Как, не имея рук и ног, научиться жить успешно и счастливо: Уроки от Ника Вуйчича

Поистине, одним из самых удивительных уникумов современного мира, безусловно, является австралиец Николас Джеймс Вуйчич, который родившись без рук и ног, сумел своим сердцем обнять весь мир. Он покорил миллионы людей своей несокрушимой силой духа и всеобъемлющей любовью к жизни. Он один из тех, кто может убедить каждого, что никогда не стоит сдаваться.
На сегодняшний день Ник Вуйчич - один из самых востребованных ораторов, пользующихся огромной популярностью во всем мире. Ежедневно ему поступает множество предложений об интервью и лекциях со всех уголков планеты, так как его земная миссия очень ценна для многих страждущих и отчаявшихся. Ведь сила воли лишенного рук и ног человека является наглядным примером для них. «Моя жизнь, моя судьба – это яркое доказательство того, что чудеса в этом мире случаются», – говорит Ник, и люди ему искренне верят.
«Моя жизнь, моя судьба – это яркое доказательство того, что чудеса в этом мире случаются».
Николас Вуйчич прошел через невероятные страдания, прежде чем обрести веру и укрепиться в ней. Именно поэтому тысячи людей, глядя на живой пример, смогли превозмочь себя и ощутить радость бытия. А еще многим, воодушевленным его девизом - никогда не сдаваться - удалось решить свои жизненные проблемы. Но, нужно отметить, что помимо тех, кто восхищается Ником Вуйчичем, есть те, кто негодует по поводу его выставленных напоказ физических недостатков. Но, как говорится, Бог им судья. А сам Ник на это отвечает: «Моя миссия — это помочь людям найти свой путь в жизни».
Рожденный жить
Ник Вуйчич родился в 4 декабря 1982 года в Мельбурне (Австралия). Он был долгожданным первенцем в семье сербских беженцев – медсестры Душки и пастора Бориса Вуйчича, у которых предвкушение радости неожиданно сменилось шоком, когда их малыш появился на свет. И родители, и медперсонал пребывали в невероятном смятении от увиденного - ребенок родился без ручек и ножек. Ведь ничего не предвещало такого поворота – на протяжении беременности обследования не показывало у плода никаких отклонений от нормы. Но именно в утробе матери у малыша развилось редкое генетическое отклонение - «синдром тетраамелии».
Николас в детские годы.
Для справки: Тетраамелия - это редчайшее генетическое заболевание, вызванное обстоятельством, когда оба родителя являются носителями гена с «поломкой» в 17-й хромосоме. При этом вероятность рождения такого ребенка в паре с одинаковым дефектом составляет 25%. Сейчас в мире живет всего несколько десятков человек с таким диагнозом.
То, что испытала супружеская пара сложно описать словами. Жалость, бессилие и страх – эта смесь чувств выбивала почву из-под ног и не давала здраво мыслить. Но пролитые слезы и бесконечные вопросы, терзавшие и день, и ночь на протяжении нескольких месяцев, привели к тому, что однажды родители несчастного малыша приняли решение – выдохнуть и просто жить, не заглядывая в далекое будущее.
Николас в детские годы.
И поскольку Николас рос в семье верующих, каждое его утро и вечер начинались молитвой к Всевышнему. И не сложно догадаться, о чем мог просить несчастный мальчик, не понимавший почему он не такой как все. Однако от усердных молитв руки и ноги вырасти никак не могли, поэтому на смену вере постепенно стало приходить гнетущее разочарование, с годами перешедшее в тяжелую депрессию.
Семья Вуйчичей.
На фоне такого состояния 10-летний мальчик твердо решил покончить жизнь самоубийством… Но, уже лежа в ванной, до краёв наполненной водой, он отчетливо представил своих родителей, склонившихся над его могилой, а в их глазах Ник увидел безграничную любовь и горечь потери.
И маленькое сердечко дрогнуло - он слишком любил своих папу и маму, чтобы причинить им такую боль. С той минуты к нему неожиданно пришло осознание того, что даже с врожденным синдромом тетраамелии можно попробовать жить полноценно, и он занялся усиленной тренировкой своей единственной конечности с двумя сросшимися пальцами, которые после хирургического разделения позволили мальчику самому решать многие бытовые проблемы.
Стремление жить полноценно
Николаса некоторое время родители возили в специализированную школу для инвалидов, пока однажды не приняли решение, что мальчик должен учиться в обычной школе наравне с обычными ребятами. Это решение стало самым тяжким испытанием для подростка. Однако жестокие издевательства одноклассников постепенно сделали его лишь сильнее духом.
Во многом Нику помог школьный уборщик, который при встрече постоянно говорил парню, что ему нужно выступить перед сверстниками, рассказав обо всех трудностях, с которыми ежедневно ему приходится сталкиваться. И однажды Ник это сделал.
По окончании школы Ник Вуйчич стал студентом Университета Гриффина, а в возрасте 21 года окончил его, получив двойную степень бакалавра – в сфере финансов и бухгалтерии. Так захотели его родители, а ему самому хотелось помогать людям своими проповедями и личным примером доказывать, что жизнь, невзирая ни на что, прекрасна.
Николас на доске для серфинга.
И если ранее он был уверен в том, что Бог обделил его своей милостью, то теперь осознание значимости собственного недуга возвысило его над остальными. Ник отказался от протезов и стал использовать два пальца на стопе при всех жизненных потребностях. Благодаря своему стремлению к полноценной жизни Вуйчич научился с их помощью работать на компьютере, удить рыбу, играть в футбол и гольф, заниматься сёрфингом и кататься на скейтборде, водить машину, нырять и плавать, а также обслуживать себя в быту.
Вуйчич за компьютером, за игрой в гольф и плаванием.
Большое предназначение
Так, найдя свое предназначение в «мотивационном ораторстве», Ник стал известным мотивационным спикером. С 1999 года он начал свою проповедническую деятельность в школах, университетах, тюрьмах, детских приютах, церквях.
Ник Вуйчич на встречах.
Всеобщую известность ему принесло участие в первом мотивационном слёте, по окончанию которого люди выстроились в очередь, чтобы обнять человека, который помог им познать возможности человека. Впоследствии этот акт обнимашек перерос в символическую традицию. На одной из встреч Вуйчич даже установил мировой рекорд - без рук он обнял 1749 человек за один час.
Ник не может пожать никому руку — он обнимает людей.
До сегодняшнего дня он со своими выступлениями объездил полмира. И как утверждает сам Ник, перед ним открылись сотни тысяч дорог и миллионы человеческих сердец. И что ему, как посланнику доброй воли, есть что сказать людям.
Личная жизнь
Ник и Канаэ.
С юных лет Ник страдал от мысли, что ни одна женщина никогда не полюбит его, и он никогда не сможет иметь семью. Но сейчас самый известный человек с синдромом тетраамелии живет более чем полноценной жизнью. У него есть красавица жена и четверо абсолютно здоровых детей.
Свадебное фото Ника и Канаэ.
Со своей супругой Канаэ Мияхарой Ник познакомился во время одного из своих выступлений, и влюбившись до беспамятства, сделал ей предложение. Девушка из японо-мексиканской семьи, разделявшая христианские взгляды Ника на жизнь и восхищенная его силой духа, добротой, самоотверженностью - ответила согласием.
Семейное фото Вуйчичей.
12 февраля 2012 года пара заключила официальный брак, а уже через год молодая семья пополнилась первенцем - Киёси Джеймсом. Через два года Канаэ родила второго сына Деяна Леви. А спустя еще два года, 20 декабря 2017 года, Ник стал отцом девочек-двойняшек — Оливии и Элли Вуйчич. Все дети абсолютно здоровы.
Ник Вуйчич с семьей.
Ник Вуйчич - писатель
Подытоживая вышесказанное, сложно дать четкое определение феномена Ника Вуйчича, воплотившего в реальность все свои мечты. Он поистине достоин быть примером для подражания. Помимо проповедей и мастер-классов, Вуйчич пишет и литературные труды, которые помогают сотням тысяч читателей пересмотреть своё отношение к жизни. Самая известная его книга, ставшая бестселлером, – «Жизнь без границ: Путь к потрясающе счастливой жизни» была издана в 2010 году. В ней Ник откровенно говорит о своей жизни, которая могла оборваться так и не начавшись, и которая благодаря его прозрению принесла Нику истинное счастье.
Ник свои книги пишет сам.
Этой же теме он посвятил и последующие свои работы: «Неудержимый», «Будь сильным», «Любовь без границ», «Безграничность». Эти труды переведены на несколько языков мира. Что любопытно, Ник пишет свои книги самостоятельно с помощью компьютера, набирая в среднем 43 слова в минуту.
Вуйчич личным примером помогает детям преодолеть комплекс неполноценности.
Ник Вуйчич организовал благотворительный фонд Life Without Limbs («Жизнь без конечностей»), развернутый в мировом масштабе. Он помогает и тем, кто имеет врожденный синдром тетраамелии, и тем, кто потерял конечности из-за несчастного случая или болезни.
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