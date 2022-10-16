Всему есть своя причина: узнай, почему у тебя что-то болит

5. Поясница

Нижняя часть спины отвечает за финансовые дела, так что если ты недоволен своим материальным положением, не удивляйся, что поясница частенько болит. Доктор Марк В. Тонг предупреждает: если деньги не дают тебе покоя ни днем ни ночью, ты мало зарабатываешь или очень много тратишь, это чревато серьезными проблемами со здоровьем. Постарайся разумно наладить свои отношения с деньгами.