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Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы

Чтобы «не обслуживать» домашнюю птицу по несколько раз на дню, проще сделать автоматическую поилку и кормушку. 

Причем имеет смысл именно сделать их своими руками, потому что покупные поилки с кормушками не вызывают доверия. Есть, конечно, и качественные, но они стоят как-то неоправданно дорого.

Для изготовления автоматической поилки и кормушки можно использовать подручные материалы.

В данном случае — это старые резиновые покрышки. Также потребуется еще цемент с песком для приготовления раствора.

Резиновая покрышка выступает в качестве несъемной опалубки для бетонного основания.

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы

Материалы, которые потребуются для изготовления автоматической кормушки и поилки:
резиновая покрышка;
цемент;
песок;
вода;
пенопласт;
пластиковая бутылка;
пластиковая баклажка;
алюминиевая или медная трубка;
гвозди.

Подготовка резиновой покрышки

В первую очередь нагреваем покрышку газовой горелкой, чтобы резина размягчилась. Затем выворачиваем покрышку внутренней стороной наружу.

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы


По кругу покрышки необходимо просверлить отверстия на расстоянии примерно 10-15 см друг от друга.

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы


В просверленные отверстия вставляем гвозди (а лучше — вкрутить саморезы), которые будут служить армированием раствора.

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы

Заливка цементно-песчаного раствора

Устанавливаем подготовленную покрышку на ровное основание, предварительно застелив его полиэтиленовой пленкой.

Укладываем слой цементно-песчаного раствора. 

Чтобы приготовить раствор, смешиваем цемент с песком в соотношении 1:3, добавляем воду, и замешиваем смесь нужной консистенции.
В качестве дополнительного армирования используем металлическую сетку. Сверху добавляем еще слой раствора, и железним его поверхность цементом.

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы


Внутрь покрышки сверху раствора устанавливается опалубка из пенопласта. Внутрь вставляется пластиковая баклажка (предварительно у нее надо отрезать верхушку и дно).

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы
Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы


Пространство между покрышкой и наружной поверхностью опалубки из пенопласта заполняем цементно-песчаным раствором. Внутреннюю часть опалубку заполняем песком.

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы


Внутрь баклажки устанавливается пластиковая бутылка. По бокам (примерно посередине бутылки) устанавливаются небольшие кусочки пенопласта. Потом баклажка заполняется раствором.

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы


Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы


После застывания бетона удаляем опалубку из пенопласта вместе с песком, баклажку и пластиковую бутылку. Также надо удалить кусочки пенопласта.

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы

Установка емкостей с водой и зерном

В качестве емкостей используются пластиковые бутыли объемом 19 литров. В одну емкость наливаем воду, во вторую — насыпаем зерно. 

После этого переворачиваем бутыли, и устанавливаем их в посадочные места в центре автоматической поилки и кормушки.

Автоматическая поилка и кормушка для домашней птицы

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