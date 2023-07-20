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Вперёд в прошлое, или 9 примеров того, как современные люди застряли в минувших эпохах


Вперёд в прошлое!

Вперёд в прошлое!

Кто-то старается идти в ногу со временем, кто-то торопиться жить, а кому-то больше нравится жить по-старинке в антураже минувших эпох. В нашем обзоре 9 потрясающих историй людей, о которых можно сказать, что «они застряли в прошлом». И стоит отметить, что выбираться в настоящее им совсем не хочется.

1. Семья, которая застряла в 1950-х годах


Семья Кинан из Сиднея.

Семья Кинан из Сиднея.

 

Семья Кинан из Сиднея до сих пор живет в 1950-х. Их дом украшен старинной техникой и мебелью, которой исполнилось уже 60 лет. Их наряды и прически также отражают стиль той эпохи. Мать двух детей Пикси Кинан живет подобным образом уже более чем 30 лет. 46-летней женщине был всего шесть лет, когда она влюбилась в эпоху 50-х годов – тогда родители взяли ее на концерт Элвиса Пресли, проходящий в Лас-Вегасе.
Наряды и прически отражают стиль эпохи 50-х.

Наряды и прически отражают стиль эпохи 50-х.

 

Сейчас у Пикси есть собственный бизнес - Boogie Bop Dames, в рамках которого она проводит семинары, на которых рассказывает про манеры, прически и макияж. Она также работает в фотостудии винтажа, где редактирует фотографии клиентов, придавая им облик эпохи 50-х. Ее муж, 37-летний Арон - солист рокабилли группы. Его издалека можно узнать по спортивной ретро-прическе и бакенбардам. По вечерам семья ходит на местную дискотеку или ужинает дома (ужин, естественно, также тематический).

2. Женщина, проживающая в доме, обставленном в стиле «Безумцев»


Жительница Бристоля Урсула Форбуш.

Жительница Бристоля Урсула Форбуш.

 

48-летняя жительница Бристоля Урсула Форбуш влюбилась в эпоху 1960-х годов, будучи еще 20-летней девушкой в 1980-х годах. Как-то она перебирала коллекцию пластинок своей мамы, после чего подсела на Beatles и Rolling Stones. Ее одержимость 1960-ми появилась после этой музыки.
Эпоха Beatles и Rolling Stones.

Эпоха Beatles и Rolling Stones.

 

Вскоре Урсула обошла блошиные рынки в поиске ретро-одежды. Когда она купила свой первый дом, то полностью обставила его в стиле 60-х. Урсуле не нравятся современные вещи, но из чисто практичной точки зрения она пользуется новыми стиральной машиной и телевизором.

3. Музыкант, живущий в эпоху джаза


Майкл Аренелла - джазовый музыкант.

Майкл Аренелла - джазовый музыкант.

 

Майкл Аренелла, 37-летний джазовый музыкант и руководитель джаз-оркестра из Бруклина, выглядит так, как будто на машине времени прибыл из 1920-х годов. Каждое лето он проводит ежегодную джазовую вечеринку Jazz Age Lawn Party , где сам поет и играет на корнете-а-пистон. Майкл не только изучает музыку 20-х и начала 30-х годов, но также носит соответствующую одежду того времени - шляпы, запонки и галстуки.
Привет из 20-х и начала 30-х годов 20 века.

Привет из 20-х и начала 30-х годов 20 века.

 

У музыканта есть целых 7 ретро-авто, в том числе красный родстер Buick 1930 года, который он называет Cherry, и Studebaker 1925 года, получивший прозвище Tudie. Современную одежду Аренелла надевает только когда он бегает трусцой.

4. Лондонец, называющий себя «живым викторианцем»


Рэй Френшем - живой викторианец.

Рэй Френшем - живой викторианец.

 

Рэй Френшем, который сам себя называет «единственным живым представителем викторианской эпохи», чувствует себя все более оторванным от современного мира. Когда-то он работал в музыкальном бизнесе, был сценаристом и преподавателем, но сейчас является координатором лондонского общества любителей викторианской эпохи. Члены группы носят исключительно одежды той эпохи. Рэй подчеркивает, что подобный образ жизни стал естественным для него.

5. Бортпроводник, который живет в 1940-х годах


Бен Сэнсам живет в 1940-х.

Бен Сэнсам живет в 1940-х.

 

Бен Сэнсам очарован 1940-ми и потратил годы, чтобы преобразовать свой дом в настоящее ретро-святилище. Бортпроводник British Airways живет в окружении мебели и бытовой техники, которым исполнилось уже 70 лет. Его интерес к той эпохе начался в возрасте всего 12 лет, когда дядя дал ему антикварный радиоприемник. С тех пор он заполнил почти каждый угол своего дома старинными вещицами, причем большая их часть досталась Бену от родственников.
Каждый угол дома заполнен старинными вещицами.

Каждый угол дома заполнен старинными вещицами.

 

Из-за возраста некоторых вещей в доме, Бен должен пойти на некоторые уступки современной жизни. К примеру, у Бена есть старинный телефон, но он использует его только, чтобы принимать звонки, а сам он звонит по современному телефону. Также он пользуется современными холодильником, телевизором с плоским экраном и стиральной машиной.

6. Община, живущая в эпохе рокабилли


Рокабилли. Штат Индиана.

Рокабилли. Штат Индиана.

 

Хотя на улице уже 2015 год, некоторые до сих пор живут в 1950-х. В штате Индиана существует целое сообщество, которые живет в стиле рокабилли. Они не только одеваются, как это было принято в 50-х годах, но и ездят на прекрасно сохранившихся автомобилях той эпохи и обставляют свои дома ретро-мебелью.
Члены общины негативно относятся к современным одноразовым вещам.

Члены общины негативно относятся к современным одноразовым вещам.

 

Большинство истинных участников сообщества являются настоящими специалистами по ремонту и реконструкции. Они резко негативно относятся к современным одноразовым вещам, которые презрительно называют «Сделано в Китае».

7. Женщина, одержимая Джейн Остин и периодом Регентства


Клэр-Вайолет Хэнли мечтала стать принцессой.

Клэр-Вайолет Хэнли мечтала стать принцессой.

 

Как и большинство маленьких девочек, Клэр-Вайолет Хэнли всегда мечтала стать принцессой и носила длинные платья. Когда Клэр стала старше, она нашла себе хобби, которое стало смысло ее жизни - творчество Джейн Остин и вещи эпохи Регентства.
Стиль определили творчество Джейн Остин и вещи эпохи Регентства.

Стиль определили творчество Джейн Остин и вещи эпохи Регентства.

 

36-летняя Хэнли, которая работает социальным антропологом в Саутгемптоне, имеет более 50 платьев эпохи Регентства и знает множество обычаев, песен и танцев той эпохи.

8. Мужчина, живущий в доме с интерьером периода Великой депрессии


Период Великой депрессии.

Период Великой депрессии.

 

Хотя Аарон Уайтсайд носит современную одежду, он буквально погружается в эпоху Великой депрессии (1930-е годы) каждый раз, когда переступает порог своего дома. Аарон так любил эту эпоху еще с раннего детства, что он обставил свой дом в Блэкпуле, Англия мебелью и декором 30-х годов. Он купил дом, пустовавший в течение 10 лет, за £ 80 000 восемь лет назад. С тех пор Уайтсайд неустанно обыскивал блошиные рынки, аукционы недвижимости и eBay в поисках идеальной обстановки для своего дома. Теперь он планирует разбить целый сад перед своим домом.

9. Семейная пара – поклонники эпохи джаза


Поклонники эпохи джаза.

Поклонники эпохи джаза.

 

С 2012 года семейная пара увлеклась эпохой джаза. С тех пор они постоянно носят старинную одежду 1920-1930-х годов, реставрировали старинный дом, в котором сейчас живут, и ездят на седане Buick 1929 года. А все началось с того, что они как-то начали танцевать свинг.

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Вперёд в прошлое, или 9 примеров того, как современные люди застряли в минувших эпохах

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Вперёд в прошлое, или 9 примеров того, как современные люди застряли в минувших эпохахПодписаться на мой Instagram
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