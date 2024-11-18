С нами не соску...
Принцесса Карабу – авантюристка, сумевшая одурачить всю Англию

В начале XIX века в Европе возрос интерес к экзотическим странам. И чем дальше была страна, тем лучше. На этой «романтической» волне в Старом Свете то и дело появлялись самозванцы, утверждавшие, что они – выходцы с экзотических островов. Одной из таких была авантюристка Мэри Бейкер-Уиллкокс, выдававшая себя за принцессу Карабу.

10 недель ей удавалось водить за нос англичан, удивляя их разговорами на непонятном языке и странным поведением.

Эта история произошла в английском городе Алмонсбери. 3 апреля 1817 года там появилась странная девушка. Она имела европейские черты лица, была одета в восточном стиле и говорила на непонятном языке. Сапожник, который нашел ее, рассудил, что лучшим местом для странной незнакомки будет приют для бедных. Но там от девушки не могли добиться, кто она и откуда, поэтому неизвестную направили к мировому судье Сэмюэлу Уораллу (Samuel Worrall). Слуга судьи, по происхождению грек, владел несколькими языками, но ни на один девушка не откликнулась.

Однажды на пороге того дома появился португальский моряк Мануэль Эйнессо, который заявил, что понимает речь девушки. Он перевел ее рассказ. Неизвестную звали принцесса Карабу, она была родом с острова Явасу в Индийском океане. Девушку якобы взяли в плен пираты, а у берегов Англии она сумела спрыгнуть за борт. На берегу Карабу обменяла свою дорогую одежду на еду и более простое облачение.

Факсимиле принцессы — язык и письменность острова Явасу.

Как ни странно, но в эту почти сказочную историю поверили. С девушкой действительно стали обращаться как с принцессой.
В течение 10 недель в гости к судье наведывались журналисты, путешественники, местные сановники. Карабу вела себя соответствующе ее экзотическому имиджу: плавала голой в реке, спала на полу, молилась неизвестным богам.

Кадр из к/ф «Принцесса Карабу» (1994).

Но долго так продолжаться не могло. На самом деле «несчастная» принцесса Карабу оказалась самой настоящей авантюристкой по имени Мэри Бейкер-Уиллкокс. Она бы еще долго морочила окружающим головы, если бы ее не опознала госпожа Нил, у которой девушка когда работала служанкой. Бывшая хозяйка утверждала, что Мэри развлекала ее дочерей языком собственного сочинения (смесью испанского, греческого и цыганского). После нескольких неудачных попыток продолжать выдавать себя за принцессу, Мэри Бейкер-Уиллкокс пришлось раскрыть свою подлинную личность.

После разоблачения Мэри отправилась в Соединенные Штаты, где снова пыталась эксплуатировать образ принцессы Карабу, но безуспешно. После многолетних скитаний, женщина вернулась в Англию, где до конца своих дней продавала пиявок для больницы.

