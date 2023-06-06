Чем отличается парижский Монмартр от Монпарнаса, и почему эти места так притягивают художников

До конца 1910-х годов все художники стремились на Монмартр в Париже из-за демократичных условий жизни и особой вдохновляющей атмосферы для творческого развития. Однако, место это находилось довольно далеко от центральной части города, в связи с чем у Монмартра в скором времени появился «конкурент» - Монпарнас. И тогда последний стал идеальным компромиссным вариантом для творческой среды Парижа.
Монпарнас
Если Монмартр населяли романтичные артистичные вдохновители (такие как Золя, Мане, Дега, Форе), то Монпарнас был представлен бескомпромиссными эмигрантскими художниками. Многие из них приехали с Монмартра, чтобы поселиться там в поисках низкой арендной платы за жилье и комфортной мастерской.
Местные достопримечательности:
1. Отель «Улей» — скромная гостиница, в которой в XX веке снимали комнаты представители творческой интеллигенции. В его стенах творили: Гийом Аполлинер, Амедео Модильяни, Фернан Лежеи другие.
2. Музей Монпарнаса
3. Театр Монпарнаса – замечательное культурное учреждение, которое было открыто еще во второй половине XIX столетия. Он радует своих зрителей прекрасными постановками легендарных произведений.
4. Башня Монпарнас – единственный небоскреб во французской столице, высота этого здания превышает 200 метров.
Монпарнас достиг своего расцвета в 1920-х и 30-х годах, между Первой и Второй мировыми войнами. Монпарнас стал одной из самых процветающих и плодовитых художественных колоний XX века, сердцем интеллектуальной и художественной жизни Парижа. Кафе и бары Монпарнаса были местом встреч и отдыха творческих гениев XX века. Жить в неотапливаемой студии без проточной воды, кишащей крысами и клопами, было почти честью в то время. В драгоценных кафе Монпарнаса в качестве платы даже принимали рисунок художника, если тот не мог оплатить за счет. Эскизы хранились до тех пор, пока счет не будет оплачен деньгами. Это привело к тому, что стены кафе были завалены коллекцией произведений искусства, которые сегодня вызывают у коллекционеров зависть.
Монпарнас намного ближе к основным достопримечательностям, которые большинство людей хотят увидеть в Париже. Монмартр, конечно, очень доступен, и многим нравится деревенская атмосфера, но он далек от центра города.
Монмартр
С исторической точки зрения Монмартр занимает очень выгодное положение. Название его обусловливают две конкурирующие причины: Монмартр изначально назывался «Монс Мартис», что означает «гора Марса». А позже его окрестили Монмартром, также известным как «Гора мученика» (дело в том, что на вершине холма в 250 году нашей эры был обезглавлен первый епископ Парижа Сен-Дени. Во времена Римской империи быть христианином было, мягко говоря, нежелательно. Его мученичество во имя веры и вдохновило на название холма).
Местные достопримечательности:
1. Кабаре Мулен Руж
2. Любимое кафе многих художников Мулен де ля Галет
3. Сакре-Кер (Sacré-Coeur) – самый большой католический собор, если не всей Европы, то уж Франции точно.
4. Музей Монмартра. В XIX веке в стенах особняка творил художник Пьер-Огюст Ренуар.
Монмартр - самый богемный из парижских кварталов известен своими мощеными улочками, деревенской атмосферой, динамичной ночной жизнью, большой белой церковью и художниками, которые нашли здесь дом более столетия тому назад. У подножия Монмартра все еще можно увидеть знаменитый Мулен Руж и ночные бары.
Сегодня жить на Монмартре дорого несмотря на то, что многие годы этот город был всего лишь местом проживания рабочего класса. Помимо экономических аргументов, художники Монмартра были вдохновлены цветами и сельскими пейзажами. Интересна история, связанная с Пикассо. Дело в том, что и в кафе Монмартра, и Монпарнаса художники могли платить по счетам своими эскизами. Вот и Пикассо воспользовался этой возможностью: всякий раз, когда он приходил туда обедать, Пикассо платил рисунком. Владелец сначала принял это, хотя и спросил Пикассо, почему он даже не подписал свои рисунки. Пикассо, известный своими яркими и «скромными» высказываниями, ответил ему: «Потому, что я хочу купить только обед, а не весь твой ресторан». Упрямство художника довольно быстро расстроило владельца кафе.
Монмартр и сегодня одно из любимых мест художников.
Художники Моне, Ван Гог и Ренуар нашли на Монмартре свой покой и творческую тишь, где было возможно (и доступно) развивать свое искусство. Когда любители искусства слышат о живописи импрессионизма, то вспоминают, в основном, пейзажи. Но на Монмартре развивались и полотна со множеством городских партий и промышленных представительств. Действительно, Монмартр был идеальной мастерской для тех художников, которые боролись с растущим искусством фотографии. Всемирно известный художник Пабло Пикассо был одним из первых художников, который покинул окрестности города и отправился на другой холм на юге Парижа - Монпарнас. За ним последовал поток интеллектуалов и художников (Сезанн, Жан-Поль Сартр, Джакометти, Дали или Эрнест Хемингуэй). Весь этот художественный всплеск действительно способствовал творческой атмосфере, которая характеризовала Монпарнас в бурных 20-x годах.
Два квартала - Монмартр и Монпарнас - помогли сформировать большое поколение других новаторов.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии