другими, неприятностей с коленями ему не избежать. Лоренс Мичел, специалист по нетрадиционной восточной медицине, предлагает относиться к себе с юмором и любить свое эго.
10. Икроножная мышца
Обиды и зависть концентрируются именно в этом месте. Доктор Лаура Перри советует отказаться от переживания этих негативных эмоций и жить с миром в душе, тогда никакое мышечное напряжение не будет доставлять тебе дискомфорт.
11. Лодыжки
Удовольствия побеждают боль! Лодыжки — как раз такой случай. Боль в этой части тела свидетельствует о том, что ты не умеешь расслабляться и наслаждаться моментом. Джули Дуглас, автор множества книг по самопознанию, рекомендует на лишать себя заслуженных наград и по максимуму радоваться жизни.
12. Стопы
Если у тебя болят стопы, пора научиться отпускать негатив и проблемы, перестать зацикливаться на плохом. Психолог из Калифорнии Адаоби Аниджей считает, что нужно ценить каждую позитивную мелочь, а на серьезные проблемы обращать внимание поменьше, и они растворятся.
©
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)
Свежие комментарии