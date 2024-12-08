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Любопытные факты о Техасе и техасцах

Далее вас ждут интересные факты о Техасе, которые, возможно, позволят понять, почему техасцы хотят отделения.

Если бы Техас был европейской страной, он был бы крупнее любой европейской страны, за исключением России. В США Техас занимает второе место по площади, сразу после Аляски.

Любопытные факты о Техасе и техасцах



Население Техаса – 25 миллионов человек, больше чем у Швеции, Дании и Австрии вместе взятых.

Что важно, население Техаса растёт. Ещё в 1990 году в Техасе проживали всего лишь 17 миллионов.

Любопытные факты о Техасе и техасцах

В Техасе больше аэропортов, чем в любом другом штате. Мало того: международный аэропорт в Амарилло имеет третью в мире по длине посадочную полосу. Туда могут садиться космические челноки (помните знаменитое, «Хьюстон, у нас проблемы»?). Также Техас имеет границу с Мексикой и удобный выход к морю.

Любопытные факты о Техасе и техасцах

ВВП Техаса превышает 1 трлн долларов США. Это примерно соответствует ВВП Мексики или Южной Кореи. Если бы Техас был самостоятельным государством, он занимал бы 14-е место в мире по ВВП.

Любопытные факты о Техасе и техасцах

В Техасе сильно развито скотоводство. С продовольственной точки зрения Техас вполне в состоянии обеспечить себя всем необходимым самостоятельно.

Любопытные факты о Техасе и техасцах

Техас был независимым государством 9 лет, с 1836 по 1845 годы. Когда Штаты аннексировали Техас, штат получил особые привилегии. Так, республика Техас – единственный штат, который был принят в США в качестве равноправного члена союза, как самостоятельное государство. Также только Техасу разрешено поднимать свой флаг – «флаг одинокой звезды» – наравне с государственным флагом США.

Любопытные факты о Техасе и техасцах

В середине XIX века, в гражданской войне Севера и Юга, Техас выступал на стороне южан. То есть, был против Вашингтона. При этом есть документы, согласно которым накануне войны, в 1861 году, большая часть жителей Техаса голосовала за выход из состава США.

Любопытные факты о Техасе и техасцах

Техасцы не считают Джорджа Буша-младшего своим президентом, так как тот родился в Коннектикуте, и так как его политика не особо устраивала техасцев. Вообще, техасцы полагают, что Вашингтон не учитывает их мнение и их интересы.

Любопытные факты о Техасе и техасцах

Техас является в США лидером по размеру экспортных доходов: прежде всего, за счёт экспорта нефти и природного газа. В Техасе сосредоточено примерно 30% всех запасов нефти США. Есть в Техасе и другие природные ресурсы: например, именно в Техасе находятся 90% мировых запасов извлекаемого гелия. Вместе с тем, Техас довольно бедный штат, среднедушевые доходы населения невелики. Техасцы полагают, что если бы не Вашингтон, у них было бы гораздо больше денег.

Любопытные факты о Техасе и техасцах

На руках у жителей Техаса масса оружия. Одних только пулемётов там около 30 тысяч. В настоящий момент в Техасе также собираются легализовать открытое ношение короткоствольного оружия: пока что техасцы могут открыто носить в населённых пунктах только винтовки и дробовики.

Любопытные факты о Техасе и техасцах


 

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