Какие продукты вызывают самую сильную зависимость

С нами не соскучишься!

Специалисты попросили добровольцев оценить степень привыкания к любимым продуктам по Йельской шкале пищевой зависимости (YFAS). Отметим, что Йельская шкала — это один из новейших методов оценки привыкания к определенной еде, разработанный доктором Эшли Гархардтом.



9. Торты и пирожные

8. Сладкая газировка

7. Бургеры

6. Картофель фри

5. Мороженое

4. Печенье, сладкая выпечка

3. Картофельные чипсы

2. Шоколад

1. Пицца

А как же кофе?