Ругательства Древней Руси

Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно.
Обзывательства про ум
- Баламошка — полоумный, дурачок
- Божевольный — худоумный, дурной
- Божедурье — дурак от природы
- Глуподырый — глупый
- Дуботолк, Дроволом, Остолбень — дурак
- Королобый — крепкоголовый, тупой, глупый
- Лободырный — недоумок
- Межеумок — человек очень среднего ума
- Мордофиля — дурак, да еще и чванливый
- Негораздок — недалекий
Обзывательства про внешность
- Пентюх — пузатый человек с выдающейся кормой вдобавок
- Безпелюха, тюрюхайло — неряха
- Брыдлый — гадкий, вонючий
- Затетёха — дородная женщина
- Загузастка — круглая, толстая женщина с большой попой
- Ерпыль — малорослый
- Скоблёное рыло — с выбритой бородой
- Захухря — нечёса, неряха, растрепа
- Шпынь голова — человек с безобразием на голове
- Псоватый — на пса похожий
- Фуфлыга — невзрачный маленький мужичок
Обзывательства про характер
- Маракуша — противный человек
- Елдыга — ворчливый
- Хобяка, Михрютка, Сиволап — неуклюжий, неловкий
- Свербигузка — девка-непоседа, у нее свербит в одном месте (гузка — это попа).
- Ащеул — пересмешник, зубоскал
- Ветрогонка — вздорная баба
- Баляба — рохля, разиня
- Белебеня, Лябзя — пустоплет
- Бобыня, Буня — надутый, чванливый
- Бредкий — говорливый, болтливый (от слова «бред», как вы понимаете)
- Колотовка — драчливая и сварливая баба. Она же Куёлда
- Гузыня или Рюма — плакса, рёва
- Пыня — гордая, надутая, недоступная женщина
- Пятигуз — ненадежный человек, дословно можно перевести как «пятижоп»
- Расщеколда — болтливая баба
- Разлямзя — неповоротливый, вялый
- Попрешница — женщина, которую хлебом не корми, дай поспорить
- Суемудр — ложно премудрый
- Костеря, кропот, скапыжник — брюзга, ворчун
- Шинора — проныра
- Чужеяд — паразит, нахлебник
- Хобяка — неуклюжий, неловкий
Обзывательства про поведение
- Волочайка, Гульня, Ёнда, Безсоромна — все это великолепие эпитетов посвящено распутным женщинам
- Дрочёный — избалованный
- Бзыря, Блудяшка, Буслай — бешеный повеса, гуляка
- Валандай, Колоброд, Мухоблуд — бездельник, лодырь
- Глазопялка — любопытный
- Мимозыря — разиня
- Печная ездова — лентяйка
- Трупёрда — неповоротливая баба
- Тьмонеистовый — активный невежа
- Ерохвост — задира, спорщик
- Ендовочник — охочий до пива, браги, попоек
- Ёра — озорная, бойкая на язык женщина
- Киселяй, колупай — вялый, медлительный человек
- Шлында — бродяга, тунеядец
- Потатуй — подхалим
- Насупа — угрюмый, хмурый
И еще хорошие синонимы к привычным нам словам
- Сдёргоумка — полудурок
- Вяжихвостка — сплетница
- Лоха — дура
- Шаврик — кусок дерьма
- Окаём — отморозок
- Курощуп — бабник
- Чёрт верёвочный — псих
- Облуд, обдувало — врун
- Огуряла, охальник — безобразник и хулиган
- Сняголов — сорвиголова
- Пресноплюй — болтун
- Тартыга — пьяница
- Туес — бестолочь
