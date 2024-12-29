С нами не соску...
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ругательства Древней Руси

Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно. Обзывательства про ум Баламошка — полоумный, дурачок Божевольный — худоумный, дурной Божедурье — дурак от природы Глуподырый —…

Пожалуй, мы еще никогда не ругались так весело и изощренно.

Обзывательства про ум



  • Баламошка — полоумный, дурачок

  • Божевольный — худоумный, дурной

  • Божедурье — дурак от природы

  • Глуподырый — глупый

  • Дуботолк, Дроволом, Остолбень — дурак

  • Королобый — крепкоголовый, тупой, глупый

  • Лободырный — недоумок

  • Межеумок — человек очень среднего ума

  • Мордофиля — дурак, да еще и чванливый

  • Негораздок — недалекий


Обзывательства про внешность



  • Пентюх — пузатый человек с выдающейся кормой вдобавок

  • Безпелюха, тюрюхайло — неряха

  • Брыдлый — гадкий, вонючий

  • Затетёха — дородная женщина

  • Загузастка — круглая, толстая женщина с большой попой

  • Ерпыль — малорослый

  • Скоблёное рыло — с выбритой бородой

  • Захухря — нечёса, неряха, растрепа

  • Шпынь голова — человек с безобразием на голове

  • Псоватый — на пса похожий

  • Фуфлыга — невзрачный маленький мужичок


Обзывательства про характер



  • Маракуша — противный человек

  • Елдыга — ворчливый

  • Хобяка, Михрютка, Сиволап — неуклюжий, неловкий

  • Свербигузка — девка-непоседа, у нее свербит в одном месте (гузка — это попа).
    Она же Визгопряха

  • Ащеул — пересмешник, зубоскал

  • Ветрогонка — вздорная баба

  • Баляба — рохля, разиня

  • Белебеня, Лябзя — пустоплет

  • Бобыня, Буня — надутый, чванливый

  • Бредкий — говорливый, болтливый (от слова «бред», как вы понимаете)

  • Колотовка — драчливая и сварливая баба. Она же Куёлда

  • Гузыня или Рюма — плакса, рёва

  • Пыня — гордая, надутая, недоступная женщина

  • Пятигуз — ненадежный человек, дословно можно перевести как «пятижоп»

  • Расщеколда — болтливая баба

  • Разлямзя — неповоротливый, вялый

  • Попрешница — женщина, которую хлебом не корми, дай поспорить

  • Суемудр — ложно премудрый

  • Костеря, кропот, скапыжник — брюзга, ворчун

  • Шинора — проныра

  • Чужеяд — паразит, нахлебник

  • Хобяка — неуклюжий, неловкий


Обзывательства про поведение



  • Волочайка, Гульня, Ёнда, Безсоромна — все это великолепие эпитетов посвящено распутным женщинам

  • Дрочёный — избалованный

  • Бзыря, Блудяшка, Буслай — бешеный повеса, гуляка

  • Валандай, Колоброд, Мухоблуд — бездельник, лодырь

  • Глазопялка — любопытный

  • Мимозыря — разиня

  • Печная ездова — лентяйка

  • Трупёрда — неповоротливая баба

  • Тьмонеистовый — активный невежа

  • Ерохвост — задира, спорщик

  • Ендовочник — охочий до пива, браги, попоек

  • Ёра — озорная, бойкая на язык женщина

  • Киселяй, колупай — вялый, медлительный человек

  • Шлында — бродяга, тунеядец

  • Потатуй — подхалим

  • Насупа — угрюмый, хмурый


И еще хорошие синонимы к привычным нам словам



  • Сдёргоумка — полудурок

  • Вяжихвостка — сплетница

  • Лоха — дура

  • Шаврик — кусок дерьма

  • Окаём — отморозок

  • Курощуп — бабник

  • Чёрт верёвочный — псих

  • Облуд, обдувало — врун

  • Огуряла, охальник — безобразник и хулиган

  • Сняголов — сорвиголова

  • Пресноплюй — болтун

  • Тартыга — пьяница

  • Туес — бестолочь


источник

