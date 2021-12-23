20 скандальных иллюстраций, на которых известные политики превратились в хипстеров

Сборище. Автор: Amit Shimoni.
Порой человеческая фантазия, не зная границ, заходит настолько далеко, что диву даёшься столь бурно развитому воображению. Ведь как только не обыгрывают фотографы, а вместе с ними и художники в своих работах темы, связанные с политиками и известными личностями. И пока некоторые старательно гоняются за пикантными подробностями из жизни сильных мира сего, иллюстратор Амит Шимони (Amit Shimoni) придаваясь фантазиям, создал скандальную серию портретов, в которой Барак Обома, Владимир Путин, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Королева Елизавеета II и другие персоны предстали перед зрителем в образе хипстеров. Провокационные картинки наделали много шума.
Альберт Эйнштейн. Автор: Amit Shimoni.
Барак Обама. Автор: Amit Shimoni.
Владимир Путин. Автор: Amit Shimoni.
Королева Елизавеета II. Автор: Amit Shimoni.
Ангела Меркель. Автор: Amit Shimoni.
Мартин Лютер Кинг. Автор: Amit Shimoni.
Ким Джон Хун. Автор: Amit Shimoni.
Принцесса Диана. Автор: Amit Shimoni.
Далай-лама. Автор: Amit Shimoni.
Хиллари Клинтон. Автор: Amit Shimoni.
Рональд Рейган. Автор: Amit Shimoni.
Дональд Трамп. Автор: Amit Shimoni.
Королева Нидерландов Беатрикс. Автор: Amit Shimoni.
Шарль де Голль. Автор: Amit Shimoni.
Санта-Клаус. Автор: Amit Shimoni.
Джордж Вашингтон. Автор: Amit Shimoni.
Давид Бен-Гурион. Автор: Amit Shimoni.
Беньямин Зеев Герцль. Автор: Amit Shimoni.
Голда Меир. Автор: Amit Shimoni.
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