10 крутых мест из фильмов, которые вы можете посетить

Наверняка каждый из нас хотя бы раз мечтал сходить на занятия в Хогвартсе вместе с Гарри Поттером или потанцевать с настоящим принцем или принцессой в замке Дисней. К сожалению, это совершенно невозможно. Однако существуют места на нашей планете, которые либо были использованы в фильмах непосредственно, либо были взяты за основу при создании анимационных фильмов.



Замок Алник — «Гарри Поттер»

Bourne Wood (Суррей, Юговосточная Англия) – многие фильмы

Замок Дун — «Монти Пайтон и священный Грааль»

Ментмор-Тауэрс — «Бетмен: Начало»

Замок Нойшванштайн — «Спящая Красавица»

Водопад Анхель — «Вверх»

Тимберлайн Лодж — «Сияние»

Матамата — «Властелин Колец»

Виноградник Марты — «Челюсти»

Henry River Mill Village — «Голодные игры»