Как быстро продеть нить в иглу

Не получается продеть нить в иглу? Это можно решить с помощью крышки от пластиковой бутылки! Сделайте 1 раз, и у вас всегда будет под рукой полезное и практичное приспособление в быту. Это невероятно просто, но работает же! Продевайте нить в иглу на раз-два. Удобно и быстро!







Нитковдеватель из пластиковой крышки

Возьмите пластиковую крышку от бутылки и жилу (тонкую проволоку, которую можно достать из провода).Сделайте в крышке тонкое отверстие, вставьте жилу так, чтобы получилась петля.С обратной стороны зафиксируйте жилу горячим клеем. Петлю же сплющьте.Наденьте иглу на жилу. Теперь через ушко жилы проденьте нитку — сделать это очень легко.Поднимите иглу вверх и снимите с жилы. Нить вдета! Это легко и очень быстро.Полезный лайфхак, который наверняка пригодится всем, кто шьет. Вдевайте нить в иглу без особых проблем!