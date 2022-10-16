4 самых дурацких поражения в военной истории

Военную историю составляют не только славные победы. Найдутся в ней страницы и не такие уж героические. Иногда даже и анекдотические…
1. Австралийская армия терпит поражение от… эму
В 1932 году на австралийских фермеров обрушилась беда: на их землях обосновалась гигантская стая птиц и грозила уничтожить весь урожай пшеницы. И это были не те птицы, которых можно испугать соломенным чучелом. Это были эму – создания под два метра ростом, с отменным аппетитом и явным намерением задержаться на фермерских землях надолго. И таких было не меньше 20 тысяч.
Оставалась одна надежда – на армию. Для «военных действий» снарядили два полка солдат во главе с майором Королевских Австралийских сил артиллерии Меридитом.
Первый же этап операции показал отменные способности эму по части ведения партизанской войны. Во-первых, оказалось, что птицы ни в какую не желают собираться вместе, чтобы с ними удобно было справиться, а предпочитают разбрестись по полям так, чтобы приходилось охотиться за каждой по отдельности. Во-вторых, они быстро бегают, и приблизится к ним на нужное расстояние не так-то просто.
Вдоволь погоняв своих солдат по полям, Меридит решил сменить тактику, устроить засаду и заманить птиц к местной дамбе. И действительно через некоторое время военные увидели группу из порядка тысячи эму. Когда птицы подошли совсем близко, Меридит скомандовал «Огонь!», и… тут сломался пулемёт. Птицы разбежались.
Отчаявшийся Меридит приказал погрузить другой, исправный пулемёт на грузовик и расстреливать неуловимых эму на ходу, как в кино про гангстеров, но, как оказалось, этим птицам обогнать грузовик ничего не стоит, да и сделать меткий выстрел с машины, трясущейся по полям, практически невозможно. Погоня закончилось тем, что грузовик въехал в какой-то забор и заглох. Капитану Меридиту ничего не оставалось, как признать поражение и с позором вернуться восвояси.
Счёт: 10 тысяч пулемётных очередей на тысячу убитых птиц.
2. Пилоты рискуют карьерой ради… эффектных фоток для Facebook
Военный вертолет – не игрушка. Кому попало его не доверят. Вы должны показать себя человеком серьёзным, ответственным и уравновешенным. Ваше командование должно быть абсолютно уверено, что вы не выкинете какую-нибудь глупость…
В 2010 году, когда два опытных вертолётчика ВМФ США чуть не свалились в озеро Тахо (на границе штатов Калифорния и Невада), причинив своим машинам повреждения на общую сумму в полмиллиона долларов, первым делом рассматривалась версия технических неполадок.
Вертолёты зависают над водой, и вдруг резко опускаются вниз, словно решили искупаться. Не обязательно быть профессиональным пилотом, чтобы догадаться, что машины не рассчитаны на подобные трюки, и что вся эта история могла легко закончиться трагически. Так что же могло толкнуть хорошо обученных вертолётчиков на такой невероятно опасный манёвр? Может, какая-нибудь загадочная спасательная операция?
Оказалось, всему виной Facebook.
Пилоты макали военные вертолёты в озеро с одной только целью – выложить эффектные снимки в соцсети. То есть купаться они не собирались – идея была просто спуститься пониже с телефоном в одной руке, скорчить рожу и нащёлкать классных фоток. А поскольку управлять вертолетом и позировать довольно сложно, они и искупались. Хорошо ещё, что оба вовремя смогли опомниться и набрать высоту.
После расследования у бывших пилотов появилось значительно больше времени на общение в соцсетях.
3. Британский флот нечаянно топит свой лучший корабль
Флагман английского флота «Виктория» был построен с одной очевидной целью – отправить на дно всех врагов Британии на море. Это было самое мощное судно, из всех, что удалось построить к этому времени. Броня в 45 см, двигатели по последнему слову техники, две пушки по 110 тонн каждая, в общем – «гроза морей».
При любом удобном случае флагман превозносился как совершенно неуязвимый и непотопляемый.
А в 1893 году британцы случайно потопили «Викторию» своими собственными силами – при попытке совершить парадный манёвр. Показуха – она и в Англии показуха.
Флагман шёл по направлению к Триполи. Командующий – вице-адмирал сэр Джордж Трайон решил продемонстрировать изумлённой публике, собравшейся вдоль обоих берегов, возможности своего флота и устроить представление. Идея заключалась в том, чтобы 10 кораблей двумя колоннами прошли от порта, потом по команде красиво развернулись на 180 градусов по направлению друг к другу и отправились обратно в порт. Вот схема того, как это должно было происходить:
Трайона подвела математика. Он неверно рассчитал радиус поворота. Когда адмирал это понял, столкновение было уже неминуемо. Так бесславно погибли «Виктория» и столкнувшийся с ней «Кампердаун».
4. Гуам одалживает боеприпасы у противника
В самом начале Испано-американской войны (1898), военный корабль США «Чарлстон» получил приказ захватить испанский остров Гуам. На операцию отводилось всего два дня, учитывая дорогу – всего ничего.
Когда американцы подошли к острову, то, ожидая отчаянного сопротивления, дали 13 залпов по крепости Санта-Лус и стали ждать.
Ответ испанцев оказался в высшей степени неожиданным. Никаких пушечных залпов и отборных ругательств. Вместо этого они отправили одно маленькое судёнышко с офицером, который вежливо попросил разрешения подняться на борт. Заинтригованные американцы разрешение дали.
Оказавшись на американской территории, испанец в самых изысканных выражениях пригласил «Чарлстон» в Гуам. Потом поблагодарил за салют, который устроили американские гости… и очень извинялся, что они не могли дать ответный салют, потому что на острове, как на беду, извелись все запасы пороха. Но если американцы будут так любезны одолжить островитянам немного пороха, то они будут счастливы поприветствовать иностранное судно как полагается.
Это был один из самых ужасных конфузов в мировой военной истории. Оказалось, что Испания забыла послать в Гуам сообщение, что они теперь находятся в состоянии войны. Поэтому на острове, кстати, не особенно беспокоились о том, чтобы пополнить запасы пороха.
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