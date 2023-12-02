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2 натуральные подкормки для алоэ

Алоэ, как и любое другое комнатное растение, нуждается в подкормках. Именно тогда суккулент сможет порадовать вас бурным ростом и подарить деток! Размножение алоэ детками — самое простое и быстрое.


Подкормка из яичной скорлупы



Яичная скорлупа — кладезь полезных веществ для растений! Вымойте её, удалите плёнку внутри, подсушите.



Измельчите в порошок в кофемолке. Присыпайте 1 ч. л. порошка яичной скорлупы в горшок с землёй 1 раз в месяц.


Подкормка из чеснока



Чесночная вода помогает убить вредоносные бактерии и является профилактикой гнили, развивающейся в результате перелива алоэ. 2 зубчика чеснока вместе с шелухой измельчите в пюре, смешайте с небольшим количеством воды, хорошенько разотрите. Процедите и добавьте 1 л воды.



Поливайте алоэ чесночной водой вместо обычной также 1 раз в месяц. Растение очень хорошо отзывается на такую подкормку!



Две простые и полностью натуральные подкормки великолепно влияют на состояние алоэ. Растение укрепляется, быстрее растёт и даёт деток!



Подросшую детку легко отделить и пересадить в отдельный горшок. И тогда дома всегда будет алоэ!
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Ссылка на первоисточник
подкормкаАлоэ

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