Самые захламлённые места в квартире, на которые стоит в первую очередь обратить внимание во время уборки

Даже после грандиозной уборки не покидает ощущение, будто бы в квартире присутствует хлам и царит беспорядок? Тогда пришло время внимательно осмотреться по сторонам и навести порядок там, куда чаще всего «не доходят руки».

Раскрываем все секреты о тех самых злополучных местах, на которые в первую очередь следует обратить внимание во время уборки.

1. Первое место: тумбочки у кровати

2. Второе место: ванная комната

3. Третье место: ящики на кухне

4. Четвёртое место: прихожая

5. Пятое место: столик в гостиной

6. Шестое место: кухонный стол

Наведите порядок на тумбочке и поддерживайте там всегда чистоту.Пожалуй, прикроватные тумбочки могут похвастаться ветвью первенства среди самых захламлённых мест в квартире. Зачастую, на них скапливается столько ненужных вещей, что в голове не укладывается, как всё это могло там поместиться. Книги, фонарики, зарядки от телефонов, блокноты, таблетки, крема и косметика, часы, будильник и прочие милые безделушки – лишь самая малая часть того, что можно отыскать на тумбе. К сожалению, со временем подобных вещей накапливается всё больше и больше, и все они попросту покрываются пылью. Отсюда возникает то самое ощущение беспорядка, которое буквально давит со всех сторон. Что же делать? Убрать всё лишнее и оставить только необходимые вещи. Но что если, большая часть скопившегося добра жизненно важна и нужна? В таком случае, купите пару современных органайзеров и аккуратно разложите все мелочи по местам. Правильно организованные места хранения – залог хорошего настроения, чистоты и порядка.Переберите все банки-склянки в анной и избавьтесь от хлама.Второе место смело можно отдать ванной комнате со всеми её полками, до отказа забитыми различными банками-склянками, бутылками, полотенцами, расчёсками и прочими ванно-банными принадлежностями. Иногда там можно отыскать не один десяток ненужных вещей от фена, детских игрушек, запасных щёток и бритвенных станков, до пакетиков (в том числе использованных) из-под масок, шампуней и полупустых банок, а также кремов и косметики. Зачастую такой беспорядок образуется из-за того, что все вещи лежат не на своих местах, а попросту разбросаны там, где удалось приткнуть. Чтобы избавиться от царящего вокруг хаоса, стоит придерживаться пары простых правил, а именно: не покупайте впрок и без разбору. Если всё-таки взяли несколько пачек порошка про запас, то не спешите выставлять его на всеобщее обозрение (купленные в прок моющие средства и банные принадлежности лучше всего хранить в закрытых шкафчиках под мойкой). Что же касается всего остального, то в обязательном порядке переберите и рассортируйте все вещи. Обзаведитесь органайзерами для различных мелочей, ёмкостями для моющих средств, а также контейнерами для ватных палочек\дисков, масок и одноразовых шампуней. Помните, что все органайзеры, контейнеры и ёмкости должны быть в одном стиле, так вы не только сможете поддерживать чистоту и порядок, а и добьётесь эстетической атмосферы.Пересмотрите все предметы в кухонных ящиках и избавьтесь от тех, которыми не пользуетесь.Кухонные шкафчики – занимают третье место в рейтинге самых захламлённых уголков в квартире. Помимо столовых приборов в них можно отыскать пакет с пакетами в пакете; пакет с приправами; пакет с различными мелочами, которые однажды могут пригодиться; насадки для миксера и мясорубки; зубочистки, шпажки, спичечные коробки, упаковки из-под сыпучих (на всякий случай, чтобы не забыть марку вкусной гречки и хорошей муки), и многое другое. Всё это не только занимает драгоценное пространство, а – отнимает время, в попытках отыскать нужную штукенцию. Поэтому, здесь также важно, как и двух других случаях перебрать весь хлам и избавиться от действительно ненужных вещей, оставив только те, что всегда должны быть под рукой. Сложить их можно в специальные органайзеры, предназначенные как для столовых приборов, так и для специй. В верхнем выдвижном ящике лучше всего оставить все те приборы, которыми вы пользуетесь ежедневно (вилки, ложки, ножи, овощечистки и т.д.), в остальные ящике можно сложить всё то, что используется пару раз в неделю и реже. В нижнем разместите те предметы, которые используются реже одного-двух раз в месяц.Не забывайте, прихожая — визитная карточка.Что уж говорить, а прихожая круглый год выполняет складскую функцию. В ней скапливается не только обувь, зонты, сумки, шапки, перчатки, а и горы пакетов, газет, журналов, платёжек за квартиру, магазинных чеков и прочих мелочей. Казалось бы, подобная обстановка в порядке вещей, но не тут-то было. Прихожая – визитная карточка, ведь как говорится, встречают по обёртке. Так и здесь. Хотите, чтобы в квартире была умиротворяющая обстановка? Тогда поддерживайте порядок в коридоре. Переберите скопившуюся обувь (вымойте и запрячьте ту, которую не будете носить в ближайшее время). Избавьтесь от ненужных чеков (а если вы переживаете, что однажды они вам могут пригодиться, то выделите под них какой-нибудь симпатичный органайзер), то же самое касается и платёжек. Не стоит хранить их на видном месте, сложите их в отдельную папку и храните в шкафу. Пакеты лучше всего убрать в шкаф, как и зонты с сумками и шапками, которые валяются на полке битый час. На вешалке также стоит навести порядок. Уберите с неё лишнюю верхнюю одежду и всё то, что бросается в глаза, но при этом не используется уже который месяц.На журнальном столике также должно быть минимум вещей.Журнальный столик, как и прикроватная тумбочка – место, где скапливаются горы ненужных вещей от пультов для кондиционера и телевизора, до различных статуэток, безделушек, книжек, чашек. Оставьте только те вещи, которыми вы пользуетесь ежедневно на постоянной основе, остальные – спрячьте в шкаф или на нижнюю полку. Недочитанную книгу можно разместить также внизу столика. Чем меньше будет на нём предметов, тем просторнее и аккуратнее будет выглядеть комната.Старайтесь не оставлять на кухонном столе и рабочем островке лишние предметы.И вновь вернёмся к кухне. На этот раз виновником торжества – является стол, точнее его столешница. Стоит ли говорить о том, что это одно из самых захламлённых мест, поскольку на столе остаётся не только чашки\тарелки, а и банки с вареньем\мёдом, сахарница, пачки с печеньем, конфеты, недоеденные сладости или хлеб, накрытый салфеткой. Перечислять можно до бесконечности, да вот только привычка сама себя не искоренит. Чтобы добиться результата, надо приучать себя каждый раз после приёма пищи убирать всё со стола. Да-да, абсолютно всё. Поверьте, на кухне полным-полно места, где можно хранить как сладости, так и кухонную утварь. То же правило касается и рабочей поверхности. Подготовили – убрали всё в шкаф. Не нужно оставлять горы посуды, специи, салфетки, крышки и подставки под горячее на видных местах. Помните, что свободное пространство делает помещение визуально просторнее и чище.