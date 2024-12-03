Как сложилась судьба самой сильной девочки планеты Варвары Акуловой

Цирковой артист Юрий Акулов из Кривого Рога с раннего детства начал тренировать свою дочь Варвару, а потому еще будучи ребенком она удивляла всех богатырской силой. Девочка била один рекорд за другим, начала выступать для публики, но потом все это осталось в прошлом. Далее предлагаем узнать, чем сейчас живет Варвара Акулова.

Нашлись те, кто посчитал тренировки издевательством над ребенком и написал заявление в суд. Суд Юрий выиграл: несмотря на тяжелейшие нагрузки и изнурительные тренировки Варвара росла нормальным ребенком, изможденной не выглядела и от сверстников почти не отличалась. Ну разве только тем, что могла запросто поднять собственного отца. Еще в 4 годика юная Варя приняла участие во взрослых соревнованиях по пауэрлифтингу, а в 14 уже могла удержать помост с 10 взрослыми мужчинами, а это почти 700 килограммов!Жизнь самой сильной девочки планеты, а именно так в будущем будут называть Варю, легкой назвать сложно. Она родилась в семье, которой приходилось ютиться в старой коммуналке, а еду готовить с другими семьями по очереди на электроплитке . Условия были ужасными. Однако это лишь усилило мечту отца девочки сделать из нее настоящую чемпионку.Юрий приучал будущую спортсменку к силовым нагрузкам с двухнедельного возраста, привязывая к ручкам младенца металлические гайки. В годик Варя могла стоять на руках, в два без страховки выполняла трюки на пятиметровом шесте, в четыре — в упражнениях на соревнованиях подняла в сумме невероятных 92,5 килограмма…Мечта у девочки была очень простой — отдельная комната. В конце концов Акуловы решились на отчаянный шаг, создали семейную цирковую труппу и отправились в турне: Юрий жонглировал гирями, Лариса из учительницы переквалифицировалась в клоунессу, а Варя поднимала разные тяжести, поражая публику своей богатырской силой.Они отказывали себе во всём, но смогли всё же накопить немного денег, чтобы воплотить мечту — купили двухкомнатную квартиру. Теперь Варя могла тренироваться в собственной комнате, а не в тесном чулане коммунальной квартиры. В 14 лет она сдала все взрослые нормативы по тяжелой атлетике, дважды была занесена в Книгу рекордов Гиннесса и объездила полмира . У Вари были большие планы, она была довольно известна, но всем мечтам не суждено было сбыться: закончив с отличием институт физкультуры, девушка в одночасье ушла из большого спорта и работает теперь фитнес-тренером. Она утверждает, что чувствует себя вполне счастливой и живет так, как всегда мечтала. В этом году силачке исполнилось 25 лет. От обычных девушек ее отличают разве что широкие плечи.Можно только задаваться вопросом, почему Варвара Акулова не стала достигать большего, почему отказалась от новых рекордов: она рассказывала журналистам, что собирается поднять лошадь или даже слона. Впрочем, каждый человек сам знает, когда ему нужно остановиться. А Юрий Акулов тренирует следующую чемпионку, Барбару, которой сейчас 11 лет.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)