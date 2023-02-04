Какие продукты вызывают самую сильную зависимость

Специалисты попросили добровольцев оценить степень привыкания к любимым продуктам по Йельской шкале пищевой зависимости (YFAS). Отметим, что Йельская шкала — это один из новейших методов оценки привыкания к определенной еде, разработанный доктором Эшли Гархардтом.
9. Торты и пирожные
По шкале зависимости кремово-коржевый десерт, в одном куске которого содержится в среднем около 500 килокалорий, набрал 3,26 балла. При этом медики не призывают совсем отказаться от тортов. Есть их можно, но не когда вздумается, а в первой половине дня — на завтрак.
8. Сладкая газировка
За тортами и пирожными следуют газированные напитки с сахаром, набравшие 3,29 балла по Йельской шкале. Систематическое употребление шипучих напитков может не только вызвать привыкание, но и кардинально изменить обмен веществ. Причем, по мнению медиков, достаточно всего один месяц каждый день пить «шипучку», чтобы изменить метаболизм в худшую сторону.
7. Бургеры
Бургеры в любых проявлениях не только быстро корректируют фигуру, дополняя талию лишними сантиметрами, но и влияют на обмен веществ и изменяют вкусовые предпочтения. По шкале привыкания этот фастфуд набрал 3,51 балла.
6. Картофель фри
Картофель фри вызывает сильное привыкание, в частности, потому, что в нем содержится акриламид. Интересно, что этот продукт не дает чувства сытости. Съев порцию жаренной во фритюре картошки (как правило, очень соленой), человеку уже через 30–40 минут снова хочется есть. Это происходит из-за того, что картофель фри стимулирует аппетит.
5. Мороженое
Из-за высокого содержания сахара и насыщенных жиров мороженое при регулярном употреблении не только добавит лишних килограммов, но и может превратить человека в «сливочного наркомана».
4. Печенье, сладкая выпечка
Собрался съесть всего одно маленькое печенье с шоколадной крошкой, но в итоге «уничтожил» почти полпачки. В такой ситуации наверняка оказывались многие. И ведь дело вовсе не в богатырском аппетите. Секрет сладкого печенья, да и любой выпечки с большим содержанием жира и сахара точно такой же, как и у мороженого.
3. Картофельные чипсы
Бытует мнение, что съесть одну «чипсину» невозможно. За первой неминуемо последует вторая, третья, не исключены также четвертая и пятая. Парадоксально, но факт: соленые кусочки картофеля будут поедаться один за другим вне зависимости от того, испытывает ли человек чувство голода.
Этому явлению ученые даже дали название — гедонистическая гиперфагия (поедание чего бы то ни было для удовольствия, а не для насыщения). По мнению медиков, многие производители добавляют в чипсы помимо соли и специй «триггеры» — вещества, стимулирующие в мозге центр удовольствия.
2. Шоколад
По шкале пищевой зависимости шоколад набрал столько же, сколько и чипсы — 3,73 балла. Это лакомство подобно мороженому воздействует на головной мозг, стимулируя центр удовольствия и блокируя возможность контролировать количество съеденного. Правда, в данном случае это происходит за счет высокого содержания рафинированных углеводов и кофеина.
1. Пицца
И наконец, лидер рейтинга. Больше всего по шкале пищевой зависимости набрала пицца — 4,01 балла.
Оказывается, жирная, соленая и одновременно насыщенная рафинированными углеводами закуска сильнее шоколада, чипсов, картофеля фри и бургеров стимулирует зону удовольствия.
А как же кофе?
Интересно, что в свой рейтинг исследователи из Мичигана не включили кофе. Хотя о том, что этот напиток при частом и чрезмерном употреблении может вызывать сильное привыкание, в научном мире говорилось неоднократно. В очередной раз с предостережением выступили и специалисты Европейского агентства продовольственной безопасности. В заключении комиссии говорится, что безопасным кофе может быть лишь в том случае, если ежедневно выпиваемый объем не будет превышать четырех чашек.
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