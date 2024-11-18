Как подготовить садовую мебель к зиме: инструкция для разных материалов

Подготовка садовой мебели к зимнему периоду это важный процесс, который помогает сохранить её в хорошем состоянии и продлить срок службы. Неправильное хранение может привести к повреждению, что потребует затрат на ремонт или даже замену. Однако, каждый материал требует своего специфического подхода.
Деревянная мебель
Лак поможет от всего /Фото:laminarts.ru
Дерево один из самых популярных материалов для садовой мебели, но также и один из самых уязвимых. Чтобы защитить деревянные предметы нужно начать с тщательной чистки мебели. Используя мягкую губку и мыльный раствор, чтобы удалить пыль и грязь, после этого ополоснуть водой и дать мебели высохнуть.
Для устранения трещин и сколов на мебели рекомендуется использовать смесь столярного клея с мелкой древесной стружкой или шпатлевкой. Также важно обработать поверхность антисептической пропиткой для защиты от гниения и насекомых, особенно если мебель изготовлена из твердых пород дерева.
Для того чтобы деревянная мебель дольше сохраняла свой первоначальный вид и красоту, необходимо обработать ее специальной пропиткой. Это средство поможет защитить изделие от влаги, гниения и появления вредителей, особенно в случае, если мебель ранее не подвергалась обработке.
Прежде чем убирать мебель нужно почистить /Фото:thedorkydaddy.com
Оно глубоко проникает в волокна материала, создавая защитный барьер от влаги, ультрафиолетового излучения и вредителей. Современные пропитки часто содержат специальные добавки, которые обеспечивают долговременную защиту, продлевая срок службы мебели на несколько лет.
Альтернативным вариантом может стать масло для древесины. Оно также проникает в поры дерева, питая и увлажняя его, но в отличие от пропиток, масла придают поверхности более естественный вид и сохраняют текстуру древесины. Масло может потребовать более частого обновления, но оно позволяет мебели оставаться дышащей и выглядеть естественно.
После обработки антисептиком рекомендуется покрыть мебель специальным воском или льняным маслом. Это создаст защитный слой и придаст дереву красивый блеск.
Деревянная мебель требует ухода /Фото:comagro.ru
Если возможно, нужно перенести мебель в закрытое помещение на зиму, если нет, накрыть мебель водоотталкивающим чехлом. В отличие от полиэтиленовой пленки, которую не рекомендуется применять, эти чехлы обеспечивают вентиляцию. Также следует избегать хранения деревянной мебели непосредственно на земле. Это может привести к поглощению влаги из почвы, что способно спровоцировать гниение и деформацию древесины.
Металлическая мебель
За железной мебелью тоже нужно следить /Фото:Pinterest
Металлическая мебель, в отличие от деревянной, может быть более устойчива к погодным условиям, но и она требует внимания.
Для эффективной очистки поверхности рекомендуется использовать воду в сочетании с моющим средством. Следует уделить особое внимание тем участкам, которые наиболее подвержены коррозии: складным и раздвижным механизмам, ножкам и другим деталям, которые имеют контакт с землей, а также местам соединения деталей и сварных швов.
Для защиты от образования ржавчины рекомендуется обработать металлические поверхности антикоррозийной краской или специальным составом. После этого можно приступить к нанесению краски или другого защитного покрытия. При выборе материалов для использования на улице крайне важно учитывать специфику защиты от коррозии металла. Мебель из черного металла, если она не обработана должным образом, может быстро подвергнуться коррозии из-за воздействия влаги, ультрафиолетовых лучей и других неблагоприятных погодных условий.
Чехлы отличный вариант /Фото:poryadok.ru
Если нет возможности перенести металлическую мебель в помещения, обязательно нужно накрыть её защитными чехлами. Это убережет её от снега и дождя, а также от появления ржавчины. Исключение составляют изделия из алюминия и нержавеющей стали. Эти столы и стулья можно оставить на улице, так как они не подвержены окислению или ржавлению под действием влаги.
Пластиковая мебель
Пластик на зиму лучше убрать /Фото:russian.alibaba.com
Пластик подвержен влиянию различных факторов окружающей среды. Одной из главных угроз для него являются ультрафиолетовые (UV) лучи солнца. При длительном воздействии UV-излучение разрушает молекулы полимера, что приводит к изменению его физических свойств. Пластик начинает выцветать, становится менее эластичным и более хрупким.
Другой серьезной угрозой являются резкие перепады температур, особенно в зимний период. При низких температурах пластик может терять свою гибкость и становится более ломким. Например, при сильном морозе, если его подвергнуть механическим нагрузкам, он может треснуть или сломаться. Пластиковая мебель обладает целым рядом плюсов, она функциональна, легкая и прочная. Однако, чтобы сохранить её в хорошем состоянии на зиму, рекомендуется провести небольшую подготовку.
Пластик довольно легко убрать /Фото:anodkatod.ru
Во-первых, необходимо хорошо промыть мебель мыльной водой, чтобы избавиться от грязи и пыли, которые могут накопиться за время использования. После этого следует тщательно ополоснуть чистой водой. Если на поверхности пластиковой мебели обнаружены небольшие трещины, их можно попытаться устранить с помощью специального клея для пластика.
Важно также помнить о месте хранения мебели зимой. Хотя пластиковую мебель можно оставить на улице, лучше всего сложить её и убрать в сухое место, например, в гараж или подвал. В случае, если решено оставить мебель на улице, необходимо позаботиться о надежном покрытии её пленкой или чехлом, чтобы защитить от излишней влаги и предотвратить повреждения, вызванные снегопадами.
Мебель из ротанга
Ротанг зимой тоже нужно хранить в помещении /Фото:alp-complect.ru
Мебель из ротанга — это отличный выбор для дачи, террасы или балкона. Она легкая, стильная и экологически чистая. Однако, как и любая другая мебель, требует правильного ухода, особенно перед наступлением холодных зимних месяцев. Правильная подготовка обеспечит долговечность ротанговых кресел и столов и сохранит их привлекательный вид. Ротанг бывает как натуральным, так и искусственным, и для каждой из этих категорий есть свои рекомендации по уходу и хранению.
Перед тем как начать подготовку к зимнему сезону, крайне важно выполнить чистку мебели. Для этого лучше всего воспользоваться мягкой щеткой или тканью, чтобы аккуратно удалить пыль и загрязнения. Если на мебели имеются пятна, можно использовать мыльный раствор. При этом следует избегать применения абразивных средств и жестких щеток, чтобы не повредить поверхность ротанговой мебели. Садовая мебель из натурального ротанга требует особого ухода. Наилучший способ очистки использование пылесоса.
Для садовой мебели есть пылесосы /Фото:allvins.com
После очистки мебели её нужно хорошо просушить. Влага на поверхности может привести к образованию гнили при отсутствии правильной вентиляции зимой. Если мебель была под дождем или в условиях высокой влажности, дать ей высохнуть на открытом воздухе в солнечном месте, но не оставлять на прямом солнечном свете в течение длительного времени, чтобы не допустить выцветания.
После того как мебель высохла, рекомендуется обработать ее специальными защитными средствами. Для этого подойдут масла или воски, предназначенные для ротанговых или деревянных изделий. Они придают дополнительный защитный слой, предотвращая влияние влаги и грязи.
Для того чтобы сохранить мебель в хорошем состоянии, если не планируется использовать ее зимой, стоит поместить в сухое и защищенное помещение. Для защиты от пыли и влаги можно воспользоваться специальными защитными чехлами. Особенно хорошо, если они будут иметь мягкую фланелевую подкладку, что обеспечит дополнительную защиту. В случае если мебель остается на улице, важно поместить ее под навес или в другое защищенное место, чтобы уменьшить воздействие атмосферных условий.
Ткани на мебели
Текстиль на зиму лучше снять /Фото:megamarket.ru
Если у садовой мебели есть текстильные элементы, их тоже стоит подготовить к зимнему периоду. Снять все тканевые чехлы и наволочки. Проверить возможность их стирки в машинке, просушить хорошо перед хранением. Перед тем как положить ткани на хранение, обработать их специальным спреем для защиты от влаги. Сложить ткани в чистое, сухое место, чтобы избежать появления плесени.
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