Почему пистолетные пули делают тупыми, если винтовочные острые

Приходилось ли когда-нибудь задумываться над тем, почему пистолетные боеприпасы имеют округлую или даже тупую пулю, в то время как пуля промежуточных патронов для винтовок чаще всего имеет острую, «миндалевидную»? Очевидно, что делается это не просто так. На самом деле форма пули – это большая и крайне сложная тема, которую физически невозможно осветить в короткой беседе. Тем не менее, попытаемся выделить основные положения проблемы.
Пистолетный патрон ТТ. |Фото: 123ru.net.
За века форма пули прошла длинный путь эволюции. Развитие поражающих элементов не останавливается и сегодня. Пули крайне многочисленные и разнообразны по своим характеристикам. Однако, важно понимать главное: форма пули – это всегда компромисс между требованиями (законами) аэродинамики, внутренней баллистики, внешней баллистики, а также требований к тактическому назначению боеприпаса.
Аэродинамика – это раздел физики механики, занимающийся изучением закономерностей движения воздушных потоков и взаимодействия их с препятствиями. Внутренняя баллистика – это раздел баллистики, изучающий поведение снаряда внутри канала ствола огнестрельного оружия. Соответственно внешняя баллистика – это наука, изучающая поведение снаряда вне канала ствола.
У боеприпасов уйма характеристик. Например, параметры раневого канала. |Фото: survivalgun.ru.
Если говорить максимально простым языком, то проектирование нового боеприпаса выглядит как избитая фотожаба про «дорогу личного успеха», где на пути к славе и признанию с палками и подножками стоят комплексы человека, родственники, враги, завистники и т.п. Точно так же выглядит путь разработки пули: чтобы она в конечном итоге смогла летать и эффективно поражать цель, конструктору нужно провести своего «ребеночка» через дорогу, где законы физики стараются поставить подножку на каждом шагу.
Проблем в баллистике слишком много, чтобы пытаться их здесь описать. Приведем лишь один, но крайне показательный пример – скорость вращения пули. Слишком маленькая скорость вращения – плохо. Слишком высокая скорость вращения – тоже плохо! При этом на скорость вращения пули оказывает влияние ствол оружия, форма пули, масса порохового заряда. И все это при разработке конструктор должен привести в состояние компромисса, чтобы пуля стреляла достаточно далеко и точно.
Форма определяется законами баллистики. А в них черт ногу сломит. |Фото: guns.allzip.org.
Разберем пример. Возьмем пистолетный патрон 7.62х25 мм ТТ и винтовочный (промежуточный) 7.62х39 мм. Минимальная масса пистолетной пули 5.49 грамм, начальная скорость 376 м/с, энергия 480 Дж при массе порохового заряда 0.52 грамма. Минимальная масса винтовочной пули 6.6 грамм, начальная скорость 293 м/с, энергия 540 Дж при массе порохового заряда 0.55 грамм. Теперь на примере этих же патронов предельные значения характеристик. Для ТТ: масса пули 5.52 гр, масса пороха 0.52 гр, начальная скорость до 500 м/с, энергия до 700 Дж. Для промежуточного: масса пули 12.6 гр, масса пороха 1.75 гр, начальная скорость до 760 м/с, а энергия до 2 206 Дж! И как мы видим, во втором случае характеристики боеприпаса сильно меняются в случае с промежуточным патроном. Почему так?
Собственно, все дело и заключается в форме пули, размере порохового заряда, параметрах ствола и параметрах гильзы. Да, параметры гильзы также оказывают большое влияние на баллистику. Форма пули в свою очередь зависит от «тактических» характеристик. Пистолетам достаточно точно стрелять на 30-50 метров. От винтовок требуется вести огонь на 350, 400, 500 метров и даже 1.5 км. Чем дальше приходиться лететь пули, тем сильнее на нее воздействуют разнообразные законы аэродинамики. Природа вставляет больше палок в колеса!
На конструкторов не просто так учатся много лет. ¦Фото: Twitter.
Для лучшей точности боеприпасы приходится делать остроконечными. Так как при такой форме пуля лучше себя ведет во время продолжительного полета и в принципе становится способна на него. Однако, острая пуля с большей вероятностью будет обладать избыточным пробитием цели (что не всегда хорошо), она лучше рикошетит, обладает худшим останавливающим эффектом. Тупоконечная или гладкая пуля в свою очередь летает не так далеко, зато обладает лучшим останавливающим эффектом и гораздо меньшим избыточным пробитием.
В общем, простого ответа на этот вопрос увы нет. Там еще много разных параметров в духе скорость потери энергии пули при пересечении скорости звукового барьера в 331 м/с. Важно уяснить главное: форма пули продиктована физикой и желанием конструкторов впитать ее те или иные характеристики для тех или иных тактических задач.
