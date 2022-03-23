15 фактов, в которые трудно поверить, но которые являются чистой правдой

Правдивые факты, в которые сложно поверить.
Порой наука и окружающий мир преподносят удивительные открытия, а реальные факты кажутся чем-то запредельным. В этом обзоре речь пойдёт о том, каков срок годности мёда, насколько прочны человеческие волосы, о чём человек даже не догадывается, когда есть шоколадный батончик и ещё о многих других интереснейших и по-настоящему поразительных фактах.
1. Бессмертные омары
Омары - животные, у которых нет возраста.
Омары не стареют и не умирают. На самом деле, ученые утверждают, что эти ракообразные умирают только от внешних причин.
2. Гипер витаминизированный продукт
Белый медведь - одно из самых больших и сильных животных.
Если человек съест печень белого медведя, он умрет. Человеческий организм попросту не сможет справиться с таким количеством витамина А.
3. Древний мёд
В гробницах фараонов находили мёд.
Мед не портится. Можно спокойно есть 5000-летний мед, который находят в гробницах.
4. Атомы и пустое пространство
Атомы и пустое пространство.
Как известно, атомы чего угодно состоят в основном из пустого пространства. Если бы удалить все пустое пространство из атомов, составляющих каждого человека на Земле, то все население мира могло бы поместиться в яблоке.
5. Рак-богомол
Рак-богомол способен нанести удар клешнями с силой пули 22 калибра
Рак-богомол может невероятно быстро двигать своими клешнями. Настолько быстро, что этим он может буквально вскипятить воду вокруг себя и создать вспышку света.
6. Число Шеннона
Число Шеннона
Число возможных неповторяющихся шахматных партий больше, чем количество атомов во Вселенной. Это называется число Шеннона (количество таких партий было высчитано американским математиком Клодом Шенноном в 1950 году).
7. Сила волос
Рапунцель отдыхает: девушка тянет волосам авто.
Как известно, человеческие волосы довольно прочные на разрыв. Волосы со всей головы (среднестатистическое количество) достаточно прочные, чтобы выдержать 12 тонн.
8.Фигура Лихтенберга
У человека после удара молнии на теле остаются разветвлённые шрамы. Они называются «фигура Лихтенберга».
9. Осы в инжире
Спелый инжир содержит останки мертвых ос.
В инжире внутри часто встречаются мертвые осы. Это происходит потому, что осы заползают внутрь, откладывают там яйца и умирают. При этом они помогают опылять растение. Трупики ос в конечном итоге перевариваются ферментами инжира.
10. Первый iPhone
Так выглядел первый iPhone.
Первый iPhone имел ту же вычислительную мощность, что и компьютер, который использовал NASA в 1969 году для исторической пилотируемой миссии на Луну. Современные смартфоны намного мощнее.
11. Элвис Пресли блондин?
Натуральный блондин?
Все прекрасно до сих пор помнят короля рок-н-рола Элвиса Пресли. Мало кто знает, что он был натуральным блондином.
12. Неожиданная начинка
Производство шоколадных батончиков.
В среднем каждый шоколадный батончик содержит восемь частей насекомых. От этого никуда не деться, ведь насекомые есть на любом пищевом производстве.
13. Импорт верблюдов
Корабль пустыни.
Саудовская Аравия импортирует верблюдов из Австралии. А также песок строительный песок из Беларуси.
14. Самолёт и индейки
Пугающий самолёт.
Однажды реактивный самолет преодолел звуковой барьер прямо над полем с пасущимися на нем индейками. Звуковой удар вызвал сердечный приступ у всех индеек, убив их.
15. Альпаки не живут в одиночестве
Альпаки: только вместе, только рядом.
Альпака может умереть от одиночества. Их всегда нужно приобретать только парами.
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