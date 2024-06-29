С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 452 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ингерман Ланская
    Молодец девчушка! ..правильно сделала т.к. в совдепии жить было унизительно«Девушка в красно...
  • Иван Иванов
    ленивые ,недалёкие, разожравшиеся СВИНЬИ а не ЖЕНЩИНЫ...Бодипозитив: любо...
  • Вячеслав Кудрявцев
    Эта СУКА с мировым именем должен сдохнуть в тюряге кто из этих парней давал ему разрешение на съемку и тем более публ...Жизнь в психиатри...

Как быстро продеть нить в иглу

Не получается продеть нить в иглу? Это можно решить с помощью крышки от пластиковой бутылки! Сделайте 1 раз, и у вас всегда будет под рукой полезное и практичное приспособление в быту. Это невероятно просто, но работает же! Продевайте нить в иглу на раз-два. Удобно и быстро!


Нитковдеватель из пластиковой крышки



Возьмите пластиковую крышку от бутылки и жилу (тонкую проволоку, которую можно достать из провода). Сделайте в крышке тонкое отверстие, вставьте жилу так, чтобы получилась петля.



С обратной стороны зафиксируйте жилу горячим клеем. Петлю же сплющьте.



Наденьте иглу на жилу. Теперь через ушко жилы проденьте нитку — сделать это очень легко.



Поднимите иглу вверх и снимите с жилы. Нить вдета! Это легко и очень быстро.



Полезный лайфхак, который наверняка пригодится всем, кто шьет. Вдевайте нить в иглу без особых проблем!
Читать далее →
Ссылка на первоисточник
нить
с. Новая Чигла

Картина дня

наверх