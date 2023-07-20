Вперёд в прошлое, или 9 примеров того, как современные люди застряли в минувших эпохах

Вперёд в прошлое!
Кто-то старается идти в ногу со временем, кто-то торопиться жить, а кому-то больше нравится жить по-старинке в антураже минувших эпох. В нашем обзоре 9 потрясающих историй людей, о которых можно сказать, что «они застряли в прошлом». И стоит отметить, что выбираться в настоящее им совсем не хочется.
1. Семья, которая застряла в 1950-х годах
Семья Кинан из Сиднея.
Семья Кинан из Сиднея до сих пор живет в 1950-х. Их дом украшен старинной техникой и мебелью, которой исполнилось уже 60 лет. Их наряды и прически также отражают стиль той эпохи. Мать двух детей Пикси Кинан живет подобным образом уже более чем 30 лет. 46-летней женщине был всего шесть лет, когда она влюбилась в эпоху 50-х годов – тогда родители взяли ее на концерт Элвиса Пресли, проходящий в Лас-Вегасе.
Наряды и прически отражают стиль эпохи 50-х.
Сейчас у Пикси есть собственный бизнес - Boogie Bop Dames, в рамках которого она проводит семинары, на которых рассказывает про манеры, прически и макияж. Она также работает в фотостудии винтажа, где редактирует фотографии клиентов, придавая им облик эпохи 50-х. Ее муж, 37-летний Арон - солист рокабилли группы. Его издалека можно узнать по спортивной ретро-прическе и бакенбардам. По вечерам семья ходит на местную дискотеку или ужинает дома (ужин, естественно, также тематический).
2. Женщина, проживающая в доме, обставленном в стиле «Безумцев»
Жительница Бристоля Урсула Форбуш.
48-летняя жительница Бристоля Урсула Форбуш влюбилась в эпоху 1960-х годов, будучи еще 20-летней девушкой в 1980-х годах. Как-то она перебирала коллекцию пластинок своей мамы, после чего подсела на Beatles и Rolling Stones. Ее одержимость 1960-ми появилась после этой музыки.
Эпоха Beatles и Rolling Stones.
Вскоре Урсула обошла блошиные рынки в поиске ретро-одежды. Когда она купила свой первый дом, то полностью обставила его в стиле 60-х. Урсуле не нравятся современные вещи, но из чисто практичной точки зрения она пользуется новыми стиральной машиной и телевизором.
3. Музыкант, живущий в эпоху джаза
Майкл Аренелла - джазовый музыкант.
Майкл Аренелла, 37-летний джазовый музыкант и руководитель джаз-оркестра из Бруклина, выглядит так, как будто на машине времени прибыл из 1920-х годов. Каждое лето он проводит ежегодную джазовую вечеринку Jazz Age Lawn Party , где сам поет и играет на корнете-а-пистон. Майкл не только изучает музыку 20-х и начала 30-х годов, но также носит соответствующую одежду того времени - шляпы, запонки и галстуки.
Привет из 20-х и начала 30-х годов 20 века.
У музыканта есть целых 7 ретро-авто, в том числе красный родстер Buick 1930 года, который он называет Cherry, и Studebaker 1925 года, получивший прозвище Tudie. Современную одежду Аренелла надевает только когда он бегает трусцой.
4. Лондонец, называющий себя «живым викторианцем»
Рэй Френшем - живой викторианец.
Рэй Френшем, который сам себя называет «единственным живым представителем викторианской эпохи», чувствует себя все более оторванным от современного мира. Когда-то он работал в музыкальном бизнесе, был сценаристом и преподавателем, но сейчас является координатором лондонского общества любителей викторианской эпохи. Члены группы носят исключительно одежды той эпохи. Рэй подчеркивает, что подобный образ жизни стал естественным для него.
5. Бортпроводник, который живет в 1940-х годах
Бен Сэнсам живет в 1940-х.
Бен Сэнсам очарован 1940-ми и потратил годы, чтобы преобразовать свой дом в настоящее ретро-святилище. Бортпроводник British Airways живет в окружении мебели и бытовой техники, которым исполнилось уже 70 лет. Его интерес к той эпохе начался в возрасте всего 12 лет, когда дядя дал ему антикварный радиоприемник. С тех пор он заполнил почти каждый угол своего дома старинными вещицами, причем большая их часть досталась Бену от родственников.
Каждый угол дома заполнен старинными вещицами.
Из-за возраста некоторых вещей в доме, Бен должен пойти на некоторые уступки современной жизни. К примеру, у Бена есть старинный телефон, но он использует его только, чтобы принимать звонки, а сам он звонит по современному телефону. Также он пользуется современными холодильником, телевизором с плоским экраном и стиральной машиной.
6. Община, живущая в эпохе рокабилли
Рокабилли. Штат Индиана.
Хотя на улице уже 2015 год, некоторые до сих пор живут в 1950-х. В штате Индиана существует целое сообщество, которые живет в стиле рокабилли. Они не только одеваются, как это было принято в 50-х годах, но и ездят на прекрасно сохранившихся автомобилях той эпохи и обставляют свои дома ретро-мебелью.
Члены общины негативно относятся к современным одноразовым вещам.
Большинство истинных участников сообщества являются настоящими специалистами по ремонту и реконструкции. Они резко негативно относятся к современным одноразовым вещам, которые презрительно называют «Сделано в Китае».
7. Женщина, одержимая Джейн Остин и периодом Регентства
Клэр-Вайолет Хэнли мечтала стать принцессой.
Как и большинство маленьких девочек, Клэр-Вайолет Хэнли всегда мечтала стать принцессой и носила длинные платья. Когда Клэр стала старше, она нашла себе хобби, которое стало смысло ее жизни - творчество Джейн Остин и вещи эпохи Регентства.
Стиль определили творчество Джейн Остин и вещи эпохи Регентства.
36-летняя Хэнли, которая работает социальным антропологом в Саутгемптоне, имеет более 50 платьев эпохи Регентства и знает множество обычаев, песен и танцев той эпохи.
8. Мужчина, живущий в доме с интерьером периода Великой депрессии
Период Великой депрессии.
Хотя Аарон Уайтсайд носит современную одежду, он буквально погружается в эпоху Великой депрессии (1930-е годы) каждый раз, когда переступает порог своего дома. Аарон так любил эту эпоху еще с раннего детства, что он обставил свой дом в Блэкпуле, Англия мебелью и декором 30-х годов. Он купил дом, пустовавший в течение 10 лет, за £ 80 000 восемь лет назад. С тех пор Уайтсайд неустанно обыскивал блошиные рынки, аукционы недвижимости и eBay в поисках идеальной обстановки для своего дома. Теперь он планирует разбить целый сад перед своим домом.
9. Семейная пара – поклонники эпохи джаза
Поклонники эпохи джаза.
С 2012 года семейная пара увлеклась эпохой джаза. С тех пор они постоянно носят старинную одежду 1920-1930-х годов, реставрировали старинный дом, в котором сейчас живут, и ездят на седане Buick 1929 года. А все началось с того, что они как-то начали танцевать свинг.
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