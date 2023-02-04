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Если вы любите пиво и кофе без сахара, возможно, вы — психопат

Если вы любите пиво и кофе без сахара, возможно, вы — психопат

Статья опубликована в журнале Appetite, и в ней приводятся результаты исследования, в ходе которого 500 участников попросили ответить на вопрос, насколько сильно им нравятся различные примеры сладкой, соленой, кислой и горькой еды. Потом их попросили пройти тесты анализа личности для оценки уровня агрессии, показателей Темной Триады (нарциссизма, психопатии и маккиавелизма), повседневного садизма (вербального, физического и опосредованного), а также показателей экстравертности, конформности, совестливости, эмоциональной стабильности и открытости.

Исследователи выяснили, что люди, любящие горькую пищу, набирают в тестах самые высокие показатели по психопатии, садизму и агрессии. Более того, психологи пишут, что склонность к горькой пище является лучшим показателем личности, чем все остальные вкусы. «Собранные воедино, результаты указывают на то, что степень любви человека к горькой пище стабильно связана с тем, насколько мрачна их личность».

Исследователи, конечно, указывают, что понимание индивидуальных вкусовых склонностей — это сложные процесс в равной степени биологический и психологический, на который влияет не только чувствительность к вкусам и запахам, но и пережитой опыт.

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Если вы любите пиво и кофе без сахара, возможно, вы — психопат

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Если вы любите пиво и кофе без сахара, возможно, вы — психопатПодписаться на мой Instagram
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