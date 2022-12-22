Ёлочные игрушки своими руками для новогоднего декора

Украшение новогодней елки – это одно из самых интересных занятий для детей и взрослых. Вы всегда можете купить игрушки, но также есть возможность сделать ее своими руками вместе с детьми. Такая игрушка станет не только украшением вашей елочки, но и отличной интерьерной деталью, привлекающей внимание.
Игрушки на елку из бумаги
Самый простой и быстрый вариант – это создание елочной игрушки своими руками при помощи бумаги. Для этого подойдет как цветная, так и упаковочная бумага. Из нее получаются красивые елочки, пушистые игрушки и многое другое.
Объёмные звезды
Рождественская звезда станет главным украшением в новогодней квартире. В сети можно найти множество мастер-классов по созданию такой красоты. Если есть время и желание, то можно сделать несколько таких огромных звезд и украсить им всю комнату.
Ёлочные игрушки из винных пробок
Если у вас осталось много винных пробок, то из них можно сделать смешных снеговиков, елочку и даже Деда Мороза. Достаточно их склеить между собой и разукрасить красками.
Простая шишка в новогоднем оформлении
Наберите в ближайшем лесу шишки, которые станут отличным украшением вашей новогодней елки. Достаточно приклеить к ней декор, украсить белой краской, имитируя снег, и добавить веревочку.
Новогодние игрушки из спилов дерева
Еще один простой вариант елочной игрушки – это спилы дерева. На них делают отверстие для верёвки и разукрашивают разнообразными рисунками. Есть и более сложный способ – выжигание или резьба по дереву.
Игрушки на елку из фетра
Фетр давно используется для создания елочных игрушек в саду и школе. Дома на досуге вы тоже можете смастерить несколько креативных украшений для новогодней красавицы.
Игрушки на елку из палочек мороженого
Для создания елочных игрушек использую все, что только можно найти дома и на улице. К примеру, эти креативные елочки сделаны из обычных палочек, которые остаются от мороженого.
Украшения из фоамирана на Новый год
Фоамиран – это более податливый материал, чем фетр. Для изготовления объемной игрушки придется взять несколько слоев этого материала и придумать ему определённую форму.
Бумажные гирлянды
Красиво в украшение елки или квартиры смотрятся самые разнообразные гирлянды. Вы можете сделать их из бумаги или картона, но предварительно нужно придумать форму будущей гирлянды.
Ёлочные игрушки из пластиковых бутылок
Игрушки для елки делают даже из использованных пластиковых бутылок. Этих снеговиков сможет сделать даже ребенок при помощи взрослых.
Украсьте вашу новогоднюю елочку не только покупными игрушками, но и своими собственными поделками. Это очень занимательное занятие, которое поднимет настроение вам и вашим детям, а также вы украсите квартиру уникальными деталями.
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