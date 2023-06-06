Почему американцы не снимают уличную обувь дома

1. Менталитет

Лечь на диван в обуви - нормальное явление для американца / Фото: picfair.com

2. Чистые улицы

Улицы в Америке регулярно моют спецтехникой / Фото: svet-strojev.com

3. Передвижение на автомобиле вместо пеших прогулок

Большая часть американцев имеют собственный автомобиль, за которым тщательно ухаживают / Фото: 1zoom.me

4. Климат страны

Погода в Америке преимущественно солнечная / Фото: yandex.ru

5. Доступность услуг

Многие американцы пользуются услугами клининговых компаний / Фото: eurabota.com

Что влияет на привычку оставаться дома в уличной обуви

Жители Америки все-таки снимают обувь, когда поднимаются на второй этаж / Фото: livekavkaz.ru

Исключение из правил







если в семье есть малыши, играющие везде, в том числе и на полу;















если в доме есть аллергики;











когда хозяевами жилья являются люди в возрасте, которым сложно убирать после гостей.



Вряд ли привычка ходить по жилому помещению в уличной обуви приживется в России / Фото: yandex.ru