Макраме в современном декоре

Вещи, созданные своими руками, способны украсить любой дом, сделав его более уютным. Последнее время огромной популярностью у дизайнеров интерьера пользуется декор, выполненный в технике макраме.



И это не удивительно, ведь с помощью техники узелкового плетения можно создавать поистине уникальные вещи, начиная от небольших декоративных элементов и настенных панно, и заканчивая красивыми наволочками, оригинальными абажурами, объемными пледами и даже полноценной мебелью.

Каждый, кто попробовал макраме, влюбляется в эту технику, ведь то, как обычная пряжа превращается в произведения искусства, действительно, завораживает. Начав с создания самых простых вещиц в технике макраме, можно добиться в этом ремесле огромных успехов. Вдохновитесь работами других мастеров, чтобы создать вещь, которая украсит ваш дом, или станет прекрасным подарком для близкого человека.

















































































































































