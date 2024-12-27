Чистка утюга всем доступными средствами

Сейчас я покажу как невероятно просто очистить утюг не только с наружи, но и внутри, с помощью средств, которые имеется всегда практически на любой кухне. За один раз будет очищена подошва утюга, его резервуар для воды со всеми каналами. Утюг вновь засияет и будет пускать пар как новый.



Понадобится



Столовый уксус 9% (не уксусная кислота 70%, а именно уксус).

Сода пищевая.Ненужная ХБ ткань, полотенце.Наливаем уксус в резервуар для воды. Примерно 100-150 мл.Включаем утюг на среднюю температуру и даем прогреться. Далее включаем подачу пара и начинаем гладить любую ненужную ткань. При этом активно нажимаем на кнопку выпуска пара.Гладим до тех пока в резервуаре не останется уксуса. В это время на белой ткани будут видны следы от очистки: жёлтые или коричневые пятна. Уксус отлично удаляет все следы накипи и известковых отложений внутри, и все ваши паровые отверстия и каналы будут вновь как новые.Расстелем влажное полотенце. На него поместим влажную салфетку или ткань сложенную в несколько раз. Сверху насыпьте 2 столовые ложки соды.Разогрейте утюг до средней температуры и начинайте проглаживать соду с небольшим усилием.И вы увидите как нагар отваливается от подошвы утюга.Дайте утюгу остыть.Потом берем мягкую тряпочку и удаляем остатки соды. Возможно придется воспользоваться зубочисткой для прочистки паровых отверстий.Вот так вот без лишних усилий и затрат можно обслужить утюг и продлить его жизнь на долгие годы.