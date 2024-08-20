10 фактов, как изменение климата повлияло на развитие цивилизации.
Изменение климата является одним из самых обсуждаемых и наболевших вопросов в современном мире. Но мало кто задумывается, что изменение климата на самом деле влияло на людей на протяжении всей истории.
1. Изменение климата и эволюция
Изменение климата и эволюция.
Многочисленные исследования показывают, что большие изменения в эволюции человека совпадали с радикальными изменениями в климате.чтобы найти любую еду. Но засуха существенно скорректировала вкусы.
2. Изменение климата и инновации каменного века
Изменение климата и инновации каменного века
Есть две разные точки зрения относительно влиянии изменения климата на предков людей, живущих в каменном веке. Согласно одной из теорий, которая стала широко популярной после ее появления в 2013 году, изменение климата сделало такие радикальные изменения в жизни наших предков, что они были вынуждены изобретать новшества, чтобы получить шанс выжить в новых природных условиях.
Другая теория, которая появилась буквально недавно, утверждает, что толчком к развитию инноваций послужили не резкие изменения в окружающей среде, а экспериментирование в хорошие времена. Доказательства первой теории находятся в Африке, где 30 000 — 280 000 лет назад Homo Sapiens начали развивать символику, инструменты и ювелирные изделия во время дико меняющихся климатических условий.
Результаты исследования 2016 года свидетельствуют о том, что период, который характеризовался наибольшим количеством инноваций, как раз был периодом самых хаотичных изменений климата.
3. Изменение климата и ранние миграции людей
Изменение климата и ранние миграции людей
Ранние предки людей появились в странах Африки к югу от Сахары, и в течение большей части времени после того этого у них не было никакой возможности куда-либо перебраться. 70 000 лет назад на северо-востоке Африки была пустыня, что мешало мигрировать дальше на Ближний Восток, в Азию и Европу. Тем не менее, время, когда люди впервые покинули Африку, совпадает с резким изменением климата, которое привело к появлению большего количества растительности и продуктов питания, что позволило мигрировать в другие районы. В других местах ледники ранее перекрывали пути миграции, но после того, как начались изменения климата, многие ледники начали таять, открыв новые проходы.
4. Изменение климата и Месопотамия
Изменение климата и Месопотамия.
12 000 лет назад Месопотамия фактически стала колыбелью цивилизации, поскольку подавляющее большинство ранних культур появились именно оттуда. После того, как предки людей мигрировали в этот район, они обнаружили, что в нем очень плодородная земля из-за благоприятных климатических условий. Хотя сегодня большая часть области является засушливой, в те времена она идеально подходила для того, чтобы осесть на ней.
Тем не менее, около 6 000 лет назад, несколько цивилизаций в ранее плодородном регионе внезапно исчезли, скорее всего, из-за внезапной засухи в регионе. В течение первой половины эпохи голоцена, которая продолжается по сей день, Месопотамия была центром цивилизации, но условия снова резко изменились, в результате чего колыбель цивилизации исчезла.
5. Изменение климата и культура коренных юго-западных американцев
Изменение климата и культура коренных юго-западных американцев.
Племя Анасази было самой передовой индейской культурой, которая была обнаружена на данный момент. Анасази населяли юго-западную Америку, которая сегодня является засушливым регионом. Но в то время (около 3 000 лет назад) это был настоящий оазис с намного более прохладным климатом. Анасази процветали в течение многих столетий, но резкое изменение климата примерно в 300 г. н.э. привело к их исчезновению.
То же самое можно сказать и об индейцах пуэбло, которые наиболее известны сегодня своими скальными жилищами. Около 700 г. н.э. Юго-Запад стал снова обитаемым (во время расцвета Пуэбло), но 650-450 лет назад климат снова изменился и пуэбло ушли. После этого регион уже никогда не был заселен другим племенем.
6. Засухи и падение империй
Засухи и падение империй
В связи с изменением климата рухнуло несколько могущественных империй. Сегодня Египет, в основном, представляет собой пустыню, но в прошлом земли около реки Нил были весьма плодородными, что позволило Египту стать величайшей империей. Однако, в 1250-1100 годах до н.э. сильная засуха привела к краху империи. То же самое можно сказать и о Древней Греции, которая утратила свою мощь в связи с 300-летней засухой (1200-850 г.г. до н.э.). Начиная с 250 г. н.э., засуха по всей Римской империи также поставила ее на колени.
7. Изменение климата и Чингисхан
Изменение климата и завоевания Чингисхана.
После упадка Рима, печально известный Чингисхан начал вселять ужас в множество стран. Однако, если бы в то время не было благоприятного климата, он не не сумел бы создать свою огромную империю. В конце 1100-х годов интенсивная засуха опустошила Монголию незадолго до начала правления Чингисхана, но в 1211-1225 годах необычно сильные дожди и благоприятный климат сделали монгольские земли плодородными, позволив вырастить тысячи лошадей и увеличиться населению монголов.
С другой стороны, благоприятный климат также стимулировал быстрое расширение монголов на запад, подальше от Китая, поскольку китайцы во время Южной династии Сун также процветали благодаря теплому климату и имели достаточно ресурсов, чтобы держать в страхе Чингисхана.
8. Климат и черная чума
Климат и черная чума.
Черная чума опустошила населения Азии и Европы, убив 25 миллионов человек в течение 1347-1353 годов. В ее распространении обвиняли крыс, но исследования в настоящее время предполагают, что черных крыс попросту не было в некоторых районах, пострадавших от чумы. В то время был так называемый средневековый период потепления, а популяции грызунов уменьшаются в теплое время,
9. Изменение климата и завоевание Америки испанскими конкистадорами
Климат и завоевание Америки.
Незаметно для испанских конкистадоров, которые только начали свои завоевания в Западном полушарии, климат Северной и Южной Америки позволил им захватить новые земли без особого сопротивления. Испанцы прибыли в Америку в прекрасное для себя время, поскольку местные цивилизации находились в упадке из-за сильной засухи.
Майя достигли пика своего развития в 440-660 г.г. до н.э. - период благоприятного влажного климата. А в 660-1000 годах майя столкнулись с засухой, которая разорила их империю. К тому времени, как прибыли конкистадоры, майя были не в состоянии защитить себя. Ацтеки тоже претерпели спад из-за мега-засухи, обрушившейся на них в 16 веке. Когда они были завоеваны в 1519 году, на территории современной Мексики жило 25 миллионов человек. Спустя столетие их было всего 1,2 миллиона.
10. Изменение климата и ислам
Изменение климата и ислам
Ранняя история ислама в VII веке совпадает - временем, когда большая часть Ближнего Востока страдала от изменения климата. Различные кочевые племена, населявшие Аравию, сильно пострадали от засухи. Единственным способом выжить являлось членство в племен, а ссылка означала верную смерть. В 615 г. н.э., когда Мухаммед распространял ислам в Мекке, многие из его последователей были изгнаны из своих племен, т. е. брошены на произвол судьбы в суровых климатических условиях. Они бы умерли, если бы Мухаммед и его помощники не сформировали свое собственное племя в 622 г.н.э. По мере ухудшения климатических условий исламисты распространялась на север, создавая массивную империю.
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