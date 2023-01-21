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Гениальное приспособление для чистки рыбы

Чистка рыбы — не самое приятное занятие, занимающее довольно много времени, которого так мало у современной хозяйки. К счастью, благодаря необычному приспособлению, которое легко можно сделать своими руками, чистка рыбы перестанет быть мучением.

Для изготовления приспособления для чистки рыбы потребуется овальная щетка, которую удобно держать в руке. У щетки необходимо удалить всю щетину.

Гениальное приспособление для чистки рыбы

Обработайте щетку с помощью наждачной бумаги: ее поверхность должна быть гладкой и ровной. Покройте заготовку лаком со всех сторон и оставьте до полного высыхания.

Гениальное приспособление для чистки рыбы

Для изготовления чистящих элементов понадобятся крышки от стеклянных бутылок. Сделайте разметку в середине каждой крышки. Сделайте в крышках небольшие отверстия ровно посередине.

Гениальное приспособление для чистки рыбы

Закрепите крышки на одном конце щетки, и удобное устройство для чистки рыбы будет готово.

Гениальное приспособление для чистки рыбы

При желании на другом конце щетки можно закрепить крючок для подвешивания.

Гениальное приспособление для чистки рыбы

Используя это простое приспособление, вы сможете очистить рыбу в несколько раз быстрее, чем обычным ножом.

Гениальное приспособление для чистки рыбы
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