Бытовые хитрости, которые хозяйки с руками оторвут

Чтобы уборка не казалась настолько нудным, тягостным и сложным занятием, мудрые хозяйки советуют превращать ее в творческий процесс. Например, придумывать различные способы применения привычных нам вещей.







Делимся полезными хитростями, которые позволят существенно сэкономить на бытовой химии и получать удовольствие от уборки.

Хитрость 1: Чистка вытяжки

Хитрость 2: Устранение следов дезодоранта

Хитрость 3: Уборка с пола разбившегося яйца

Хитрость 4: Профилактика загрязнений на плите

Хитрость 5: Возвращение блеска стеклянной посуде

Хитрость 6: Удаление пятен с одежды

Хитрость 7: Дезинфекция губок для мытья посуды

Понадобится немного растительного масла.Вытяжка – очень полезное приспособление, особенно если вы живете в студии, и в процессе готовки запахи разлетаются по всей квартире. Однако, несмотря на всю эффективность устройства, есть у него существенный минус – сложность в уборке. Вытяжка быстро покрывается жиром и прочими загрязнениями, и когда руки доходят до ее чистки (а происходит это гораздо реже, чем нужно), с пятнами справляется далеко не вся бытовая химия.К счастью, есть простой и бюджетный способ, который поможет привести устройство в порядок за считанные минуты без особых усилий с вашей стороны. Возьмите мягкую салфетку из микрофибры или бумажное полотенце, нанесите на него несколько капель предварительно разогретого на сковороде растительного масла, и протрите поверхность вытяжки. Жирные пятна исчезнут, как по велению волшебной палочки. Это тот самый момент, когда клин клином выбивают.Избавиться от пятен поможет гель для умывания.Скоро лето, а это значит, что даже те люди, которые в холодное время года игнорировали дезодорант, должны будут достать его из своих закромов. Однако есть крохотный нюанс – антиперсперант часто оставляет следы на одежде, особенно, если вы сразу надеваете футболку или платье, не дожидаясь его высыхания.Вот так в зоне подмышек появляются некрасивые пятна, которые не только портят ваш внешний вид, но и доставляют сильный дискомфорт.Если вы заметили, что при стандартной стирке загрязнения не исчезают, а лишь слегка бледнеют, возьмите на заметку следующий лайфхак. Возьмите мицеллярную воду или гель для умывания, смочите ватный диск и протрите загрязненные участки. Они растворят пятна, после чего вы сможете постирать одежду привычным способом.Еще один вариант решения проблемы – шампунь. Наберите в таз теплой воды, добавьте несколько столовых ложек шампуня, хорошо взболтайте, чтобы появилась пена, и замочите испачканную вещь примерно на два-три часа. По истечении времени отправьте одежду в стиральную машину.Посыпьте яйцо солью.Даже если перекладывать яйца из пакета в холодильник максимально осторожно, все равно есть вероятность, что одно из них выпадет из рук и разобьется о плитку или линолеум на кухонном полу. Часто попадаете в такую ситуацию? Тогда этот лайфхак специально для вас.Чтобы не мучиться с уборкой яйца (а все мы знаем, как сложно «поймать» скользкий белок), просто присыпьте его солью и оставьте на несколько минут. За это время оно засохнет, и вы сможете убрать его с пола обычным совком. Ловкость рук, и никакого мошенничества!Используйте соль или фольгу для защиты плиты.Мыть плиту после каждого процесса готовки – то еще удовольствие. А если оставлять все на потом, то брызги масла, жирные пятна и прочие загрязнения въедаются в поверхность, и их становится очень сложно вывести. Предлагаем упростить себе жизнь и сделать вот что. Накройте плиту фольгой, сделав прорези для конфорок. Благодаря этой хитрости, все загрязнения будут скапливаться на фольге, которую потом можно будет выбросить, а плита останется чистой и сверкающей.На заметку: Еще один интересный способ, как защитить плиту, – использовать соль. Насыпьте небольшое количество вокруг каждой конфорки, и затем приступайте к готовке. Соль задержит все капли и брызги, а потом ее легко можно будет убрать влажной тряпкой. Согласитесь, это гораздо проще, чем оттирать от плиты нагар.Но перед тем, как использовать фольгу, приведите плиту в порядок. Для эффективной чистки используйте обычную соду. Нанесите ее на влажную губку и тщательно протрите загрязненные участки. Только учитывайте, что порошок является абразивом, поэтому его нельзя использовать на стеклокерамических варочных панелях и прочих глянцевых поверхностях, иначе останутся царапины.Если есть застарелые пятна, сделайте кашицу из 100 граммов соды и трех столовых ложек воды, равномерно распределите по плите и оставьте на пару часов. По истечении времени уберите смесь влажной тряпкой и насухо вытрите поверхность.Сделайте смесь из соли и уксусаСтеклянные бокалы, вазы, пиалы выглядят очень красиво и элегантно, становятся настоящим украшением праздничного стола. Но их очень сложно держать в идеальном состоянии. На поверхности постоянно остаются капли и разводы от воды, стекло мутнеет и выглядит непрезентабельно. Если вы заметили, что уже даже посудомоечная машина не может привести вашу посуду в порядок, попробуйте очистить ее с помощью следующего средства.Возьмите небольшую емкость и смешайте в ней 70 граммов соли и две столовых ложки уксуса – должна образоваться пастообразная масса (если предмет, который нужно почистить, большой, увеличьте количество компонентов в два раза). После этого нанесите смесь на посуду и оставьте на 15-20 минут. По истечении времени удалите остатки средства, ополосните бокалы водой и насухо вытрите полотенцем.Выведите пятно с помощью газированной водыОтличным помощником в борьбе с пятнами на одежде является обычная газированная вода. Положите грязную вещь в таз, залейте поврежденный участок газировкой и оставьте на 15-20 минут. По истечении времени вы заметите, что пятно стало намного бледнее, а может и вовсе исчезло. В конце нужно лишь промокнуть область загрязнения сухой салфеткой и отправить одежду в стиральную машину, выбрав подходящий режим.А чтобы отбелить вещи и устранить желтые пятна, используйте обычный лимонный сок. Выдавите его в таз с горячей водой, дождитесь, пока она остынет, и замочите одежду примерно на два часа. После этого постирайте ее в стиральной машине или вручную.Также для отбеливания отлично подходит обычный аспирин. В его состав входит салициловая кислота, содержащая молекулы протеина, которая по своему действию похожа на уксус и лимонный сок. Всего две-три таблетки сделают одежду гораздо ярче и подарят ей свежесть.Поможет посудомойка или микроволновкаГубки являются одним из самых популярных рассадников бактерий. По этой причине их рекомендуют менять каждую неделю (если вы регулярно ими пользуетесь, а не моете посуду в посудомойке). Если же вы привыкли экономить, а подобное решение кажется вам слишком расточительным, тогда периодически проводите дезинфекцию.Есть два варианта проведения процедуры. Первый – помыть губки в посудомоечной машине на режиме с высокой температурой. Второй – использовать микроволновую печь. Для начала хорошенько промойте губки под краном с помощью моющего средства, затем прополощите в чистой воде, отожмите и положите в микроволновку. Включите прибор на полную мощность и установите таймер на одну минуту. Вот и все! Микробы уничтожены и не осталось никакого запаха.