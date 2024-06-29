Как быстро избавиться от зелёнки на коже

Ни для кого не секрет, что зелёнка — это универсальный антисептический раствор, который используется для обработки мелких порезов, царапин и ран, а также в качестве эффективного средства в борьбе с ветрянкой.







И всё бы ничего, но вскрыть пузырёк с изумрудной жидкостью так, чтобы не испачкать руки (а некоторые и вовсе привыкли открывать крышечку зубами) – тот ещё квест.

1. Используйте жидкость для снятия лака на основе ацетона

2. Используйте раствор перекиси водорода

3. Используйте жирный крем

4. Используйте соду

5. Используйте средства для снятия макияжа

6. Используйте разный уксус

7. Используйте крахмал

8. Используйте спирт

9. Используйте лимонные ломтики

10. Используйте зубную пасту

11. Используйте растительное масло

Впрочем, если вы всё-таки испачкались и стали счастливым обладателем пары едких пятен, не отчаивайтесь – выход по их удалению найден.Жидкость для снятия лака на ацетоновой основе — отличное средство для выведения зелёнки с кожи.Удалить пятна зелёнки с кожи можно при помощи ацетоновой жидкости для снятия лака. Для начала необходимо нанести средство на кусочек ваты или диск, а затем аккуратно протереть поражённый участок. Повторят процедуру нужно до тех пор, пока пятна не исчезнут или не станут менее заметными. После этого необходимо обязательно ополоснуть кожу тёплой водой и насухо промокнуть. Важно помнить о том, что любое средство, особенно агрессивное нужно использовать в маленьком количестве. Также не стоит слишком сильно тереть пятна на коже, иначе есть все шансы заработать аллергию или же ожог и другие повреждения тканей. Поскольку ацетон является сильным химическим веществом и может вызвать раздражение, необходимо провести небольшой тест на небольшом участке кожного покрова.Поможет вывести даже с ногтей.Что же касается испачканных ногтевых пластин, то здесь метод выведения изумрудных пятнышек идентичен удалению с кожи.Разница заключается лишь в том, что ногтевую пластину не нужно тереть, смоченным в жидкости ватным диском, а приложить его и зафиксировав, подержать примерно минут десять.Перекись водорода также поможет вывести пятна от зелёнки с кожи.Перекись водорода – ещё одно весьма эффективное средство для выведения изумрудных пятен с кожи. Возьмите ватный диск или кусочек марли (также можно использовать небольшой кусочек губки), смочите его раствором, аккуратно потрите, а после приложите к испачканной коже и подержите несколько минут. После необходимо вымыть всё тёплой водой и насухо промокнуть. Процедуру стоит повторить по мере необходимости.Жирный крем также пригодиться для удаления изумрудных пятен с кожи.Этот способ подойдёт даже людям с чувствительной кожей. Сначала необходимо нанести достаточно обильное количество жирного крема на кожу. Затем аккуратно помассировать, смыть тёплой водой и при необходимости повторить действия. Жиры, содержащиеся в креме, помогут расщепить пятна от зелёнки, тем самым облегчая их удаление. Оставшиеся, побледневшие пятна можно вывести с помощью спонжа или губки, смазанной жирным кремом. Всё, что нужно, так это легонько потереть кожный покров, а после вымыть водой комнатной температуры. После можно смазать кожу пантенолом или любым другим питательным лосьоном.Без соды также не обойтись в столь непростом деле.Сода также поможет избавиться от изумрудных пятен. Для этого необходимо приготовить достаточно густую пасту, смешивая воду с содой в равных частях. Получившуюся смесь нужно равномерно распределить по пятнам и аккуратно (желательно круговыми движениями) помассировать несколько минут. После вымойте руки и вытрите полотенцем. Важно помнить о том, что пищевая сода — натуральный мягкий абразив, который поможет избавиться от изумрудных пятен. Однако важно использовать соду осторожно, чтобы избежать раздражения кожи.В ход идут средства для удаления макияжа.Средство для снятия макияжа – ещё одна уникальная находка в борьбе с изумрудными пятнами. Наиболее эффективным методом является использование спонжа для макияжа, очищающего масла, пенки или мицеллярной воды. Также важно использовать щадящие средства, не содержащие спирта, чтобы избежать раздражения кожи. Перед использованием любого средства для макияжа протестируйте его на небольшом, незаметном участке, чтобы убедиться, что средство не вызывает аллергической реакции или дополнительных покраснений, шелушений и раздражений. Возьмите мягкий спонж или ватный диск, смочите в ремувере и хорошенько, массирующими движениями протрите все пятна. После необходимо всё смыть тёплой водой. Если пятна не удалились с первого раза – повторите действия.Уксус также весьма неплохо справляется с выведением пятен от зелёнки.Яблочный, винный или обычный столовый уксус – также поможет избавиться от зелёнки на коже. Смочите ватный диск или кусочек марли уксусом и аккуратно, массируя кожу курковыми движениями, протрите пятна. Подержите смоченный диск на пятне около пяти-семи минут, затем ополосните водой и вытрите полотенцем. Также при необходимости для большей эффективности можно смешать уксус с содой. Но при этом важно избегать попадания такой смеси как на повреждённую, так и на раздражённую кожу, иначе можно обзавестись ожогами.Для выведения пятен можно использовать крахмал.Удалить зелёнку с кожи можно и при помощи крахмала. Смешайте в равных пропорциях воду с крахмалом так, чтобы получилась густая кашица. Получившуюся пасту равномерно распределите по пятнам. Затем потрите губкой и оставьте минут на пять. После необходимо вымыть всё тёплой водой и насухо вытереть полотенцем. Также можно смешать крахмал с укусом, такая смесь будет гораздо агрессивнее, но при этом эффективнее, поэтому использовать её нужно очень осторожно, чтобы не вызвать аллергию или ожоги.Не стоит забывать и про спирт, который также выводит пятна зелёнки.Небольшое количество медицинского или изопропилового спирта нужно нанести на ватный тампон, а после аккуратно протереть им кожу, круговыми массирующими движениями. После завершения протирания, нужно вымыть кожу водой комнатной температуры и тщательно вытереть, смазав увлажняющим кремом. Повторите процедуру два-три раза с периодичностью в пару часов. Несмотря на то, что спирт разрушает пятна зелёнки, не стоит тереть им испачканные участки слишком сильно, поскольку подобные манипуляции зачастую вызывают повреждения кожных покровов, аллергические реакции и раздражения.Испачкались зелёнкой? Воспользуйтесь лимоном.Возьмите небольшой лимонный ломтик и массирующими движениями потрите зелёные участки на коже. Затем оставьте образовавшийся лимонный сок на коже не менее, чем на семь минут, после вымойте всё водой комнатной температуры и промокните полотенцем. Кислота, содержащаяся в лимонах, эффективно борется с пятнами зелёнки, осветляя их, тем самым облегчая их удаление. Тем не менее не стоит злоупотреблять лимонным соком и слишком сильно тереть, поскольку можно заработать ожог или раздражение кожи. Повторяйте процедуру два-три раза, соблюдая временной перерыв в пару часов между распределением сока из лимона на кожу.Зубная паста — неплохое средство от зелёнки.А вот с кожи, губ и ногтей зелёнку можно удалить при помощи отбеливающей зубной пасты. Смочите участок водой комнатной температуры, нанесите отбеливающую зубную пасту и аккуратно массируя, вотрите её в пятно. Подержите три-пять минут и вымойте. Абразивные вещества, содержащиеся в зубной пасте, не без труда, но всё-таки удаляют изумрудные пятнышки даже с ногтевых пластин. Однако придётся немного повозиться и хорошенько потереть, повторяя процедуру до тех пор, пока пятно не станет едва заметным или вовсе не исчезнет.ть Изумрудные пятна исчезают в мгновение ока, если их смазать растительным маслом.Смочите ватный диск небольшим количеством растительного масла (будь то оливковое, подсолнечное, кокковое и т.д.) и слегка массируя круговыми движениями, вотрите в пятно. Прижмите диск и подержите до десяти минут. После вымойте водой и промокните салфетками. Жир, содержащийся в растительном масле, помогает размягчить изумрудные пятна, тем самым облегчая их удаление. При этом важно использовать не слишком густое растительное масло, так как более густые масла оставляют липкую плёнку на коже. Перед нанесением любого масла лучше всего протестировать его на небольшом, незаметном участке, чтобы проверить, нет ли побочных реакций.