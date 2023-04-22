10 счастливчиков, выигравших в лотерею и сильно пожалевших об этом

Кто бы не хотел сорвать джекпот в лотерее? Наверное, каждый мечтал об этом и планировал, как он потратит свои миллионы. Но вместе с большими деньгами приходит и большая ответственность.



Истории известно немало случаев, когда выигравшие в лотерею сильно пожалели о том, что они вообще купили счастливый билет. Кому-то сорванный куш стоил брака, кому-то — спокойствия, а некоторым и вовсе жизни.







Альберт Бегракян



Альберт Бегракян



Рустэм и Надежда Мухаметзяновы



Надежда Мухаметзянова и счастливый билет





Квартира Мухаметзяновых после пожара



Джейн Паркс



Джейн Паркс



Я считала, что выигрыш сделает мою жизнь в десять раз круче, а всё стало в десять раз хуже. Практически каждый день я жалею, что у меня вообще есть все эти деньги.

Майкл Кэрролл

Билли Боб Харрелл

Дэвид Ли Эдвардс



Дэвид Ли Эдвардс в своём шикарном доме



Джек Уиттакер



Джек Уиттакер возле одной из своих машин.





Джек Уиттакер на могиле внучки. Фото: Jeff Gentner / AP Photo



Лара и Роджер Гриффитс



Лара и Роджер Гриффитс



Джеффри Дампьер

Джеральд Мусваген