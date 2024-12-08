Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Возможно, это поможет сторонникам здорового питания формировать свой ежедневный рацион:
Вот таких макаронных изделий из твёрдых сортов пшеницы — 43 штуки
Стручки окры (варёной или приготовленной на пару) — 43 штуки
Красная фасоль (консервированная) — 82 штуки.
Чеснок — 22 зубчика
Сушёный инжир — 6 штук
Сыр чеддер с пониженным содержанием жира — около 55 грамм
Стебли сельдерея — 16 штук
Кешью — 12 половинок
Мини-морковь — 28 штук
Брокколи — 12 штук
Брокколи — 9 соцветий
Одна небольшая запечённая картофелина
Стебли спаржи — 31 штука.
Вяленые томаты — 20 штук
13 крупных креветок
33 виноградины без косточек
4 консервированные в масле сардины
Зелёная фасоль — 60 штук
100 штук свежих ягод малины
Изюм без косточек — 50 штук
Редис — 100 штук
Сухие крендельки с солью — 21 штука
Возможно, это поможет сторонникам здорового питания формировать свой ежедневный рацион:
