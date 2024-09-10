С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 567 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Шиляева
    После гибели моей любимой Симочки-голой хохлатой я мечтаю о такой же или чихуахуа. Но не знаю где приобрести.......Чихуахуа: кто и з...
  • Grandad
    Автор не знает, что кроме соды пищевой еще была сода каустическая, которую использовали при стирке грязных вещей.Зачем обжаривать ...
  • Maxim
    Есть у меня испанская бейсболка, причем корпоративная, так этот передний выступ - на ней сшит, типо шапка-испанка.. Д...Что за странный ш...

Бытовые советы на каждый день

Очистить труднодоступные места вазы и бутылки можно и при помощи риса: насыпьте внутрь столовую ложку крупы, добавьте тёплой мыльной воды и потрусите.

1

Удалить шерсть вашего животного с мягкой мебели помогут резиновые перчатки – просто проведите влажной перчаткой по поверхности и вся шерсть окажется на ней.



2

Листья лучше всего мыть в подсоленной воде.

3

Приспособление для вспарывания швов можно использовать для чистки щётки пылесоса.

4

Подновить деревянную мебель можно при помощи крема для обуви подходящего оттенка.

5

Сахар, разведённый небольшим количеством воды – прекрасное средство обезжирить руки.

6

Старой электрической зубной щёткой очень удобно чистить швы между кафельными плитками.

10

Вернуть линолеуму былой лоск можно, отполировав его зубной пастой.

11

Кофейными фильтрами удобно протирать экраны телевизоров или компьютеров.

12

Лимоны помогут удалить пятна с деревянных и пластиковых разделочных досок. Разрежьте лимон пополам, выдавите сок на грязную поверхность и оставьте на 20 минут. Затем сполосните.

13

Мешок для стирки подойдёт и для мытья всяких мелочей (вроде детских бутылочек) в посудомоечной машине.

14

Пройдитесь роликом для чистки одежды по трикотажному абажуру.

15

Чтобы избавиться от ненужных наклеек на зеркалах и стёклах, смажьте их майонезом, а затем удалите эластичным шпателем.

16

Чтобы почистить кофемолку, достаточно смолоть в ней горстку риса, удалить получившуюся муку и протереть сухим полотенцем.

17

Для чистки изделий из меди используйте смесь из равных частей уксуса, соли и муки. Протрите поверхность мягкой тканью с приготовленной кашицей, сполосните и протрите насухо.


18

Лимонный сок – прекрасная замена отбеливателю. Добавьте при стирке от 1/4 до 1/2 чашки лимонного сока в воду и вернёте потускневшему белью яркий свежий вид.

19

Приставшие намертво этикетки легко удалить, подержав их под горячей струёй фена.

20

Для того, чтобы избавиться от запаха в банке промойте её тёплой водой с добавлением одной чайной ложки горчицы.

21

Ссылка на первоисточник
лимонный сок, сок
наверх