Путаница вокруг Вавилонской башни наконец решена, или В чём секрет знаменитой Библейской истории

Вавилонская башня — одна из самых известных историй в Библии. За прошедшие века было сделано много предположений относительно исторического или литературного происхождения этого повествования. Учёные склоняются к тому, что исторически оно восходит к последним годам правления Первой династии Уруков в древнем Шумере.Согласно 11-й главе Книги Бытия, многие люди поселились на южных равнинах «земли Сеннаар» сразу после потопа. Это земли между реками Тигр и Евфрат. Таким образом, местом действия и фоном рассказа является древняя земля Шумера. Но откуда же взялась сама история?