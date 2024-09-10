5 рецептов вкуснейших овощных оладий, которые съедаются за считанные секунды

Оладушки – простое и быстрое в приготовлении блюдо, которое прекрасно подходит как для завтрака, так и для перекуса в любое удобное время. Исключением не стали и овощные оладьи, радующие своим поистине летним вкусом, а в сочетании со свежей зеленью, сметаной или любимым соусом – получается настоящая гастрономическая феерия.
1. Капустные
Капустные оладьи. \ Фото: i.pinimg.com
Осталась капуста, но вы искренне не знаете куда её деть и что из неё приготовить? Тогда ловите рецепт румяных капустных оладий.
Ингредиенты:
• Капуста небольшой кочан – 1 шт (0,5-06 кг);
• Яйцо – 1 шт;
• Морковка – 1 шт;
• Зелёный лук – 1 пучок;
• Мука – 14 ч.л;
• Сметана – 14 ч.л;
• Соль – по вкусу
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Кинза – 3-4 стебля;
• Петрушка – 3-4 веточки;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Оладьи из капусты. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Капусту вымыть;
• Просушить слегка и мелко нашинковать;
• Морковку вымыть;
• Натереть на средней тёрке;
• Сложить всё в глубокую миску;
• Залить небольшим количеством кипятка и тушить примерно двадцать-двадцать пять минут на среднем огне;
• После откинуть на дуршлаг;
• Остудить до комнатной температуры;
• Переложить в миску;
• Добавить мелко нарезанный зелёный лук, кинзу и петрушку;
• Вбить яйцо;
• Добавить муку со сметаной, солью и смесью молотых переев;
• Хорошенько перемешать;
• Жарить оладушки на небольшом количестве подсолнечного масла до золотистого цвета со всех сторон.
2. Кабачковые с творогом
Творожно-кабачковые оладьи. \ Фото: google.com.
А вот кабачковые оладьи с добавлением творога получаются очень нежными и сочными.вкусные как в холодном, так и в горячем виде.
Ингредиенты:
• Кабачки ранние небольшие – 2 шт;
• Творог жирный – 0,5 стакана;
• Яйца – 2 шт;
• Разрыхлитель – 0,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Оладьи из кабачка с творогом. \ Фото: twimg.com.
Способ приготовления:
• Кабачки вымыть;
• Просушить;
• Натереть на средней тёрке;
• Слега отжать лишнюю влагу;
• Мякоть переложить в миску;
• Добавить творог;
• Вбить яйца;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Всыпать разрыхлитель;
• Всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• Готовить оладушки на небольшом количестве подсолнечного масла, обжаривая до румяной корочки со всех сторон;
• Подавать с греческим йогуртом или сметаной и свежей зеленью.
3. Чесночно-картофельные
Чесночно-картофельные оладьи. \ Фото: i.pinimg.com.
Если вы любитель острых и пряных блюд, тогда чесночно-картофельные оладьи сто процентов придутся вам по вкусу.
Ингредиенты:
• Картошка – 0,5 кг;
• Яйца – 3 шт;
• Мука – 4 ст.л;
• Чеснок – 1 крупная головка;
• Красный молотый перец – по вкусу;
• Соль – по вкусу;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Оладьи из картошки с чесноком. \ Фото: uncommonlydelicious.com.
Способ приготовления:
• Картошку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Слегка отжать лишнюю жидкость;
• Добавить яйца и просеянную через мелкое сито муку;
• Чеснок очистить;
• Пропустить через пресс;
• Смешать с остальными ингредиентами;
• Посолить, поперчить и всё хорошенько перемешать до однородной массы;
• Жарить оладушки до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла.
4. Из шпината
Оладушки из шпината. \ Фото: jayakirasoi.com.
Лёгкие, нежные и воздушные оладьи из шпината порадуют необычным вкусом с едва уловимой кислинкой.
Ингредиенты:
• Шпинат свежий – 1 большой пучок;
• Яйца – 2 шт;
• Кефир – 1 стакан;
• Мука – 1 стакан;
• Сода – 0,5 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Смесь молотых перцев – по вкусу.
Овощные оладки со шпинатом. \ Фото: bing.com.
Способ приготовления:
• Шпинат хорошенько вымыть под холодной приточной водой;
• При необходимости срезать часть стеблей с корешками;
• Листочки откинуть на дуршлаг;
• После выложить в миску или чашу блендера;
• Залить кефиром;
• Приправить солью и смесью молотых перцев;
• Перебить до однородной массы;
• Добавить слегка взбитые яйца, просеянную через мелкое сито муку и соду;
• Ещё раз всё хорошенько перемешать;
• Обжарить оладьи до румяной корочки со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла;
• Подавать со сметаной, зеленью или греческим йогуртом.
5. Из моркови
Морковные оладьи. \ Фото: i.pinimg.com.
Морковные оладьи также могут похвастаться своей сочностью. Нежные внутри и с золотистой корочкой снаружи – они так и манят к себе, пробуждая аппетит.
Ингредиенты:
• Морковка среднего размера – 2 шт;
• Яйца – 1-2 шт;
• Молоко – 0,5 стакана;
• Манка – 6-7 ч.л;
• Соль – по вкусу;
• Сахар – щепотка;
• Перец чёрный молотый – по вкусу;
• Масло сливочное – 2 ч.л;
• Масло подсолнечное – для жарки.
Оладьи из моркови. \ Фото: i.pinimg.com.
Способ приготовления:
• Морковку вымыть;
• Очистить;
• Натереть на средней тёрке;
• Выложить в небольшой сотейник;
• Залить тёплым молоком;
• Добавить манку, сливочное масло, соль, сахар и чёрный молотый перец;
• Готовить на среднем огне до густой кремообразной консистенции, периодически помешивая;
• После хорошенько остудить;
• Всыпать манку и вбить яйца;
• Как следует перемешать;
• Жарить оладки до золотистого цвета со всех сторон на небольшом количестве подсолнечного масла.
