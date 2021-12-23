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Как избавиться от запаха чеснока без потери его вкуса: Хитрость, подсмотренная на кухне у шеф-повара


Хитрость, с которой можно забыть о «чесночном дыхании»

Хитрость, с которой можно забыть о «чесночном дыхании»

 

Без чеснока и жизнь не та, и борщ не такой уж вкусный. Во всяком случае, с этим согласятся все ценители «погорячее». Но у популярнейшей приправы есть один весомый недостаток: аромат. Нет-нет, в блюде он просто чудесен, а вот в дыхании после…Устранить этот маленький недостаток поможет вот такая хитрость.

Чеснок: полезный, но с одним большим недостатком.

Чеснок: полезный, но с одним большим недостатком.

 

У чеснока масса и объём преимуществ: он борется с вирусами и простудами, повышает иммунитет, разжижает кровь и желчь, да и просто добавляет блюду насыщенный вкус. Но за всеми этим «плюшками» стоит один маленький, но социально существенный недостаток: специфический аромат. Хотя опытные кулинары знают: устранить запах, но пощадить вкус возможно. Для этого достаточно заменить сам чеснок чесночным порошком. И вот, как самому приготовить его быстро и безболезненно.
Вот и все ингредиенты.

Вот и все ингредиенты.

 

Ингредиенты для приготовления чесночного порошка совсем немногочисленны: 3 больших головки чеснока.
Противень можно не смазывать маслом.

Противень можно не смазывать маслом.

 

Чеснок поделите на дольки и уберите шелуху. Каждый зубчик нарежьте на продолговатые пластинки примерно одинаковой толщины. Выложите их на противень.
Устройте зубчикам чеснока сушку.

Устройте зубчикам чеснока сушку.

 

Духовку разогрейте до 150 градусов и отправляйте туда противень с чесноком на 3 часа. Главный индикатор готовности – пластинки должны основательно подсохнуть.
Вот такая консистенция должна быть у готового порошка.

Вот такая консистенция должна быть у готового порошка.

 

Сухие охлажденные зубчики просто отправляйте в кофемолку, чтобы получить порошок мелкого помола. Его можно добавлять в блюда в качестве приправы и даже в иммуностимулирующие напитки. А, главное – много вкуса и никакого запаха после.
Чеснок в банке.

Чеснок в банке.

 

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Как избавиться от запаха чеснока без потери его вкуса: Хитрость, подсмотренная на кухне у шеф-повара

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Как избавиться от запаха чеснока без потери его вкуса: Хитрость, подсмотренная на кухне у шеф-повараПодписаться на мой Instagram
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