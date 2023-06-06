Почему американцы не снимают уличную обувь дома

Мы привыкли, что придя домой, нужно снимать уличную обувь. Ходить по квартире или дому в том, в чем пришли прямо с улицы, считается неправильным. Для этого существуют комнатные тапочки, которыми пользуемся из поколения в поколение. Конечно же, когда мы смотрим очередной американский фильм и видим прямо противоположную манеру поведения, то нас это удивляет. Россияне, да и жители ближайших стран этого просто не понимают. Почему именно так ведут себя жители Штатов?
1. Менталитет
Лечь на диван в обуви - нормальное явление для американца / Фото: picfair.com
Американцы не испытывают желания ходить по дому в сменной обуви в виде тапочек. Их вполне устраивает то, в чем они ходят по улице – туфли, кеды, кроссовки и так далее. При этом они не просто могут ходить по полу в них, но и спокойно полежать на диване или кровати. Частично это зависит и от менталитета американских граждан. Он ориентирован на успех, достижение целей, касающихся карьеры и наращивания своего капитала. Следовательно, любое действие, ресурс, который может упростить быт, они используют на сто процентов.
2. Чистые улицы
Улицы в Америке регулярно моют спецтехникой / Фото: svet-strojev.com
В Соединенных Штатах Америки улицы ежедневно моют водой с добавлением моющих экологичных средств, специально разработанных для этой цели. Дороги здесь посыпают щепой, которая удерживает лишнюю влагу, а также грязь. Что касается тротуаров, то все они на несколько сантиметров выше самой проезжей части. Эта система делает дорожки для пешеходов чистыми. Поэтому когда по ним идут люди, они практически не пачкают свою обувь.
3. Передвижение на автомобиле вместо пеших прогулок
Большая часть американцев имеют собственный автомобиль, за которым тщательно ухаживают / Фото: 1zoom.me
Стоит отметить, что население не только в мегаполисах, но и в небольших городках не очень любит ходить пешком, что сводит взаимодействие с дорожной пылью и грязью до минимума. Если верить статистическим данным, то почти у всех американцев (90%) есть личные автомобили. За своим транспортом владельцы следят, хотя сами и не моют, как это делают многие наши граждане и сейчас. Здесь чистота машин поддерживается путем обращения на мойку, где все манипуляции выполняются работниками сервиса.
4. Климат страны
Погода в Америке преимущественно солнечная / Фото: yandex.ru
Большинство штатов Америки отличаются умеренным мягким климатом с низкой вероятностью выпадения обильного количества осадков. Погода в основном солнечная, что дает возможность людям носить именно открытую легкую обувь. Она подходит и для улицы, и для дома. В виде исключения можно назвать штаты, расположенные на севере. В летних кроссовках или туфлях здесь особо не походишь, но местное население это не смущает. Они тоже в большинстве своем не снимают дома уличную обувь. Те, кому неудобно или надоело таскать ботинки по жилому помещению, одевают очень теплые и очень толстые носки, заменяющие комнатные тапки.
5. Доступность услуг
Многие американцы пользуются услугами клининговых компаний / Фото: eurabota.com
Все американцы, которые имеют стабильный и неплохой доход, ценят свое время, поэтому регулярно пользуются услугами наемного домашнего персонала. Для них это вполне реальный вариант, так как уровень жизни в стране высокий. Для уборки частных домов и больших квартир часто вызываются сотрудники клининговых компаний. Если же они занимаются уборкой самостоятельно, то используют для этого специальные чистящие средства и моющие пылесосы. Особо по поводу приведения жилья в порядок они не переживают.
Что влияет на привычку оставаться дома в уличной обуви
Жители Америки все-таки снимают обувь, когда поднимаются на второй этаж / Фото: livekavkaz.ru
Наверное, как и везде в мире, на привычки человека сильно влияют воспитание и культура поведения в семье, к которым люди привыкают еще с детства. Но как бы ни воспитывался человек, в своей взрослой жизни обычно он ходит так только на первом этаже дома. Чаще всего, поднимаясь на второй этаж, американцы, все-таки разуваются. Здесь не стоит забывать и об архитектурных особенностях жилых зданий. Если у нас за входной дверью идет прихожая, то в Америке сразу гостиная. На этажах повыше обычно обустраиваются спальни, поэтому многие не входят в них в той обуви, в которой ходили по улицам.
Интересно, что в Канаде, несмотря на ее очень близкое расположение к Соединенным Штатам, эта «обувная» привычка отсутствует. Канадцы отдают предпочтение удобству и используют домашнюю обувь в виде стандартных тапочек.
Исключение из правил
В любом правиле всегда найдется исключение. Так и в этом случае. Есть несколько ситуаций, в которых американцы будут часто убирать дом сами и разуваться по возвращении домой:
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- если в семье есть малыши, играющие везде, в том числе и на полу;
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- если в доме есть аллергики;
- когда хозяевами жилья являются люди в возрасте, которым сложно убирать после гостей.
Вряд ли привычка ходить по жилому помещению в уличной обуви приживется в России / Фото: yandex.ru
Вряд ли эта привычка смогла бы прижиться в реалиях нашей страны. Убирать в квартире или доме грязь, принесенную с улицы – сомнительное удовольствие.
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