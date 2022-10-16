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Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Альберобелло — это небольшой сказочный городок на юге Италии, приютившийся на «каблуке» итальянского «сапога». Он знаменит уникальными сооружениями трулли, включенными в список Всемирного наследия ЮНЕСКО с 1996 года.

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Население городка Альберобелло составляет всего около 11 тысяч человек, и он занимает площадь 40 кв.км.

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Общий вид на городок Городок Альберобелло.

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Эти забавные домики можно встретить не только в Альберобелло, но лишь здесь они образуют целые улицы, а точнее — два исторических квартала Айа-Пиккола и Рионе-Монти.

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Интересны трулли в первую очередь тем, что они строились без использования раствора, и поэтому разрушить такой домик проще простого — надо лишь знать, какой именно камень из стены нужно вытащить, и о домике останется лишь воспоминание.

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

А история такова: в 17 веке возводить любые строения без разрешения правящего монарха было запрещено, но людям ведь надо было где-то жить, и вот находчивые жители и придумали строить домики, которые в случае появления королевских чиновников можно было бы разрушить в течение минуты и сделать вид, что «я — не я, и лошадь не моя», а после отъезда проверяющих достаточно быстро выстроить заново.

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Стены «трулло» выкрашены в белый цвет, а купола украшены различными символами, чаще всего связанными с магией, язычеством и даже христианством.

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Рисовались символы белой известью, символизировавшей очищение, и по поверьям такой символ защищал от сглаза и приносил удачу обитателям дома.

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Форма крыш также свидетельствуют о связи с погребальными конструкциями Древней Греции, ведь эта территория долгое время была древнегреческой колонией и в состав Италии вошла только в 1860 году.

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

«Trulla» означает купол.

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

В настоящее время многие «трулло» отданы под сувенирные лавки, но во многих до сих пор живут местные жители, которые часто предлагают зайти внутрь, посмотреть на старинную утварь или подняться на крышу, чтобы увидеть панораму сказочного Альберобелло.

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

Сказочный городок Альберобелло на юге Италии

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