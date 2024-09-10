Бытовые советы на каждый день

Очистить труднодоступные места вазы и бутылки можно и при помощи риса: насыпьте внутрь столовую ложку крупы, добавьте тёплой мыльной воды и потрусите.







Удалить шерсть вашего животного с мягкой мебели помогут резиновые перчатки – просто проведите влажной перчаткой по поверхности и вся шерсть окажется на ней.

Листья лучше всего мыть в подсоленной воде.Приспособление для вспарывания швов можно использовать для чистки щётки пылесоса.Подновить деревянную мебель можно при помощи крема для обуви подходящего оттенка.Сахар, разведённый небольшим количеством воды – прекрасное средство обезжирить руки.Старой электрической зубной щёткой очень удобно чистить швы между кафельными плитками.Вернуть линолеуму былой лоск можно, отполировав его зубной пастой.Кофейными фильтрами удобно протирать экраны телевизоров или компьютеров.Лимоны помогут удалить пятна с деревянных и пластиковых разделочных досок. Разрежьте лимон пополам, выдавите сок на грязную поверхность и оставьте на 20 минут. Затем сполосните.Мешок для стирки подойдёт и для мытья всяких мелочей (вроде детских бутылочек) в посудомоечной машине.Пройдитесь роликом для чистки одежды по трикотажному абажуру.Чтобы избавиться от ненужных наклеек на зеркалах и стёклах, смажьте их майонезом, а затем удалите эластичным шпателем.Чтобы почистить кофемолку, достаточно смолоть в ней горстку риса, удалить получившуюся муку и протереть сухим полотенцем.Для чистки изделий из меди используйте смесь из равных частей уксуса, соли и муки. Протрите поверхность мягкой тканью с приготовленной кашицей, сполосните и протрите насухо.Лимонный сок – прекрасная замена отбеливателю. Добавьте при стирке от 1/4 до 1/2 чашки лимонного сока в воду и вернёте потускневшему белью яркий свежий вид.Приставшие намертво этикетки легко удалить, подержав их под горячей струёй фена.Для того, чтобы избавиться от запаха в банке промойте её тёплой водой с добавлением одной чайной ложки горчицы.