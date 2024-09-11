Путаница вокруг Вавилонской башни наконец решена, или В чём секрет знаменитой Библейской истории

Вавилонская башня — одна из самых известных историй в Библии. За прошедшие века было сделано много предположений относительно исторического или литературного происхождения этого повествования. Учёные склоняются к тому, что исторически оно восходит к последним годам правления Первой династии Уруков в древнем Шумере.
Нимрод - строитель Вавилонской башни
Нимрод Дэвида Скотта (1832 г.)
Можно спросить, кто правил тогда государством и под чьим покровительством была построена Вавилонская башня. В Книге Бытия есть некоторые подсказки. Точнее в десятой главе, которая предшествует той, в которой рассказывается история Вавилонской башни. Глава 10 содержит генеалогию потомков героя потопа Ноя. Одним из самых значительных людей, упомянутых в этой генеалогии, является прославленный и известный Нимрод, правнук Ноя, происходивший из второго поколения после потопа. Он и был тем великим правителем Вавилона, того самого города, который связан с рассказом об одноимённой башне.
В Вавилоне начали возводиться большие здания, предполагающие централизованное управление. Храм Эриду, последний Убайд.
Вавилон и путаница
История о Вавилонской башне — одна из самых известных в Библии. Её можно даже считать культовым текстом, известным не только своим фактическим содержанием.
1 На всей земле был один язык и одни и те же слова. 2 Двинувшись с востока, они пришли на равнину в земле Сеннаар и поселились там. 3 И они сказали друг другу: «Пойдём, сделаем кирпичи и обожжём их хорошенько». И у них был кирпич вместо камня и битум вместо раствора. 4 И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя; иначе мы будем рассеяны по лицу всей земли». 5 Господь сошёл посмотреть город и башню, которые построили люди. 6 И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и это только начало того, что они будут делать; ничто из того, что они собираются сделать, теперь не будет для них невозможным. 7 Сойдём же и смешаем там язык их так, что один не поймёт речи другого. 8 И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. 9 Посему он и назван Вавилоном, потому что там смешал Господь язык всей земли; и оттуда рассеял их Господь по всей земле.
Рисунок Вавилонской башни.
Интересно, что слово «Вавилон» означает «путаница». То, что история очень чётко построена и хорошо продумана, видно в любом переводе. Например, люди повторяют «пойдём» два раза, а Бог говорит один раз. Это равновесие, больше похожее на дисбаланс, говорит о том, что слова Господа решающи. Он не повторяет два раза. Говорит и делает. Усиливает впечатление очевидный страх людей перед рассеянием. В конце концов, именно это и происходит. Также весьма иронично звучит «башня до небес» в контексте того, что Бог спустился, чтобы посмотреть на неё. Несмотря на эти литературные особенности и высокий уровень литературного мастерства в рассказе, многое остается недосказанным.
В этом отношении история напоминает другие библейские повествования, которые часто довольно скудны в повествовательных деталях. История о Вавилонской башне полна пробелов — заметных пробелов в важной информации. В ней не говорится, что конкретно не так с городом и башней, что так сильно обеспокоило Бога. Совершенно очевидно, что не высота, раз ему пришлось спуститься. Тем не менее, несмотря на это, Бог сразу же заявляет, что этот строительный проект является началом чего-то явно угрожающего (стих 6). Что-то явно не так с башней или, скорее, с городом (стих 8), но никто не понимает толком, что именно.
Гордыня? Грех? Жестокость? Высокомерие?
Так что же было не так
Подобные пробелы есть во всей Библии. В ней очень много недосказанных вещей. Только очень внимательный читатель может их выявить и заполнить смыслом. История о Вавилонской башне не является исключением. Хоть в повествовании и не говорится прямо в чём проблема, это не помешало её найти. Например, в Ветхозаветном апокрифе, Книге Юбилеев, написано, что люди строили башню, чтобы «взойти по ней на небо» (Юб. 10:19). Другой апокриф — Книга Варуха идёт ещё дальше и говорит, что люди не только хотели взойти на небо, но и хотели пронзить его. Другими словами начать войну против неба и Бога. Подобные толкования можно найти в Вавилонском Талмуде, в трудах Филона Александрийского и в одном из очень древних арамейских переводов Книги Бытия.
Апокрифы часто готовы рассказать больше.
Такие интерпретации не являются чем-то диковинным. Ранние толкователи тоже строили свои умозаключения на Библейских текстах. Поэтому война с Небесами вполне может быть причиной, так как нечто подобное описано в истории Нимрода. Он же по истории из того Бытия был человеком гордым, высокомерным и грешным. Не чужды ему были зло и коварство. Легенды говорят о нём как о великане, который не был покорен Богу. Именно ему и принадлежит, согласно апокрифам, идея о строительстве башни «до неба» и «штурма небес».
Такая расшифровка весьма похожа на правду, но есть и другие толкования. Божий суд и кара указывают, что проблема была. И состояла она косвенно в том, что в тексте есть намёк на человеческую гордыню. Там звучит, что люди хотели «сделать себе имя». Хотя далее Библия неоднократно рассказывает о героях, которые сделали себе имя. То есть сказать, что такое желание — это однозначно плохо, нельзя. Второй момент истории связан со страхом. Бог приказал рассеяться по всему лицу Земли, но люди этого не хотят. Более того, их это невероятно пугает. Тут нет места гордыне и высокомерию, человечество притаилось, боясь нового большого мира. Какой тут штурм небес ещё! И тут опять возникает вопрос: а что же тут греховного тогда?
Чего хотели люди.
Объяснение довольно простое по словам специалистов — это не наказание. Бог просто позволил выполнить людям то, что Он им завещал делать. То есть рассеяние — это не суды Божии, а его помощь. Лишение людей страха. Он смешал языки, и люди перестали друг друга понимать. Волей-неволей человечество рассеялось по лицу Земли. Дело сделано.
Возможно, руины Вавилонской башни.
Почему люди разные и это хорошо
Любопытно, что историю о Вавилонской башне можно рассматривать в свете призыва к разнообразию. Люди получили новые языки, рассеялись, стали абсолютно разными народами. Бог желает, чтобы люди были едины в каких-то вопросах и приветствует их различия в других. Все люди разные по внешним признакам, языку, вкусам и политическим предпочтениям, но как это не избито звучит — все они братья согласно Библии. Бог хочет, чтобы человечество было братолюбиво, чтобы каждый уважал другого. Поэтому не столь существенно, нашли останки этой пресловутой Вавилонской башни или нет. Где это было, когда это было... Посыл один: люди должны всегда оставаться людьми.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии