2 натуральные подкормки для алоэ

Алоэ, как и любое другое комнатное растение, нуждается в подкормках. Именно тогда суккулент сможет порадовать вас бурным ростом и подарить деток! Размножение алоэ детками — самое простое и быстрое.







Подкормка из яичной скорлупы

Подкормка из чеснока

Яичная скорлупа — кладезь полезных веществ для растений! Вымойте её, удалите плёнку внутри, подсушите.Измельчите в порошок в кофемолке. Присыпайте 1 ч. л. порошка яичной скорлупы в горшок с землёй 1 раз в месяц.Чесночная вода помогает убить вредоносные бактерии и является профилактикой гнили, развивающейся в результате перелива алоэ. 2 зубчика чеснока вместе с шелухой измельчите в пюре, смешайте с небольшим количеством воды, хорошенько разотрите. Процедите и добавьте 1 л воды.Поливайте алоэ чесночной водой вместо обычной также 1 раз в месяц. Растение очень хорошо отзывается на такую подкормку!Две простые и полностью натуральные подкормки великолепно влияют на состояние алоэ. Растение укрепляется, быстрее растёт и даёт деток!Подросшую детку легко отделить и пересадить в отдельный горшок. И тогда дома всегда будет алоэ!