Как сложилась судьба самой сильной девочки планеты Варвары Акуловой

Цирковой артист Юрий Акулов из Кривого Рога с раннего детства начал тренировать свою дочь Варвару, а потому еще будучи ребенком она удивляла всех богатырской силой. Девочка била один рекорд за другим, начала выступать для публики, но потом все это осталось в прошлом. Далее предлагаем узнать, чем сейчас живет Варвара Акулова.
Нашлись те, кто посчитал тренировки издевательством над ребенком и написал заявление в суд. Суд Юрий выиграл: несмотря на тяжелейшие нагрузки и изнурительные тренировки Варвара росла нормальным ребенком, изможденной не выглядела и от сверстников почти не отличалась. Ну разве только тем, что могла запросто поднять собственного отца. Еще в 4 годика юная Варя приняла участие во взрослых соревнованиях по пауэрлифтингу, а в 14 уже могла удержать помост с 10 взрослыми мужчинами, а это почти 700 килограммов!
Жизнь самой сильной девочки планеты, а именно так в будущем будут называть Варю, легкой назвать сложно. Она родилась в семье, которой приходилось ютиться в старой коммуналке, а еду готовить с другими семьями по очереди на электроплитке. Условия были ужасными. Однако это лишь усилило мечту отца девочки сделать из нее настоящую чемпионку.
Юрий приучал будущую спортсменку к силовым нагрузкам с двухнедельного возраста, привязывая к ручкам младенца металлические гайки. В годик Варя могла стоять на руках, в два без страховки выполняла трюки на пятиметровом шесте, в четыре — в упражнениях на соревнованиях подняла в сумме невероятных 92,5 килограмма…
Мечта у девочки была очень простой — отдельная комната. В конце концов Акуловы решились на отчаянный шаг, создали семейную цирковую труппу и отправились в турне: Юрий жонглировал гирями, Лариса из учительницы переквалифицировалась в клоунессу, а Варя поднимала разные тяжести, поражая публику своей богатырской силой.
Они отказывали себе во всём, но смогли всё же накопить немного денег, чтобы воплотить мечту — купили двухкомнатную квартиру. Теперь Варя могла тренироваться в собственной комнате, а не в тесном чулане коммунальной квартиры. В 14 лет она сдала все взрослые нормативы по тяжелой атлетике, дважды была занесена в Книгу рекордов Гиннесса и объездила полмира.
У Вари были большие планы, она была довольно известна, но всем мечтам не суждено было сбыться: закончив с отличием институт физкультуры, девушка в одночасье ушла из большого спорта и работает теперь фитнес-тренером. Она утверждает, что чувствует себя вполне счастливой и живет так, как всегда мечтала. В этом году силачке исполнилось 25 лет. От обычных девушек ее отличают разве что широкие плечи.
Можно только задаваться вопросом, почему Варвара Акулова не стала достигать большего, почему отказалась от новых рекордов: она рассказывала журналистам, что собирается поднять лошадь или даже слона. Впрочем, каждый человек сам знает, когда ему нужно остановиться. А Юрий Акулов тренирует следующую чемпионку, Барбару, которой сейчас 11 лет.
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