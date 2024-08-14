Кошки, крысы и слоны: что приходилось есть парижанам в конце XIX века

Ужасное меню ресторанов Парижа в 1870 году.
Столица Франции славится своей гастрономией. Именно в Париже появились первые рестораны, а также множество популярных изысканных блюд. Но были в жизни парижан и тяжёлые периоды. Так, в течение четырех месяцев 1870-1871 гг. основой меню парижан стала конина, мясо собак и крыс.
Французский император Наполеон III сдаётся в плен Бисмарку после битвы при Седане, 1870 год. | Фото: ru.wikipedia.org.
Летом 1870 года началась кровопролитная война между Французской империей и Северогерманским союзом. Немецкие войска вторглись во Францию, император Наполеон III ушел на фронт и попал в плен в сражении при Седане. Через день, 3 сентября, в Париже началось восстание. Сентябрьская революция сместила императора и, в очередной раз, учредила Республику. Франция проигрывала войну, и в Париже готовились к осаде. В ожидании блокады 2-миллионного города из соседних районов забирались все продукты, топливо, сгонялись стада животных, которых только могли найти.
Осада Парижа в 1870 году. Жан-Луи-Эрнест Месонье. | Фото: ru.wikipedia.org.
Немецкая артиллерия обстреливает французские позиции. | Фото: miniaturasmilitaresalfonscanovas.blogspot.com.
18 сентября немцы полностью блокировали Париж и осадили город. Штурмовать его они не стали, опасаясь собственных чрезмерных жертв. Немецкие генералы надеялись, что взять столицу Франции им поможет голод его защитников.
Взвешивание и отбор лошадей. | Фото: archive.org.
Всего через три недели, 10 октября, в городе появились первые признаки проблем с продовольствием, когда стало не хватать овец и крупного рогатого скота.жители столицы уже относились к ней скептически. Тем не менее, в пищу употребляли даже кровь. Ее собирали на скотобойнях и использовали для приготовления пудингов.
Парижане разделывают павшую лошадь прямо на дороге, 1870 год. | Фото: commons.wikimedia.org.
В эти дни в Центральной санитарной комиссии Парижа устроили званый обед, на котором подавали суп из конины с тостами, вареную конину с капустой, лошадиное бедро à la mode, тушеный лошадиный бок, жаркое филе из конины. Трапезу заканчивали говядиной и холодной нарезкой колбасы из той же конины. Но это было только начало вынужденных гастрономических «изысков» парижан. Так жители Парижа обратились к альтернативным источникам калорий.
Парижский киоск, где продавали крыс, кошек и собак. | Фото: archive.org.
12 ноября 1870 года на улице Рошешуар установили киоск, где, как утверждает очевидец, выложили довольно необычное мясо:
«С правой стороны прилавка лежали несколько тушек крупных собак ... и кошек... Слева на прилавке - около дюжины крыс на подносе. Молодая женщина, вся закутанная, робко приблизилась к ним, и маленькая девочка вместе с ней. Они хотели узнать цену на крыс, и, если хватит денег, купить одну».
Парижские домохозяйки в очереди к мяснику. | Фото: fr.wikipedia.org.
Жареные крысы на блюде. | Фото: newsland.com.
Другой очевидец осады высказал свое мнение о новых вкусах: «Собачатина – неплохая замена для баранины», в то время как «кошка, как знают во всем мире, часто употребляется в пищу вместо кролика». Те, кто побогаче, мог сделать паштет из жирных крыс, ведь они стоили в 1,5-2 раза дороже за килограмм.
В ноябре объявили о закрытии большинства знаменитых кафе и ресторанов Парижа, многие из которых преобразовали в дешевые столовые, где могли поесть даже бедняки.
В рождественском меню ресторана Voisin были блюда из слона, кенгуру и крыс. | Фото: atlasobscura.com.
На Рождество 1870 года состоялась трапеза в ресторане Voisin. Она стала знаменита в истории благодаря меню. Оно было озаглавлено словами «99 дней осады», также прилагалась богатая винная карта. Первое блюдо меню – голова осла, фаршированная редисом, маслом и сардинами. На выбор предлагалось два супа: красный фасолевый с гренками и бульон из слона. Также в меню от Voisin были кошки, крысы, кенгуру в кунжуте, антилопа в трюфеле, а также волк в подливке из оленя.
Большая часть этих животных попала под нож прямо из зоопарков, где уже отчаялись прокормить и спасти своих питомцев. Попали под нож и три слона.
Меню другого ресторана Парижа периода осады 1870-1871 гг. | Фото: wellcomeimages.org.
Пригород Парижа Сен-Клу после бомбардировки. Октябрь 1870 года. | Фото: fr.wikipedia.org.
К 28 января 1871 года, когда немцы сняли осаду, Париж пострадал от обстрелов и был заполнен голодающими людьми. В городе полностью исчезли все домашние животные, даже знаменитые пудели.
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