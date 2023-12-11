Как, не имея рук и ног, научиться жить успешно и счастливо: Уроки от Ника Вуйчича

«Моя жизнь, моя судьба – это яркое доказательство того, что чудеса в этом мире случаются».

Рожденный жить

Николас в детские годы.

Николас в детские годы.

Семья Вуйчичей.

Стремление жить полноценно

Николас на доске для серфинга.

Вуйчич за компьютером, за игрой в гольф и плаванием.

Большое предназначение

Ник Вуйчич на встречах.

Ник не может пожать никому руку — он обнимает людей.

Личная жизнь

Ник и Канаэ.

Свадебное фото Ника и Канаэ.

Семейное фото Вуйчичей.

Ник Вуйчич с семьей.

Ник Вуйчич - писатель

Ник свои книги пишет сам.

Вуйчич личным примером помогает детям преодолеть комплекс неполноценности.