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Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

Поменять привычную обстановку в квартире или отдельной комнате хотят многие, но не каждый решается на это. Ведь зачастую ремонт несет с собой шум, грязь, а иногда и ссоры в семье. Однако герои нашей подборки уверены, что ремонт — это прежде всего ощущение перемены, радость от проделанной работы и восторг от результата.
Мы с удовольствием читаем истории людей, которые не испугались трудностей и решили улучшить комнаты, где они проводят большую часть времени, — спальни. Только посмотрите, какие смелые идеи воплотили в жизнь эти пользователи сети.

«Решила перестать ждать лучшего места и сделать мое нынешнее жилище домом»



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

Я горжусь тобой. Сам работаю над тем, чтобы выйти из «режима ожидания» и перейти в «текущий режим». Легче сказать, чем сделать. 

Побольше синего и современных акцентов — результат налицо!



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

«Я впервые сама декорировала комнату. Теперь у меня такая уютная спальня!»



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

«Я очень горжусь преображением! Особенно тем, что я придумала сделать с занавеской»



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

«Форма этой комнаты всегда была сложной, но я смогла сделать перестановку»



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

«Это была командная работа, но именно моя жена воплотила наше общее видение»



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

«Еще не на 100 % готова, но я на пути к этому»



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

«Я купил довольно мрачный дом, но потенциал был»



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

«Моя спальня „до и после“



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

«Мои дети тренировали навыки рисования на стене в моей спальне. Смотрите, что я сделала»



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

Просто и чисто



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

«Моя спальня готова!»



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

Современный декор преобразил комнату



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

«Раньше это определенно была детская спальня»



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта
Отличные «до» и «после», вау! Так просто и чисто!

Просторно и уютно



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

Стена цвета морской волны освежила комнату



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

«Мне кажется, я нашел хорошее решение для себя и жены»



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

«Узнала много нового о гипсокартоне, напольных покрытиях и электрике. Ремонт делали всей семьей»



Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта
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