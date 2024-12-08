С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 592 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Возможно, это поможет сторонникам здорового питания формировать свой ежедневный рацион:

Вот таких макаронных изделий из твёрдых сортов пшеницы — 43 штуки

Как выглядят 100 килокалорий в разных продуктах для здорового питания

Стручки окры (варёной или приготовленной на пару) — 43 штуки



Красная фасоль (консервированная) — 82 штуки.



Чеснок — 22 зубчика



Сушёный инжир — 6 штук



Сыр чеддер с пониженным содержанием жира — около 55 грамм



Стебли сельдерея — 16 штук



Кешью — 12 половинок



Мини-морковь — 28 штук



Брокколи — 12 штук



Брокколи — 9 соцветий



Одна небольшая запечённая картофелина



Стебли спаржи — 31 штука.



Вяленые томаты — 20 штук



13 крупных креветок



33 виноградины без косточек



4 консервированные в масле сардины



Зелёная фасоль — 60 штук



100 штук свежих ягод малины



Изюм без косточек — 50 штук



Редис — 100 штук



Сухие крендельки с солью — 21 штука



источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями!

:)


Ссылка на первоисточник
наверх