Ругательства Древней Руси

Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно. Обзывательства про ум Баламошка — полоумный, дурачок Божевольный — худоумный, дурной Божедурье — дурак от природы Глуподырый —…







Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно.



Обзывательства про ум



Баламошка — полоумный, дурачок



Божевольный — худоумный, дурной



Божедурье — дурак от природы



Глуподырый — глупый



Дуботолк, Дроволом, Остолбень — дурак



Королобый — крепкоголовый, тупой, глупый



Лободырный — недоумок



Межеумок — человек очень среднего ума



Мордофиля — дурак, да еще и чванливый



Негораздок — недалекий



Обзывательства про внешность



Пентюх — пузатый человек с выдающейся кормой вдобавок



Безпелюха, тюрюхайло — неряха



Брыдлый — гадкий, вонючий



Затетёха — дородная женщина



Загузастка — круглая, толстая женщина с большой попой



Ерпыль — малорослый



Скоблёное рыло — с выбритой бородой



Захухря — нечёса, неряха, растрепа



Шпынь голова — человек с безобразием на голове



Псоватый — на пса похожий



Фуфлыга — невзрачный маленький мужичок



Обзывательства про характер



Маракуша — противный человек



Елдыга — ворчливый



Хобяка, Михрютка, Сиволап — неуклюжий, неловкий



Свербигузка — девка-непоседа, у нее свербит в одном месте (гузка — это попа).



Ащеул — пересмешник, зубоскал



Ветрогонка — вздорная баба



Баляба — рохля, разиня



Белебеня, Лябзя — пустоплет



Бобыня, Буня — надутый, чванливый



Бредкий — говорливый, болтливый (от слова «бред», как вы понимаете)



Колотовка — драчливая и сварливая баба. Она же Куёлда



Гузыня или Рюма — плакса, рёва



Пыня — гордая, надутая, недоступная женщина



Пятигуз — ненадежный человек, дословно можно перевести как «пятижоп»



Расщеколда — болтливая баба



Разлямзя — неповоротливый, вялый



Попрешница — женщина, которую хлебом не корми, дай поспорить



Суемудр — ложно премудрый



Костеря, кропот, скапыжник — брюзга, ворчун



Шинора — проныра



Чужеяд — паразит, нахлебник



Хобяка — неуклюжий, неловкий



Обзывательства про поведение



Волочайка, Гульня, Ёнда, Безсоромна — все это великолепие эпитетов посвящено распутным женщинам



Дрочёный — избалованный



Бзыря, Блудяшка, Буслай — бешеный повеса, гуляка



Валандай, Колоброд, Мухоблуд — бездельник, лодырь



Глазопялка — любопытный



Мимозыря — разиня



Печная ездова — лентяйка



Трупёрда — неповоротливая баба



Тьмонеистовый — активный невежа



Ерохвост — задира, спорщик



Ендовочник — охочий до пива, браги, попоек



Ёра — озорная, бойкая на язык женщина



Киселяй, колупай — вялый, медлительный человек



Шлында — бродяга, тунеядец



Потатуй — подхалим



Насупа — угрюмый, хмурый



И еще хорошие синонимы к привычным нам словам



Сдёргоумка — полудурок



Вяжихвостка — сплетница



Лоха — дура



Шаврик — кусок дерьма



Окаём — отморозок



Курощуп — бабник



Чёрт верёвочный — псих



Облуд, обдувало — врун



Огуряла, охальник — безобразник и хулиган



Сняголов — сорвиголова



Пресноплюй — болтун



Тартыга — пьяница



Туес — бестолочь

