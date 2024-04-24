Продукты, которые нельзя заказывать онлайн

Делимся списком позиций, которых не должно быть в вашей онлайн-корзине (если не хотите испортить желудок).







Доставки продуктов стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но некоторые продукты все же стоит покупать самостоятельно, чтобы избежать проблем со здоровьем и пустой траты денег. Делимся списком продуктов и блюд, которые никогда не стоит заказывать онлайн.



Авокадо

Фрукты и ягоды

Рыба

Мясо

Готовые блюда

Арбуз

Готовый сэндвич

Суши

Яйца

Готовый стейк

То, что нужно сравнить между собой

То, что есть в вашем магазине «у дома»

Самовывоз вместо доставки

В магазине редко можно встретить идеальный авокадо, который легко режется и разминается вилкой. Чаще всего, это либо недоспелый вариант, либо авокадо с характерными следами гниения. Поэтому заказ авокадо онлайн — это настоящая лотерея, потому что вероятность того, что сотрудник магазина будет тратить время на выбор идеального плода для вас, минимальна.Стоимость ягод не очень-то низкая, поэтому будет обидно получить лоток клубники с заплесневелыми и перемороженными плодами на дне. К тому же, вы не знаете, как сотрудник магазина упакует продукты — так что дорогостоящая ежевика может быть раздавлена яйцами или бутылкой воды.Виноград может быть гнилым, персики «деревянными», груши недозрелыми, а помидоры (да, это тоже фрукт) могут быть упругими только с одной стороны. Поэтому стоит выбирать такие «пограничные» продукты самостоятельно, чтобы не нарушить свои планы по готовке и не потратить деньги впустую.Вы не знаете, как долго рыба пролежала в машине у курьера, и положил ли он ее в специальный пакет. Тем временем, исследования пищевых продуктов показали, что рыба в любом виде становится опасной для желудка при неправильном хранении. Даже если вы потом ее приготовите, бактерии не исчезнут и могут вызвать пищевое отравление.Та же самая опасность существует и с мясом, только в нем, как правило, в разы больше болезнетворных бактерий. К тому же, вы не сможете осмотреть мясо перед покупкой — а это очень важно. Сотрудник магазина может положить в ваш пакет залежавшийся кусок мяса с истекающим сроком годности и непривлекательным видом.В особенности, это относится к жареным блюдам — картофелю фри, курице, шницелю из свинины и прочему. С того момента, как блюдо приготовилось до того, как оно достигло вашей квартиры, может пройти больше суток — а это не самый здоровый вариант для обеда или ужина. Еда начинает портиться при комнатной температуре и становится опасной для пищеварения.Святая обязанность каждого покупателя арбуза — это (хотя бы для вида) хорошенько постучать по нему. Но, на самом деле, этот трюк и правда работает — чем более «пустой» звук вы слышите, тем более вкусным будет арбуз. Кроме того, если арбуз тяжелый, то он будет невероятно сладким, а если круглый (а не продолговатый) — то еще и сочным. Конечно, сотрудники магазина вряд ли будут выбирать плод также тщательно, как вы — поэтому рекомендуем не доверять их вкусу.Очень часто такие сэндвичи переполнены жирными соусами, которые призваны скрыть не самый свежий вкус продуктов. А именно — огурцов и помидоров, которые просто физически не могут сохранять первозданный вид дольше часа. Но главная опасность сэндвичей — это колбаса. Часто производители выбирают самые недорогие варианты, которые наполнены консервантами и усилителями вкуса.Вместо того, чтобы покупать сэндвич — попробуйте приготовить его дома. Например, возьмите любимую салями в нарезке или пожарьте куриную грудку, положите между двумя тостами или в круассан, и добавьте нарезанные свежие овощи прямо перед выходом. В таком случае, у вас будет готовый перекус для обеденного перерыва.Суши и роллы важно есть сразу, как только они были приготовлены. Во-первых — так вы можете оценить настоящий вкус блюда, который ухудшается со временем. Во-вторых — свежая рыба портится молниеносно. Так что не рекомендуем брать суши не только в продуктовых магазинах, но и заказывать их из ресторана, если доставка длится дольше полутора часов.Яйца легко могут быть с небольшими трещинами — через них в продукт попадают бактерии, которые не исчезают даже после готовки. К тому же, яйца должны храниться при правильной температуре и не дольше срока годности. Все эти факторы вы сможете проверить, только если сами выберете лоток яиц.Если вы хотите стейк определенной прожарки, то он должен готовиться и подаваться при специальной температуре. А когда вы заказываете стейк онлайн, он сначала «пережаривается» в плотном контейнере, а затем сильно охлаждается. Холодное мясо вредно для желудка, так как в нем размножаются опасные бактерии. Но и разогревать стейк в микроволновке или духовке — не лучший вариант (если вы не хотите получить что-то вроде «подошвы»). Поэтому повара рекомендуют есть стейк через 5 минут после приготовления.Не всегда на сайтах продуктовых магазинов пишут полный состав, вес продукта и прочие характеристики. Поэтому приходится искать все эти данные в интернете, тогда как в магазине вы могли бы просто поставить рядом две банки с продукцией и выбрать только одну.Как правило, продукты в интернет-магазинах в разы дороже, чем на прилавке. К тому же, продуктовые магазины чаще устраивают распродажи в торговых точках, чем в приложениях по заказу продуктов. Поэтому, если вы планируете покупку товара, который есть в ближайшем супермаркете — сначала посмотрите, сколько он стоит там, чтобы не переплатить.Чтобы сэкономить деньги на работе курьера, закажите продукты онлайн, но заберите их самостоятельно. Это удобно, потому что вам не нужно тратить много времени на поход по магазинам. К тому же, вы сможете осмотреть фрукты и овощи перед тем, как покинуть торговую точку. И особенный плюс для тех, кто забывает что-то заказать — можно приехать в магазин и докупить недостающую позицию.