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20 скандальных иллюстраций, на которых известные политики превратились в хипстеров


Сборище. Автор: Amit Shimoni.

Сборище. Автор: Amit Shimoni.

Порой человеческая фантазия, не зная границ, заходит настолько далеко, что диву даёшься столь бурно развитому воображению. Ведь как только не обыгрывают фотографы, а вместе с ними и художники в своих работах темы, связанные с политиками и известными личностями. И пока некоторые старательно гоняются за пикантными подробностями из жизни сильных мира сего, иллюстратор Амит Шимони (Amit Shimoni) придаваясь фантазиям, создал скандальную серию портретов, в которой Барак Обома, Владимир Путин, Хиллари Клинтон, Дональд Трамп, Королева Елизавеета II и другие персоны предстали перед зрителем в образе хипстеров. Провокационные картинки наделали много шума.

Альберт Эйнштейн. Автор: Amit Shimoni.

Альберт Эйнштейн. Автор: Amit Shimoni.

 
Барак Обама. Автор: Amit Shimoni.

Барак Обама. Автор: Amit Shimoni.

 
Владимир Путин. Автор: Amit Shimoni.

Владимир Путин. Автор: Amit Shimoni.

 
Королева Елизавеета II. Автор: Amit Shimoni.

Королева Елизавеета II. Автор: Amit Shimoni.

 
Ангела Меркель. Автор: Amit Shimoni.

Ангела Меркель. Автор: Amit Shimoni.

 
Мартин Лютер Кинг. Автор: Amit Shimoni.

Мартин Лютер Кинг. Автор: Amit Shimoni.

 
Ким Джон Хун. Автор: Amit Shimoni.

Ким Джон Хун. Автор: Amit Shimoni.

 
Принцесса Диана. Автор: Amit Shimoni.

Принцесса Диана. Автор: Amit Shimoni.

 
Далай-лама. Автор: Amit Shimoni.

Далай-лама. Автор: Amit Shimoni.

 
Хиллари Клинтон. Автор: Amit Shimoni.

Хиллари Клинтон. Автор: Amit Shimoni.

 
Рональд Рейган. Автор: Amit Shimoni.

Рональд Рейган. Автор: Amit Shimoni.

 
Дональд Трамп. Автор: Amit Shimoni.

Дональд Трамп. Автор: Amit Shimoni.

 
Королева Нидерландов Беатрикс. Автор: Amit Shimoni.

Королева Нидерландов Беатрикс. Автор: Amit Shimoni.

 
Шарль де Голль. Автор: Amit Shimoni.

Шарль де Голль. Автор: Amit Shimoni.

 
Санта-Клаус. Автор: Amit Shimoni.

Санта-Клаус. Автор: Amit Shimoni.

 
Джордж Вашингтон. Автор: Amit Shimoni.

Джордж Вашингтон. Автор: Amit Shimoni.

 
Давид Бен-Гурион. Автор: Amit Shimoni.

Давид Бен-Гурион. Автор: Amit Shimoni.

 
Беньямин Зеев Герцль. Автор: Amit Shimoni.

Беньямин Зеев Герцль. Автор: Amit Shimoni.

 
Голда Меир. Автор: Amit Shimoni.

Голда Меир. Автор: Amit Shimoni.

 

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20 скандальных иллюстраций, на которых известные политики превратились в хипстеров

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20 скандальных иллюстраций, на которых известные политики превратились в хипстеровПодписаться на мой Instagram
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