Любопытные факты о Техасе и техасцах

Далее вас ждут интересные факты о Техасе, которые, возможно, позволят понять, почему техасцы хотят отделения.



Если бы Техас был европейской страной, он был бы крупнее любой европейской страны, за исключением России. В США Техас занимает второе место по площади, сразу после Аляски.











Население Техаса – 25 миллионов человек, больше чем у Швеции, Дании и Австрии вместе взятых.

Что важно, население Техаса растёт. Ещё в 1990 году в Техасе проживали всего лишь 17 миллионов.В Техасе больше аэропортов, чем в любом другом штате. Мало того: международный аэропорт в Амарилло имеет третью в мире по длине посадочную полосу. Туда могут садиться космические челноки (помните знаменитое, «Хьюстон, у нас проблемы»?). Также Техас имеет границу с Мексикой и удобный выход к морю.ВВП Техаса превышает 1 трлн долларов США. Это примерно соответствует ВВП Мексики или Южной Кореи. Если бы Техас был самостоятельным государством, он занимал бы 14-е место в мире по ВВП.В Техасе сильно развито скотоводство. С продовольственной точки зрения Техас вполне в состоянии обеспечить себя всем необходимым самостоятельно.Техас был независимым государством 9 лет, с 1836 по 1845 годы. Когда Штаты аннексировали Техас, штат получил особые привилегии. Так, республика Техас – единственный штат, который был принят в США в качестве равноправного члена союза, как самостоятельное государство. Также только Техасу разрешено поднимать свой флаг – «флаг одинокой звезды» – наравне с государственным флагом США.В середине XIX века, в гражданской войне Севера и Юга, Техас выступал на стороне южан. То есть, был против Вашингтона.При этом есть документы, согласно которым накануне войны, в 1861 году, большая часть жителей Техаса голосовала за выход из состава США.Техасцы не считают Джорджа Буша-младшего своим президентом, так как тот родился в Коннектикуте, и так как его политика не особо устраивала техасцев. Вообще, техасцы полагают, что Вашингтон не учитывает их мнение и их интересы.Техас является в США лидером по размеру экспортных доходов: прежде всего, за счёт экспорта нефти и природного газа. В Техасе сосредоточено примерно 30% всех запасов нефти США. Есть в Техасе и другие природные ресурсы: например, именно в Техасе находятся 90% мировых запасов извлекаемого гелия. Вместе с тем, Техас довольно бедный штат , среднедушевые доходы населения невелики. Техасцы полагают, что если бы не Вашингтон, у них было бы гораздо больше денег.На руках у жителей Техаса масса оружия. Одних только пулемётов там около 30 тысяч. В настоящий момент в Техасе также собираются легализовать открытое ношение короткоствольного оружия: пока что техасцы могут открыто носить в населённых пунктах только винтовки и дробовики.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)