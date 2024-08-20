Бетти Пейдж - родоначальница пин-апа и звезда Playboy 1950-х годов

Бетти Пейдж - королева пин-апа и звезда Playboy
Бетти Пейдж вошла в историю мирового поп-арта как королева пин-апа и звезда "Playboy". Несмотря на то, что ей удалось 7 лет удерживаться на пике популярности, судьба не была к ней уж слишком милосердна. Перипетии в личной жизни, гонения со стороны моралистов, 20-летнее скитание по США и долгие годы лечения от шизофрении в психлечебнице - такова была цена воплощенной детской мечты об актерской карьере.
Бетти Пейдж - королева пин-апа и звезда Playboy
С детства Бетти не была избалованным ребенком и знала, что достичь чего-либо можно лишь собственными усилиями. Она родилась в многодетной небогатой семье, воспитывалась в интернате. В молодости мечтала быть учительницей, но пуританские нравы лицейской среды не прельщали красавицу. Бросив педагогический колледж, она поступила на курсы актерского мастерства и дала себе слово, что непременно будет блистать в лучах софитов.
Бетти Пейдж - королева пин-апа и звезда Playboy
Мечта воплотилась не сразу, Бетти довелось поработать секретаршей, прежде чем совершенно случайно однажды вечером на улице ее встретил Джерри Тодд. Работая полицейским, Джерри увлекался фотографией, и предложил миловидной девушке сделать несколько кадров. Так у Бетти Пейдж появилось первое портфолио, а вскоре - и путевка в большую жизнь.
Детское фото Бетти Пейдж
Джерри Тодду красотка позировала в стиле пин-ап. Эксперимент оказался настолько удачен, что снимки облетели всю Америку, а Бетти стала законодательницей нового стиля. Ее снимками заинтересовались Ирвин и Паула Клоу, чуть позже сотрудничество предложила Банни Ягер. Кроме того, Пейдж работала с такими маститыми фотографами, как Мег Райли и Касс Карр. Одна из фотосессий так впечатлила издателя Хью Хефнера, что он сделал Пейдж обложкой одного из номеров "Playboy".
Бетти Пейдж - королева пин-апа и звезда Playboy
Казалось, девушку ждало безоблачное будущее, но сказка вскоре закончилась. Эротические фотосессии в то время находились под запретом в Америке, так же дело обстояло и с фильмами, в которых снималась Бетти. Постоянная критика и прессинг вынудили модель уехать из Нью-Йорка и прекратить сниматься в 1957 году.
Леопардовая фотосессия Бетти Пейдж
Чем занималась красавица на протяжении 20 лет, неизвестно. О ней вспомнили только в 1979 году, когда в прессу просочилась информация о том, что звезда пин-апа попала в психиатрическую больницу. 13 лет она пыталась лечиться от шизофрении, эффект был краткосрочным, поэтому время от времени Бетти возвращалась на больничную койку. Только в 1992 году она вернулась к нормальной жизни. К ее удивлению, публика не забыла ее образ и вовсю тиражировала моду на пин-ап. Бетти стала зарабатывать деньги на своих снимках, размещая их на календарях, рекламных постерах, игральных картах... Казалось, жизнь налаживается, и звезда Бетти Пейдж все еще сияет на небосклоне.
Бетти Пейдж - королева пин-апа и звезда Playboy
Пейдж суждено было прожить еще 16 лет. Ее здоровье пошатнул сердечный приступ, после которого она впала в продолжительную кому. По решению родственников она была отключена от аппаратов 11 декабря 2008 года.
Бетти Пейдж на вечеринке Playboy
Отдельно следует сказать и о личной жизни Бетти. Красота и обаяние не стали залогом счастливой семейной жизни: дважды она выходила замуж за Билли Нила, первый раз в университете, а второй - в годы скитаний. Оба раза разводилась, брак был недолгосрочным. В копилке Бетти был и брак с парнем Армандом Уолтерсоном, который был младше ее на 12 лет. Очень скоро искушенная леди охладела к нему. Был и еще один брак - с отцом троих детей Гарри Лиром. К тому времени Бетти уже действительно хотела дарить материнскую заботу и ласку, но столкнулась с неприятием со стороны детей и бывшей жены Лира. Несколько лет безуспешных попыток наладить семейный быт - и Бетти оказалась в психбольнице.
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