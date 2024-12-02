Роскошные «женщины Альфонса Мухи»: шедевры чешского художника-модерниста, создателя «искусства для в

Альфонс Муха. Серия *Искусство*. Музыка и Живопись, 1898 | Фото: gallerix.ru
24 июля исполняется 156 лет со дня рождения всемирно известного чешского художника, иллюстратора, ювелирного дизайнера, плакатиста Альфонса Мухи. Его называют одним из самых известных представителей стиля модерн и создателем собственного неповторимого стиля.
Альфонс Муха. Серия *Искусство*. Поэзия и Танец, 1898 | Фото: gallerix.ru
Альфонс Муха с детства хорошо рисовал, однако его попытка поступить в пражскую Академию художеств не увенчалась успехом. Поэтому свой творческий путь он начинал как декоратор, художник афиш и пригласительных билетов. Не отказывался и от росписи стен и потолков в богатых домах. Однажды Муха работал над украшением родового замка графа Куэн-Беласси, и тот был так впечатлен работой художника, что согласился оплатить его учебу в мюнхенской Академии изящных искусств. Там он освоил технику литографии, которая впоследствии стала его визитной карточкой.
Альфонс Муха. Рекламные плакаты спектаклей Сары Бернар, 1894-1898 | Фото: liveinternet.ru
После занятий в Мюнхене Муха переезжает в Париж, где обучается в Академии Коларосси и зарабатывает на жизнь изготовлением рекламных плакатов, афиш, ресторанных меню, календарей и визитных карточек. Судьбоносной стала встреча художника с актрисой Сарой Бернар. Однажды владелец типографии де Бруноф заказал ему афишу, Альфонс сходил на спектакль и под впечатлением набросал эскиз на мраморной плите стола в кафе.
Альфонс Муха. Серия *Времена года*. Весна, Лето, Осень, Зима | Фото: wm-painting.ru
Альфонс Муха. Утро, День, Вечер, Ночь, 1889 | Фото: gallerix.ru
В 1897 г. во Франции прошла первая персональная выставка Альфонса Мухи. Тогда же появилось понятие «женщины Мухи»: имелись в виду не его романтические увлечения, а привычка изображать времена года, цветы, время суток, виды искусства, драгоценные камни и т. д. в женских образах. Его женщины всегда были узнаваемы: грациозные, миловидные, пышущие здоровьем, чувственные, томные – они тиражировались в открытках, плакатах, рекламных листовках, игральных картах.
Альфонс Муха. Слева – афиша ХХ выставки *Салона ста*, 1896. Справа – реклама папиросной бумаги *JOB* | Фото: wm-painting.ruа
Альфонс Муха. Слева – золотой браслет для Сары Бернар, 1899. Справа – цепочка с подвесками, 1899-1900 гг. | Фото: liveinternet.ru
Залы ресторанов и стены богатых домов украшали его работы, он был невероятно популярен, заказы поступали со всей Европы. Вскоре Муха стал сотрудничать с ювелиром Жоржем Фуке, который по его эскизам создавал эксклюзивные ювелирные украшения. В то же время художник продолжал работать над дизайном упаковок, этикеток и рекламных иллюстраций – от шампанского и шоколада до мыла и папиросной бумаги. В 1895 г. Муха примкнул к объединению символистов «Салон ста». Они пропагандировали новый стиль – Арт Нуво, и демократизацию искусства, что нашло выражении в понятии «искусство для дома»: оно должно быть недорого, понятно и доступно для самых широких слоев населения. Муха любил повторять: «Бедность тоже имеет право на красоту».
Альфонс Муха. Слева – Портрет жены Марушки. 1905. Справа – Портрет жены художника Марушки, 1917 | Фото: liveinternet.ru
Альфонс Муха. Слева – Дочери художника – Ярослава и Джири, 1919. Справа – Портрет дочери Ярославы, 1930 | Фото: gallerix.ru
В 1900 г. Муха принял участие в оформлении павильона Боснии и Герцеговины на Всемирной выставке в Париже. В ту пору он заинтересовался историей славян, что стало поводом создания цикла «Славянская эпопея». С 1904 по 1913 гг. Муха много времени проводит в Америке, декорирует дома, создает иллюстрации для книг и журналов, афиши и эскизы костюмов для театральных постановок, читает лекции в Институте искусств в Чикаго. А после решает вернуться в Чехию и в течение 18 лет работает над «Славянской эпопеей».
Альфонс Муха. Славянский эпос. Царь Симеон Болгарский, 1923 | Фото: liveinternet.ru
Альфонс Муха. Отмена крепостного права на Руси, 1914 | Фото: liveinternet.ru
Альфонсу Мухе довелось побывать и в России. Его персональная выставка тут состоялась еще в 1907 г., а в 1913 г. он отправился в Москву и Петербург, чтобы собрать материалы для «Славянской эпопеи». Большое впечатление на него произвели Третьяковская галерея и Троице-Сергиева Лавра. Муха был в доме художника Пастернака, когда там праздновали выход в свет поэтического сборника его сына, Бориса Пастернака.
Альфонс Муха | Фото: to-world-travel.ru
