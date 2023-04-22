10 счастливчиков, выигравших в лотерею и сильно пожалевших об этом

Кто бы не хотел сорвать джекпот в лотерее? Наверное, каждый мечтал об этом и планировал, как он потратит свои миллионы. Но вместе с большими деньгами приходит и большая ответственность.
Истории известно немало случаев, когда выигравшие в лотерею сильно пожалели о том, что они вообще купили счастливый билет. Кому-то сорванный куш стоил брака, кому-то — спокойствия, а некоторым и вовсе жизни.
Альберт Бегракян
В 2009 году Альберт Бегракян, живущий в Ленинградской области, выиграл в «Гослото» сотню миллионов рублей. Выигрыш столь крупной суммы ошеломил мужчину, но поначалу он действовал вполне разумно. Сумму, равную налогу на выигрыш, он сразу отложил, оставив себе 86 миллионов. С этого-то и начались его проблемы.
Когда о выигрыше Бегракяна стало известно, к нему потянулись люди с просьбами дать взаймы. Добродушный мужчина никому не отказывал и в итоге раздал 12 миллионов. Оставшиеся деньги он потратил на красивую жизнь, купив роскошную квартиру в Санкт-Петербурге и две машины. Два миллиона Бегракян отдал на благотворительность. Как-то незаметно все деньги кончились, даже те, что были отложены на уплату налога на выигрыш. В итоге Бегракян сегодня должен четыре с половиной миллиона рублей. Ко всему прочему он лишился многих друзей, занимавших у него деньги и не пожелавших отдавать их. Сам Бегракян говорит, что выигрыш не принёс ему должного счастья, и если бы он выиграл сейчас, то поступил бы совсем иначе. Довольно грустно сложилась и судьба семьи Мухаметзяновых, сорвавших крупный джекпот в 2001 году.
Рустэм и Надежда Мухаметзяновы
Шанс выиграть в лотерею невелик, но счастливый случай помог семье Мухаметзяновых сорвать большой джекпот в «Бинго-шоу». Билет они купили спонтанно, особо ни на что не надеясь. Но оказалось, что выиграли безработные Мухаметзяновы аж 29 миллионов рублей. Выигрыш они попросили выдать сразу и, заплатив налоги, принялись сорить деньгами.
Огромную сумму супруги раздали своим знакомым. Конечно, взаймы, но возвратили деньги им единицы. После Мухаметзяновы купили себе огромную квартиру в центре города и ещё две квартиры для своих сыновей. Обзавелись они и двумя машинами. Однако вскоре семью постигло несчастье, в их новой квартире произошёл пожар. Сделав ремонт, супруги стали всё чаще прикладываться к бутылке. Вскоре все деньги закончились. Надежда Мухаметзянова скончалась в 2006 году, и хоронить её пришлось по минимальному тарифу на те деньги, что собрали родственники.
Сегодня Рустэм Мухаметзянов и двое его сыновей живут вместе в оставшейся от роскошной жизни квартире. Остальные две они сдают и живут на эти деньги и на пенсию Рустэма. Ещё при жизни Надежда Мухаметзянова призналась, что лучше бы они ничего не выигрывали. К такому же выводу пришла и Джейн Паркс, которой выпал крупный джекпот в лотерею.
Джейн Паркс
Джейн Паркс выпал джекпот в Национальной лотерее Великобритании, когда ей было всего лишь 17 лет. Сумма выигрыша составила один миллион фунтов. И эти деньги сделали девушку очень несчастной. Причём настолько, что она собирается подавать на устроителей лотереи в суд.
Большую часть суммы Паркс потратила на покупку автомобиля, дорогой одежды и кучи сумочек. Казалось бы, какая молодая девушка не мечтает о таком? Но в одном из интервью Джейн сказала:
Я считала, что выигрыш сделает мою жизнь в десять раз круче, а всё стало в десять раз хуже. Практически каждый день я жалею, что у меня вообще есть все эти деньги.
Также Паркс думает, что из-за денег с ней боятся знакомиться мужчины. А в суд Джейн подаёт потому, что считает, что зря подросткам разрешают участвовать в лотереях. По её словам, такие большие деньги просто нельзя доверять подросткам. Это лишний раз подтвердил и девятнадцатилетний Майкл Кэрролл, сумма джекпота которого составила почти 14,5 миллионов долларов.
Майкл Кэрролл
Судьба выигравших в лотерею и не сумевших правильно распорядиться деньгами не вызывает зависти. Ярким примером этого является история победителя в лотерею Майкла Кэрролла. Свой джекпот он сорвал, едва выйдя из тюрьмы и работая мусорщиком.
Все деньги Майкл Кэррол успел потратить всего-то за десять лет. Он купил огромный дом, где устраивал вечеринки. Тратил баснословные суммы на девушек лёгкого поведения и наркотики. В итоге он остался ни с чем. Особняк пришлось продать, и теперь Кэррол живёт в палатке в лесу, работая упаковщиком на фабрике. Можно сказать, он обошёлся малой кровью, если сравнить его судьбу с судьбой Били Харрелла.
Билли Боб Харрелл
В 1997 году житель Техаса Билли Харрел поучаствовал в розыгрыше джекпота одной лотереи. Удача улыбнулась ему, его выигрыш составил 31 миллион. На эти деньги он купил машины и дома всем родственникам. Часть денег ушла на благотворительные цели. Но со временем Харрелл начал скупать недвижимость, совсем не думая о том, на что он тратит деньги. За что и поплатился, вписавшись в печальную статистику выигравших лотерею и пожалевших об этом.
Деньги у Билли Харрела кончились всего за два года. Вслед за банкротством последовали нервный срыв и депрессия, и как итог «счастливчик» покончил с собой. Вот уж кто точно пожалел о том, что ему вообще повезло выиграть в эту дурацкую лотерею! Сожалел о выигрыше и Дэвид Ли Эдвардс.
Дэвид Ли Эдвардс
В 2001 году в жизни Эвардса произошла большая радость — выигрыш крупной суммы в лотерею. Он и ещё три человека разделили между собой большой джекпот в 280 миллионов долларов. Получив на руки 27 миллионов, Дэвид пустился во все тяжкие.
Он купил какое-то невероятное количество дорогих спорткаров, шикарный особняк, личный самолёт и компанию, производящую оптоволокно. Вместе с роскошью в жизнь Эдвардса пришли и наркотики. Вскоре он распродал всё своё имущество, а в 2006 году скончался. Из-за проблем с наркотиками пострадал и ещё один человек, сорвавший джекпот в лотерею.
Джек Уиттакер
В 2002 году житель Западной Вирджинии Джек Уиттакер выиграл 315 миллионов — невероятная удача и один из самых крупных джекпотов в истории. После налогового вычета у него оказалось 114 миллионов. А спустя всего лишь четыре года не стало и их.
Уиттакер раздавал деньги направо и налево, тратил сотни тысяч на алкоголь и, конечно же, помогал своим детям. Но лучше бы не помогал. В 1999 году его дочь нашли мёртвой. А в 2004 умерла семнадцатилетняя внучка Уиттакера, она скончалась из-за передозировки наркотиков. Бывший миллионер признался, что каждый день жалеет, что не порвал тот злополучный билет. Об этом же жалеют и бывшие супруги Роджер и Лара Гриффитс.
Лара и Роджер Гриффитс
В 2006 году супругам Гриффитс довелось выиграть 2,7 миллиона долларов. До того, как им выпал джекпот, они жили мирно и никогда не ссорились. Но большие деньги изменили их.
Супруги много путешествовали, обзавелись новым домом и автомобилями. Но в 2010 году их дом сгорел. А вскоре после этого Лара заподозрила, что муж ей изменяет. Тот не стал ничего объяснять, а просто сел в свой «Порше» и уехал. Так их четырнадцатилетний брак распался. Сейчас от былого выигрыша в лотерею у Роджера и Лары Гриффитс остались сущие гроши. Им «повезло» отделаться всего лишь разводом, в отличие от ещё одного выигравшего в лотерею и пожалевшего об этом.
Джеффри Дампьер
Джеффри Дампьер сорвал большой джекпот в уже далёком 1996 году. Он выиграл 20 миллионов. Распорядился средствами Дампьер вполне разумно, вложившись в прибыльный бизнес. Разумеется, он не обделил вниманием своих родственников, сделав им дорогие подарки. Однако сестре его жены этого было недостаточно.
Виктория Джексон вместе со своим молодым человеком похитила Джеффри Дампьера в 2005 году и стала требовать отдать ей оставшиеся от выигрыша деньги. Дампьер отказался, а сообщник Виктории предложил ей либо застрелить мужчину, либо самой получить пулю. Женщина выбрала первое и выстрелила в Дампьера. Перед смертью он наверняка пожалел, что вообще связался с лотереей. Трагично сложилась и судьба канадца, которому в 1998 году выпал джекпот.
Джеральд Мусваген
Джеральд Мусваген выиграл десять миллионов долларов. Как и многие другие люди, выигравшие в лотерею, он растратил часть денег на покупку недвижимости и автомобилей. К тому же, Мусваген частенько устраивал вечеринки с наркотиками и алкоголем.
Чуть одумавшись, Джеральд решил вложить деньги в бизнес, но прогорел. Без гроша в кармане он оказался всего через семь лет после рокового выигрыша в лотерею. Впав в отчаяние и не зная, что делать, Мусваген нашёл единственный верный, как ему казалось, выход. В 2005 году он повесился в гараже дома своих родителей.
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