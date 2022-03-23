Люди, которые преобразили свои спальни в настоящие островки уюта

Поменять привычную обстановку в квартире или отдельной комнате хотят многие, но не каждый решается на это. Ведь зачастую ремонт несет с собой шум, грязь, а иногда и ссоры в семье. Однако герои нашей подборки уверены, что ремонт — это прежде всего ощущение перемены, радость от проделанной работы и восторг от результата.

Мы с удовольствием читаем истории людей, которые не испугались трудностей и решили улучшить комнаты, где они проводят большую часть времени, — спальни. Только посмотрите, какие смелые идеи воплотили в жизнь эти пользователи сети.



«Решила перестать ждать лучшего места и сделать мое нынешнее жилище домом»

Побольше синего и современных акцентов — результат налицо!

«Я впервые сама декорировала комнату. Теперь у меня такая уютная спальня!»

«Я очень горжусь преображением! Особенно тем, что я придумала сделать с занавеской»

«Форма этой комнаты всегда была сложной, но я смогла сделать перестановку»

«Это была командная работа, но именно моя жена воплотила наше общее видение»

«Еще не на 100 % готова, но я на пути к этому»

«Я купил довольно мрачный дом, но потенциал был»

«Моя спальня „до и после“

«Мои дети тренировали навыки рисования на стене в моей спальне. Смотрите, что я сделала»

Просто и чисто

«Моя спальня готова!»

Современный декор преобразил комнату

«Раньше это определенно была детская спальня»

Просторно и уютно

Стена цвета морской волны освежила комнату

«Мне кажется, я нашел хорошее решение для себя и жены»

«Узнала много нового о гипсокартоне, напольных покрытиях и электрике. Ремонт делали всей семьей»

Я горжусь тобой. Сам работаю над тем, чтобы выйти из «режима ожидания» и перейти в «текущий режим». Легче сказать, чем сделать.Отличные «до» и «после», вау! Так просто и чисто!