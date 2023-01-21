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Макраме в современном декоре

Вещи, созданные своими руками, способны украсить любой дом, сделав его более уютным. Последнее время огромной популярностью у дизайнеров интерьера пользуется декор, выполненный в технике макраме.

И это не удивительно, ведь с помощью техники узелкового плетения можно создавать поистине уникальные вещи, начиная от небольших декоративных элементов и настенных панно, и заканчивая красивыми наволочками, оригинальными абажурами, объемными пледами и даже полноценной мебелью.
Каждый, кто попробовал макраме, влюбляется в эту технику, ведь то, как обычная пряжа превращается в произведения искусства, действительно, завораживает. Начав с создания самых простых вещиц в технике макраме, можно добиться в этом ремесле огромных успехов. Вдохновитесь работами других мастеров, чтобы создать вещь, которая украсит ваш дом, или станет прекрасным подарком для близкого человека.

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре



Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре



Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре
Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

Макраме в современном декоре

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