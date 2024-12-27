Чистка утюга всем доступными средствами

Сейчас я покажу как невероятно просто очистить утюг не только с наружи, но и внутри, с помощью средств, которые имеется всегда практически на любой кухне. За один раз будет очищена подошва утюга, его резервуар для воды со всеми каналами. Утюг вновь засияет и будет пускать пар как новый.
Понадобится
Столовый уксус 9% (не уксусная кислота 70%, а именно уксус).
Сода пищевая.
Ненужная ХБ ткань, полотенце.
Процесс очистки утюга 2 в 1
Наливаем уксус в резервуар для воды. Примерно 100-150 мл.
Включаем утюг на среднюю температуру и даем прогреться. Далее включаем подачу пара и начинаем гладить любую ненужную ткань. При этом активно нажимаем на кнопку выпуска пара.
Гладим до тех пока в резервуаре не останется уксуса. В это время на белой ткани будут видны следы от очистки: жёлтые или коричневые пятна. Уксус отлично удаляет все следы накипи и известковых отложений внутри, и все ваши паровые отверстия и каналы будут вновь как новые.
Расстелем влажное полотенце. На него поместим влажную салфетку или ткань сложенную в несколько раз. Сверху насыпьте 2 столовые ложки соды.
Разогрейте утюг до средней температуры и начинайте проглаживать соду с небольшим усилием.
И вы увидите как нагар отваливается от подошвы утюга.
Дайте утюгу остыть.
Потом берем мягкую тряпочку и удаляем остатки соды. Возможно придется воспользоваться зубочисткой для прочистки паровых отверстий.
Вот так вот без лишних усилий и затрат можно обслужить утюг и продлить его жизнь на долгие годы.
Читать далее →
Свежие комментарии