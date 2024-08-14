Варианты декора старой мебели

Если внешний вид мебели навевает тоску, но семейный бюджет не позволяет заменить ее, предлагаем перейти к крайним мерам. Рассказываем, как можно преобразить предмет интерьера, чтобы он стал настоящей изюминкой квартиры. Спойлер: для этого не обязательно уметь рисовать.







Вариант 1: Игра на контрасте

Вариант 2: Рисунки по трафарету

Вариант 3: Декупаж

Вариант 4: Обои

Вариант 5: Имитация золота

Вариант 6: Вагонка

Вариант 7: Виниловая пленка

Вариант 8: Кракелюр

Контрастные линии на комоде.Первое, что приходит в голову при мысли об апгрейде мебели, это перекраска. И неудивительно, ведь этот способ легкий, быстрый, а потому и самый популярный. Нужно лишь удалить с поверхности старую краску и лак, загрунтовать ее, чтобы улучшить сцепление с краской, а затем приступать непосредственно к преображению.Но иногда простое окрашивание может выглядеть скучно и банально. Если вы мечтаете о нестандартных решениях, попробуйте сделать контрастные линии. Для того, чтобы воплотить задумку в реальность, вам понадобится только скотч, краска и кисточка. С помощью скотча сделайте на поверхности линии желаемой формы, после чего окрасьте поверхность и снимите клейкую ленту. Получится интересный рисунок, который сделает предмет интерьера необычным и акцентным.Трафареты позволяют создать интересные узоры.Этот метод похож на предыдущий, однако с его помощью можно получить более разнообразные варианты узора, не только линии и геометрические фигуры. Готовые трафареты можно приобрести в магазине или, если вы не хотите тратиться, сделать самостоятельно. Для этого найдите в интернете подходящие шаблоны и распечатайте на плотной бумаге.Тематика может быть самой разной: геометрия, абстракция, цветочный орнамент – все зависит от ваших желаний, а также интерьера комнаты. Советуем выбирать рисунок таким образом, чтобы он пересекался с другими элементами в обстановке, например, с постерами или рисунком на ковре. Благодаря такой хитрости интерьер будет цельным и гармоничным.Разные идеи для декупажаДекупаж представляет собой способ украшения разных предметов, при котором на поверхность наклеиваются специальные салфетки либо изображения, вырезанные из бумаги. Если хочется создать интересную «игру фигуры и фона», можно аккуратно оторвать картинку – так края будут менее заметными.Декупаж является отличным вариантом быстрой реставрации мебели, когда нужно замаскировать какой-то недостаток, например, пятно, царапину или вмятину. Но даже если никаких дефектов на поверхности нет, вы можете просто использовать этот способ для того, чтобы украсить фасады.Для работы вам понадобятся специальные салфетки или плотная бумага для декупажа с понравившимся узором. Все, что вам нужно сделать – наклеить их на поверхность, а сверху покрыть обычным бесцветным лаком. Вот и все – декор готов!Обои можно наклеить внутри и снаружиЧасто мы покупаем обои про запас, на случай, если в процессе ремонта что-то пойдет не так. Но не всегда они идут в ход. Если после оформления комнаты у вас осталось немного красивых обоев, которые жалко выбрасывать, предлагаем найти им применение. И нет, речь идет не о декоре стены. В зависимости от того, сколько материала осталось, оклейте им фасады или внутренние стенки мебели.Если же под рукой нет обоев с подходящим рисунком, подумайте, какое количество нужно для обновления мебели, и купите их в магазине в небольшом количестве. Секрет успеха в этом случае прост – важно, чтобы оттенок фасадов перекликался с цветом полотна, иначе получится слишком сильный контраст, который будет резать глаз. Возможно, мебель придется дополнительно окрасить. Но если она в идеальном состоянии, лучше более тщательно поискать подходящие обои, чем делать двойную работу.Можно использовать целый лист потали или сделать из него узорДобавить в интерьер немного роскоши, благородства, элегантности очень просто – достаточно украсить его золотыми деталями. Обычно речь идет о фурнитуре, однако можно «поиграться» и с мебелью. Для того, чтобы воплотить идею в жизнь, вам понадобится золотая поталь, которая представляет собой тонкие листы, имитирующие сусальное золото. Все, что нужно сделать – закрепить ее на дверцах или части стенки. Обратите внимание, что лучше всего такой декор смотрится на компактной мебели, например, узком комоде или прикроватной тумбе. В случае с крупными фасадами может получиться «дорого-богато».Если хотите задекорировать мебель более оригинальным способом, покройте поталью не всю поверхность, а только ее часть. Чтобы создать оригинальный рисунок, подберите трафарет, подходящий по стилю и тематике, сделайте изображение более объемным и фактурным с помощью шпатлевки, а сверху наклейте листы. Благодаря тому, что поталь очень тонкая, сквозь нее будет хорошо просматриваться рельеф рисунка. А для достижения вау-эффекта можете покрасить мебель в насыщенный, глубокий оттенок, который будет гармонично играть на контрасте с золотом.Вагонка делает мебель более уютнойЕсли вам достался от бабушки старый буфет, сервант или шкаф, предлагаем сначала перекрасить его в подходящий цвет, чтобы освежить внешний вид, а затем приступать к декору. Возьмите вагонку и украсьте с ее помощью заднюю стенку мебели. Отлично, если у вас остался материал после ремонта, например, на балконе. Но если нет, небольшое количество вагонки всегда можно купить в строительном магазине. Главное – подобрать оттенок, который хорошо будет сочетаться с цветом мебели. Обратите внимание, что перед началом работы вагонку нужно покрыть твердым маслом с воском. Так она станет более прочной и устойчивой к внешним повреждениям, а значит, дольше прослужит.Пленка подходит для декора как комода, так и кухонного фасадаА этот способ станет идеальным решением для обновления мебели, которая находится в комнатах с повышенной влажностью. Например, таким образом можно обновить шкафчики на кухне или тумбу в ванной. Перед тем, как приступать к работе, нужно тщательно отмыть поверхность и устранить все дефекты, вроде трещин, сколов, выбоин (на помощь придет обычная шпаклевка). После того, как мебель высохнет и поверхность станет идеально ровной, можно наклеивать пленку.Обратите внимание: Пленку можно монтировать без предварительного намазывания клеем, так как на ее внешний слой наложен клеевой. Это очень удобно, но требует предельно осторожного монтажа. Чтобы клеевой слой не высох и не загрязнился до того, как вы приступите к монтажу, защитную бумагу необходимо убирать непосредственно перед нанесением пленки.Практически любую мебель можно состаритьПод непонятным термином скрывается обычный метод состаривания. Этот способ станет идеальным решением для реставрации, если на поверхности мебели треснул лак или облупилась краска. А вот с глубокими царапинами и сколами, кракелюр, увы, не справится.Чтобы предмет интерьера приобрел совершенно другой внешний вид, вам нужно снять с него старое покрытие, а затем нанести специальный кракелюрный лак. Он состоит из одного единственного компонента, который твердеет по мере высыхания. Когда лак полностью высохнет, мебель будет создавать ощущение винтажной, будто ее поверхность потрескалась от времени.