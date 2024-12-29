10 самых распространенных мифов о здоровье

Чтобы сохранить и укрепить здоровье, нужно прилагать усилия. Но некоторые следуют советам столь фанатично, что в итоге не укрепляют здоровье, а наносят ему вред. Предлагаем вам выяснить самые распространённые мифы о здоровье.



Самые популярные мифы о здоровье:



1. В день нужно употреблять не менее 8 стаканов воды, это позволит нормализовать водно-солевой баланс и вывести из организма токсины.

На самом деле, несомненно, человеческому организму требуется определенное количество жидкости, и оно действительно составляет примерно 2 литра, но некоторые (в том числе и неквалифицированные диетологи и врачи) не учитывают тот факт, что жидкость содержится во многих напитках и продуктах.К примеру, большинство фруктов и овощей в большей мере состоят именно из воды. Так что не стоит пить воду через силу. Но и пренебрегать питьём не стоит. Пейте столько, сколько требуется вашему организму , то есть, прислушиваясь к своим ощущениям. Непременно восполняйте потери жидкости в жаркую погоду, а также при повышенных физических нагрузках. И помните, что злоупотребление водой может привести к проблемам в работе почек.Да, сладкое – это так называемые быстрые углеводы, которые расходуются на выработку энергии. Но на самом деле нет никаких научных подтверждений того, что поедание сладостей приводит к всплеску активности (даже у детей).Кроме того, доказано, что сахар, попадая в организм, стимулирует выработку гормона серотонина, который оказывает расслабляющее и успокаивающее воздействие на нервную систему. Так что «сладкая гиперактивность» — не более чем миф.Об этом твердят все мамы своим детям, а также окулисты своим пациентам. Да, чтение в полумраке – это не очень комфортно и удобно , но, как оказалось, на остроту зрения оно никак не влияет.В противном случае практически все наши предки носили бы очки и плохо видели, ведь раньше никаких ламп дневного света не было, все читали при свете керосиновых ламп, которые, конечно, не обеспечивали достаточного освещения. Но в те далёкие времена (кстати, тогда читать очень и очень любили), людей, страдающих близорукостью, не было больше, нежели сейчас. Что касается современности, то сегодня есть немало прочих неблагоприятных факторов, которые могут оказывать негативное влияние на зрение (например, длительная работа за компьютером, смог, пыльный воздух).Этим всех пугали в детстве родители. На самом деле проглоченная случайно одна жвачка не может привести к серьёзным последствиям. То, что будет происходить после проникновения жевательной резинки в организм, зависит от её состава. Но варианта развития событий всего два.В лучшем случае жевательная резинка переварится в желудке (её переработает желудочный сок). В худшем случае жвачка пройдёт через желудок по кишечнику и выйдет в том виде, в котором поступила, естественным путём. Да, случаи кишечной непроходимости в результате проглатывания жевательных резинок известны, но их в кишечнике было сразу несколько.На самом деле любимая многими сладость никоим образом не влияет на состояние кожи. Причин возникновения прыщей немало, среди них такие как гормональные нарушения, загрязнение эпидермиса, закупорка пор, повышенная активность сальных желёз Но питание на состояние кожных покровов не влияет, вопреки распространённому мнению. А несколько кусочков натурального шоколада (желательно горького) не только не навредят, но и будут полезными, ведь шоколад повышает настроение.Да, на самом деле есть на ночь и тем более переедать совсем не полезно. Связано это, прежде всего, с нарушением сна. И это объясняется тем, что пищеварительный тракт вместо заслуженного ночного отдыха будет вынужден работать, переваривая употреблённую вами пищу.Но вот потолстеть только лишь от вечерней трапезы практически нереально. Нет, конечно, при регулярном переедании вечерами вы будете набирать вес. Но масса вашего тела будет увеличиваться и в том случае, если вы будете переедать до 6 вечера. Все калории, употреблённые вам за день и не успевшие израсходоваться (даже те, которые вы получили в обед или полдник), уйдут «в запас», то есть превратятся в лишние килограммы.Ранее считалось, что сахар, содержащийся в сладостях, остаётся на поверхности зубов и в полости рта и создаёт благоприятные условия для размножения бактерий. Но на самом деле всё не так. Недавно проведённые исследования показали, что к кариесу приводят не углеводы, содержащиеся в сладостях, а любые остатки пищи.При этом было выяснено, что быстрые углеводы, которые содержатся в сахаре, вымываются слюной из ротовой полости довольно быстро. А вот сложные углеводы, входящие в состав хлебобулочных изделий , фруктов, круп, а также мясных продуктов, растворяются очень долго. И расщепление таких продуктов начинается прямо в полости рта, а в этом процессе участвуют слюна и содержащиеся в ней микроорганизмы. И именно активность этих микроорганизмов провоцирует развитие кариеса.Да, в 60-70-х годах прошлого века учёные установили связь между повышением уровня холестерина в крови и обвинили во всём яйца (почему они это сделали, не совсем ясно). Но недавно проведённые исследования позволили выяснить, что повышение риска сердечно-сосудистых заболеваний связано с высоким содержанием насыщенных жиров в продуктах питания.Но такими продуктами вовсе не обязательно являются яйца. Но на самом деле в одном курином яйце содержится всего 1,5 грамма насыщенных жиров, в то время как в одной чашке молока 2%-ной жирности больше 3 граммов. Так что не стоит винить во всём яйца. Следует ответственно подходить к составлению меню питания и оценивать все продукты. Но всё же злоупотреблять яйцами не стоит, они считаются довольно тяжёлой пищей.На самом деле умеренное употребление этого бодрящего напитка не только безопасно, но даже полезно. Так, повышения уровня артериального давления после употребления кофе не наблюдается, зато повышается тонус сосудов, что и объясняет бодрящий эффект.Кроме того, исследования доказали, что люди, употребляющие кофе, на 30% реже страдают сахарным диабетом второго типа. Также было выяснено, что данный напиток снижает риск развития болезни Паркинсона и улучшает мозговую активность. Помимо всего прочего, кофе не только тонизирует, но и омолаживает.В общем, выпивая 2-3 чашки в день в первой половине дня, вы лишь улучшите своё здоровье. Но всё же злоупотреблять не стоит, это может привести к нарушению сердечного ритма и учащению пульса На самом деле если вы чувствуете себя хорошо и не имеете хронических заболеваний, то все вредные вещества будут удаляться из вашего организма самостоятельно. Все шлаки, поступающие с пищей, выводятся печенью.А все токсины, поступающие с напитками, выводятся почками. И если эти органы работают нормально, то они справятся с очисткой от вредных веществ. А некоторые процедуры, способствующие очищению, могут быть вредными и даже опасными.Проверяйте информацию, не верьте мифам и заботьтесь о себе и своём здоровье . Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)