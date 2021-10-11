Черные точки по краям автомобильных стекол: что они собой представляют и для чего нужны

Даже те, кто никогда не сидел за рулем автомобиля, наверняка обращали внимание на наличие каких-то загадочных черных точек на заднем и лобовом стекле. У всех машин они находятся в одном и том же месте. Вещь это на самом деле важная. Похоже, пришло время узнать, для чего на самом деле нужно такое покрытие.
Нужны для защиты от ультрафиолета. /Фото: aplakal.com.
Начать стоит с того, что эти «загадочные точки» называются фритты и имеют не одну, а сразу несколько строго определенных функций. Однако сначала, следует узнать, как именно наносятся фритты. Дело в том, что это керамическая краска, которая была не просто нанесена на стекло, но еще и запечена в специальной камере. После такой процедуры на стекле образуется шероховатый керамический слой, который не смывается и не сходит со временем. Нужна полоса черных точек, в первую очередь, для защиты стекла.
А еще это красиво. /Фото: diversityautofilms.com.
Дело в том, что герметик, который держит автомобильные стекла, уязвим для ультрафиолета. Более того, под его воздействием клей теряет свои свойства. Со временем это привело бы к тому, что в салон начала бы просачиваться вода. В конечном итоге автомобиль и вовсе мог бы лишиться стекол. Фритты в свою очередь сводят действие ультрафиолета на нет.
Это керамическая краска. /Фото: bolshoyvopros.ru.
Помимо этого керамическое покрытие выполняет эстетическую функцию. Если бы на стекло наносилась подобная полоса, то упомянутый герметик был бы виден всем. Это в свою очередь серьезно било бы по внешнему виду автомобиля. Фритты, нанесенные на заднее стекло имеют еще одну важную функцию. Они защищают от солнца не только герметик, но и водителя, предотвращая его ослепление.
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